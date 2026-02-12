Enfinity Global porte à 183 millions de dollars le montant de sa facilité obligataire aux États-Unis avec Eiffel Investment Group pour soutenir sa croissance

MIAMI, 12 février 2026 /PRNewswire/ -- Enfinity Global Inc, leader dans le domaine des énergies renouvelables, a annoncé aujourd'hui l'extension de sa facilité obligataire à hauteur de 183 millions de dollars (155 millions d'euros) avec Eiffel Investment Group. S'appuyant sur une facilitée antérieure de 118 millions de dollars (100 millions d'euros) en Europe, le financement s'étend maintenant aux États-Unis et soutient le déploiement du portefeuille de systèmes photovoltaïques et de stockage d'énergie par batterie (BESS) d'Enfinity sur les deux marchés stratégiques.

Cette expansion renforce la relation entre Enfinity et Eiffel, démontrant la capacité des deux organisations à structurer des solutions de capital compétitives et flexibles qui s'adaptent à la plateforme mondiale d'Enfinity.

Enfinity continue de bénéficier d'une dynamique forte aux États-Unis, où l'entreprise s'impose comme l'un des producteurs d'électricité indépendants (IPP) les plus actifs du pays et attire des capitaux institutionnels pour offrir à ses clients des solutions énergétiques compétitives et rapides à mettre en œuvre. L'entreprise exploite actuellement 400 MW, a 450 MW supplémentaires en construction et gère un pipeline de 22 GW à différents stades de développement à travers les États-Unis.

« Nous sommes heureux d'étendre notre partenariat avec Eiffel Investment Group grâce à cette facilité obligataire, qui soutient notre expansion en Europe et aux États-Unis, alors que nous continuons à exécuter nos projets en attente », a déclaré Carlos Domenech, PDG d'Enfinity Global. « La répétition des opérations et la croissance avec nos partenaires financiers sont au cœur de notre stratégie. Le fait de conclure deux transactions en l'espace d'un an démontre les capacités des deux organisations. »

« Nous sommes ravis de renforcer notre partenariat avec Enfinity Global grâce à l'expansion de cette collaboration », a déclaré Pierre-Antoine Machelon, responsable Infrastructure chez Eiffel Investment Group. « Le marché américain est à la fois stratégiquement important et très dynamique. Nous sommes heureux de renforcer notre présence sur ce marché aux côtés d'un partenaire de confiance et expérimenté comme Enfinity Global et de répondre à l'augmentation de la demande d'électricité aux États-Unis grâce à l'énergie verte. »

« Le marché américain connaît une croissance sans précédent de la demande d'électricité, stimulée par le reshoring industriel et la croissance rapide des Data Centers et de l'IA », a déclaré Ricardo Díaz, directeur général Amériques et responsable mondial du capital chez Enfinity Global. « Grâce à la confiance continue d'Eiffel, cette collaboration nous aide à mettre en ligne rapidement de nouvelles capacités d'électricité et à créer des emplois de haute qualité à travers les communautés que nous desservons. Nous continuons à établir des relations à long terme avec nos partenaires financiers et à mettre en place des structures financières innovantes au fur et à mesure que nous développons nos activités. »

Avec plus de 5,5 milliards de dollars levés depuis sa création en 2019, Enfinity continue de faire avancer sa mission qui consiste à fournir une énergie renouvelable fiable, rentable, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, grâce à un portefeuille diversifié de projets solaires photovoltaïques et de BESS sur ses principaux marchés.

Enfinity a bénéficié des conseils juridiques de Greenberg Traurig et des conseils techniques de Luminate. Norton Rose Fulbright a agi en tant que conseiller juridique d'Eiffel Investment Group.

