Eurotech voor de vijfde achtereenvolgende keer opgenomen in Gartner® Magic Quadrant™

Bevestiging van uitmuntendheid: Voortdurende erkenning benadrukt het leiderschap van het bedrijf in Industrial IoT

AMARO, Italië, 14 mei 2024 /PRNewswire/ -- Eurotech, een toonaangevend leverancier van edge computing-systemen en marktleider op het vlak van Industrial Internet of Things (IIoT) en Edge AI, kondigt met trots zijn opname aan in het 2024 Gartner Magic Quadrant for Global Industrial IoT Platforms[1]. Met deze erkenning wordt Eurotech voor de vijfde opeenvolgende keer opgenomen in de lijst, wat de consistente uitmuntendheid en innovatie binnen het IIoT benadrukt.

Het rapport van Gartner, dat in alle sectoren hoog aangeschreven staat om zijn diepgaande analyses en onpartijdigheid, benadrukt het toenemende belang van IIoT-platforms in bedrijfsomgevingen, en merkt op: "Wereldwijde IIoT-platforms worden de industriële data-aggregator voor bedrijven met geavanceerde analysemogelijkheden om industriële data-integratie mogelijk te maken. CIO's en softwareleiders die IIoT-platforms implementeren om traditionele OT-softwaresystemen te verbinden met IT-oplossingen zullen leren welke leveranciers dit het beste doen."

Eurotech is een van de 18 bedrijven die erkend werden in dit prestigieuze onderzoeks document, wat het bewijs levert van de kracht van zijn krachtige IoT-oplossingen.

Paul Chawla, CEO van Eurotech, over de consistente erkenning van het bedrijf: "Opnieuw erkend te worden door Gartner bevestigt niet alleen Eurotech's positie als koploper in Edge AI en IoT-oplossingen, maar benadrukt ook ons voortdurend streven naar het inspelen op de veranderende behoeften van onze klanten. Deze prestatie is een bewijs van het harde werk en de toewijding van ons hele team."

Robert Andres, Chief Strategy Officer van Eurotech, stond eveneens stil bij deze prestatie: "We hechten veel waarde aan onze aanhoudende aanwezigheid in het Gartner Magic Quadrant for Global IIoT Platforms. Deze erkenning motiveert ons om door te gaan met onze missie om krachtige, veilige en open Edge AIoT-hardware, -software en -diensten te leveren, en drijft ons om verder te innoveren en uit te blinken binnen ons vakgebied."

Een vermelding in het Gartner Magic Quadrant is een cruciale benchmark voor klanten en partners en biedt een betrouwbare standaard in het selectieproces van technologieleveranciers. De aanwezigheid van Eurotech in dit rapport verzekert belanghebbenden van de hoge kwaliteit en betrouwbaarheid van zijn aanbod en versterkt de reputatie en het vertrouwen van het bedrijf binnen de markt.

[1] Gartner, "Magic Quadrant for Global Industrial IoT Platforms," Scot Kim, et al, 29 april 2024.

GARTNER en MAGIC QUADRANT zijn geregistreerde handelsmerken en dienstmerken van Gartner, Inc. en/of zijn dochterondernemingen in de VS en internationaal en worden hierin met toestemming gebruikt.

Over Eurotech

Eurotech (ETH.IM) is een multinational die Edge Computers en Internet of Things (IoT)-oplossingen ontwerpt, ontwikkelt en levert - compleet met diensten, software en hardware - aan systeemintegrators en ondernemingen. Door gebruik te maken van Eurotech-oplossingen hebben klanten toegang tot IoT-bouwstenen en softwareplatforms, tot Edge Gateways om het monitoren van bedrijfsmiddelen mogelijk te maken en tot High-Performance Edge Computers (HPEC) die zijn gecreëerd voor toepassingen op het vlak van kunstmatige intelligentie (AI). Om steeds meer uitgebreide oplossingen te kunnen bieden, is Eurotech partnerschappen aangegaan met binnen hun vakgebied toonaangevende bedrijven, om zo "best in class"-oplossingen te creëren voor het Industrial Internet of Things. Meer informatie.

