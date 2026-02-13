Enfinity Global社、Eiffel Investment Group社との米国向けボンドファシリティを1億8,300万ドルに拡大し、成長を支援

マイアミ, 2026年2月12日 /PRNewswire/ -- 再生可能エネルギー業界のリーダーであるEnfinity Global Inc.は本日、Enfinity Global Inc.社とのボンドファシリティを最大1億8300万ドル（1億5500万ユーロ）まで拡大することを発表しました。両社がこれまで欧州で実施してきた1億1,800万ドル（1億ユーロ）の協業を基盤として、今回拡大されたファシリティは米国にも適用範囲を広げ、Enfinity社の太陽光発電（PV）および蓄電池エネルギー貯蔵システム（BESS）ポートフォリオの展開を両市場で支援します。

今回の事業拡大により、Enfinity社とEiffel社の関係はさらに強固なものとなり、両社がEnfinity社のグローバルプラットフォームを活用して競争力のある柔軟な資本ソリューションを構築できることが実証されました。

Enfinity社は米国において引き続き力強い成長を遂げており、同国で最も活発な独立系発電事業者（IPP）の一社として事業規模を拡大し、競争力が高く迅速に導入できるエネルギーソリューションを提供するため、機関投資家からの資金も呼び込んでいます。同社は現在400MWを運転中で、さらに450MWが建設中にあり、米国全体で開発の各段階にある22GWのパイプラインを保有しています。

Enfinity Global社のCEOであるCarlos Domenech氏は、「今回のボンドファシリティ拡大でEiffel Investment Group社とのパートナーシップを強化することができて嬉しく思います。この拡大は、現在のプロジェクトを継続しつつ、欧州と米国での事業拡大の支えとなります」と述べています。続けて、「ビジネスを繰り返し、資本パートナーとともに成長することは、我々の戦略の中核です。1年で2件の取引を成立させたことは、両組織の能力の高さを証明しています」と述べました。

「今回のファシリティ拡大により、Enfinity Global社とのパートナーシップをさらに強化できることを大変嬉しく思います。」と、Eiffel Investment Group社のインフラ部門責任者であるPierre-Antoine Machelon氏は述べています。「米国市場は、戦略的に重要であると同時に、非常にダイナミックな市場です。」 「信頼と実績のある Enfinity Global のようなパートナーと共に、この市場での存在感をさらに高め、急増する米国の電力需要にグリーンエネルギーで応えていけることを大変嬉しく思います。」

「米国市場では、産業の回帰（リショアリング）に加え、データセンターや AI の急速な拡大を背景に、電力需要がこれまでにないペースで増加しています。」と、Enfinity Global社のアメリカ地域ゼネラルマネージャー兼グローバル資本統括責任者であるRicardo Díaz氏は述べています。同氏は続けて、「Eiffel社による継続的な信頼のもと、このファシリティは電力供給能力を迅速に稼働させ、当社がサービスを提供する地域社会に品質の高い仕事を創出するサポートとなります。当社は、事業拡大に合わせて資本パートナーとの長期的な関係をさらに構築し、革新的な金融スキームの導入を進めていきます。」と述べました。

2019 年の設立以来、55 億ドル以上の資金を調達してきた Enfinity は、主要市場における太陽光発電（PV）および蓄電池エネルギー貯蔵システム（BESS）プロジェクトの多様なポートフォリオを通じて、信頼性が高く、費用対効果に優れ、24 時間 365 日利用可能な再生可能エネルギーを提供するという使命を着実に推進しています。

Enfinity は、Greenberg Traurig から法務アドバイザリーを、Luminate から技術アドバイザリーを受けました。Norton Rose Fulbright は、Eiffel Investment Group の法務アドバイザーを務めました。

ロゴ： https://mma.prnewswire.com/media/1907378/Enfinity_Global_Logo.jpg

SOURCE Enfinity Global