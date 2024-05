Eurotech conferma la sua posizione nel Gartner® Magic Quadrant™ per la quinta volta consecutiva

Affermazione di eccellenza: questo riconoscimento continuativo sottolinea la leadership di Eurotech nell'IoT industriale

AMARO, Italia, 14 maggio 2024 /PRNewswire/ -- Eurotech, azienda all'avanguardia nella fornitura di sistemi di edge computing e leader nell'IoT Industriale (IIoT) e nell'Edge AI, annuncia di essere stata inclusa nel Magic Quadrant 2024 per le Piattaforme IoT Industriali Globali[1]. Per la quinta volta consecutiva ottenere questo riconoscimento, evidenzia la costante eccellenza e l'innovazione di Eurotech nel settore dell'IIoT.

Il report di Gartner, altamente considerato in vari settori per la sua analisi dettagliata e imparzialità, mette in luce l'importanza crescente delle piattaforme IIoT negli ambienti aziendali: "Le piattaforme IIoT globali stanno diventando l'aggregatore prediletto dei dati industriali con funzionalità analitiche avanzate per facilitare l'integrazione dei dati industriali. I CIO e i leader nel software che implementano piattaforme IIoT per integrare i sistemi software OT tradizionali con le soluzioni IT apprenderanno quali fornitori eccellono in questo campo."

Eurotech è una delle 18 aziende riconosciute in questo prestigioso documento di ricerca, a testimonianza della innovazione delle sue soluzioni industriali IoT.

Paul Chawla, CEO di Eurotech, commenta: "essere nuovamente riconosciuti da Gartner non solo conferma la nostra posizione di Eurotech come leader nelle soluzioni di Edge AI e IoT, ma evidenzia anche il nostro impegno costante nel soddisfare le esigenze in evoluzione dei nostri clienti. Questo risultato è un attestato del duro lavoro e alla dedizione di tutto il nostro team."

"Valutiamo enormemente la nostra presenza costante nel Gartner Magic Quadrant per le Piattaforme IIoT Globali. Questo riconoscimento ci motiva a proseguire nella nostra missione di fornire hardware, software e servizi Edge AIoT robusti, sicuri ed agnostici, spingendoci a innovare ulteriormente ed eccellere nel nostro settore." Conclude Robert Andres, Chief Strategy Officer di Eurotech.

L'essere inclusi nel Gartner Magic Quadrant rappresenta un punto di riferimento per clienti e partner, offrendo uno standard affidabile nel processo di selezione dei fornitori di tecnologia. La presenza di Eurotech in questo rapporto garantisce agli stakeholder l'alta qualità e l'affidabilità delle sue offerte, rafforzando la reputazione e la fiducia dell'azienda nel mercato.

1. Gartner, "Magic Quadrant per le Piattaforme IoT Industriali Globali", Scot Kim, et al, 29 Aprile 2024.

GARTNER e Magic Quadrant sono marchi registrati e marchi di servizio di Gartner, Inc. e/o delle sue affiliate negli Stati Uniti e a livello internazionale e vengono utilizzati in questa pagina previa autorizzazione. Tutti i diritti riservati.



Gartner non promuove alcun fornitore, prodotto o servizio rappresentato nelle sue pubblicazioni di ricerca e non consiglia agli utenti che fanno uso di tecnologia di scegliere solo i fornitori con le valutazioni più alte o con altre nomine. Le pubblicazioni di ricerca di Gartner sono costituite dalle opinioni dell'organizzazione di ricerca di Gartner e non devono essere interpretate come affermazioni di fatto. Gartner declina qualsiasi garanzia, esplicita o implicita, in relazione a questa ricerca, incluse eventuali garanzie di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare.

Eurotech

Eurotech (ETH:IM) è una multinazionale che progetta, sviluppa e fornisce Edge Computer e soluzioni per l'Internet of Things (IoT) complete di servizi, software e hardware a integratori di sistemi e aziende. Adottando le soluzioni di Eurotech, i clienti hanno accesso a componenti e piattaforme software per l'IoT, a Edge Gateway per abilitare il monitoraggio di asset e a Edge Computer ad alte prestazioni (HPEC) per applicazioni anche di Intelligenza Artificiale (AI). Per offrire soluzioni sempre più complete Eurotech ha attivato partnership con aziende leader nel loro ambito d'azione, creando così un ecosistema globale che le permette di realizzare soluzioni "best in class" per l'Internet of Things Industriale. Maggiori informazioni.

