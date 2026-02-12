Enfinity Global amplía su bono con Eiffel Investment Group a EE. UU. y hasta $183 millones para impulsar su crecimiento

MIAMI, 12 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Enfinity Global Inc., líder en energía renovable, ha ampliado su bono con Eiffel Investment Group hasta $183 millones (€155 millones). Sobre la base del acuerdo previo en Europa por $118 millones (€100 millones), la línea de financiación se extiende ahora a Estados Unidos y respalda la ejecución de la cartera de plantas solares y almacenamiento de energía (BESS) de Enfinity en ambos mercados estratégicos.

La operación fortalece la relación entre Enfinity y Eiffel y evidencia la capacidad de ambas compañías para estructurar soluciones financieras competitivas y flexibles que acompañan la expansión global de Enfinity.

En Estados Unidos, Enfinity sigue acelerando su crecimiento y se consolida como uno de los productores independientes de energía (IPP) más activos del país, atrayendo capital para ofrecer soluciones energéticas competitivas y de rápida implantación a sus clientes. La compañía opera 400 MW, cuenta con 450 MW en construcción y gestiona una cartera de 22 GW en distintas fases de desarrollo.

"Nos complace reforzar nuestra colaboración con Eiffel Investment Group mediante la ampliación de este bono, que respalda nuestra expansión tanto en Europa como en Estados Unidos mientras avanzamos en la ejecución de nuestra cartera de proyectos", afirma Carlos Domenech, CEO de Enfinity Global. "Replicar estructuras de financiación y crecer con nuestros socios financieros es fundamental en nuestra estrategia. Haber cerrado dos transacciones en un mismo año con Eiffel demuestra la fortaleza de ambas organizaciones".

"Estamos encantados de fortalecer nuestra alianza con Enfinity Global mediante esta ampliación del bono", señala Pierre–Antoine Machelon, director de Infraestructuras en Eiffel Investment Group. "El mercado estadounidense es estratégicamente relevante y altamente dinámico. Nos satisface reforzar nuestra presencia junto a un socio de confianza como Enfinity Global y contribuir a atender el fuerte incremento de la demanda energética en EE. UU. con energía renovable".

"El mercado estadounidense está experimentando un crecimiento sin precedentes de la demanda eléctrica, impulsado por el retorno de la actividad industrial y el rápido desarrollo de los centros de datos y la inteligencia artificial", indica Ricardo Díaz, director general para América y Global Head of Capital en Enfinity Global. "Gracias a la confianza continuada de Eiffel, este bono nos permite incorporar nueva capacidad eléctrica con rapidez y generar empleo de calidad en las comunidades donde operamos. Seguimos construyendo relaciones a largo plazo con nuestros socios financieros e implementando estructuras innovadoras a medida que hacemos crecer el negocio".

Desde su creación en 2019, Enfinity ha captado más de 5.500 millones de dólares y continúa avanzando en su misión de proporcionar energía fiable, competitiva y disponible 24/7, mediante una cartera diversificada de proyectos solares y BESS en mercados clave.

Enfinity contó con el asesoramiento legal de Greenberg Traurig y el apoyo técnico de Luminate. Norton Rose Fulbright actuó como asesor legal de Eiffel Investment Group.

