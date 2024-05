Eurotech sichert sich zum fünften Mal in Folge Platz im Gartner® Magic Quadrant™

Bestätigung der Exzellenz: Kontinuierliche Anerkennung unterstreicht Eurotechs Führungsrolle im Bereich Industrial IoT

AMARO, Italien, 14. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Eurotech, ein renommierter Anbieter von Edge-Computing-Systemen und führend im Bereich Internet of Things (IIoT) und Edge AI, gibt mit Stolz seine wiederholte Aufnahme in den renommierten Gartner Magic Quadrant für Global Industrial IoT Platforms[1] für 2024 bekannt. Dies ist das fünfte Mal in Folge, dass Eurotech im Quadranten gelistet ist, was die kontinuierliche Exzellenz und Innovation im Bereich IIoT unterstreicht.

Der Gartner-Bericht, der branchenübergreifend für seine ausführliche und objektive Analyse geschätzt wird, hebt die wachsende Bedeutung von IIoT-Plattformen in Unternehmensumgebungen hervor und stellt fest: „Globale IIoT-Plattformen werden zum industriellen Datenaggregator für Unternehmen mit fortschrittlichen Analysefunktionen, die die Integration von Industriedaten ermöglichen. CIOs und Softwareverantwortliche, die IIoT-Plattformen implementieren, um traditionelle OT-Softwaresysteme mit IT-Lösungen zu verbinden, werden erfahren, welche Anbieter dies am besten können."

Eurotech ist eines der 18 Unternehmen, die in dieser prestigeträchtigen Forschungspublikation gewürdigt werden - ein Beweis für die Stärke ihrer robusten IoT-Lösungen.

Paul Chawla, CEO von Eurotech, äußerte sich zu der anhaltenden Anerkennung des Unternehmens: „Die erneute Anerkennung durch Gartner bestätigt nicht nur Eurotechs Position als Vorreiter bei Edge-AI- und IoT-Lösungen, sondern unterstreicht auch unser kontinuierliches Engagement, die sich wandelnden Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen. Diese Leistung ist ein Beweis für die harte Arbeit und das Engagement unseres gesamten Teams."

Robert Andres, Chief Strategy Officer von Eurotech, kommentierte den Erfolg ebenfalls: „Wir schätzen unsere anhaltende Präsenz im Gartner Magic Quadrant für globale IIoT-Plattformen sehr. Diese Anerkennung motiviert uns, unsere Mission fortzusetzen, unseren Kunden und Partnern robuste, sichere und offene Edge AIoT-Hardware, -Software und Services bereitzustellen."

Die Aufnahme in den Magic Quadrant von Gartner ist ein wichtiger Maßstab für Kunden und Partner und bietet einen zuverlässigen Standard im Auswahlprozess von Technologieanbietern. Die Präsenz von Eurotech in diesem Bericht sichert den Stakeholdern die hohe Qualität und Zuverlässigkeit seiner Angebote zu und stärkt den Ruf und das Vertrauen des Unternehmens auf dem Markt.

1. Gartner, "Magic Quadrant for Global Industrial IoT Platforms", Scot Kim, et al, 29. April 2024.

GARTNER und MAGIC QUADRANT sind eingetragene Marken und Dienstleistungsmarken von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und werden hier mit Genehmigung verwendet. Gartner unterstützt keinen der in seinen Forschungspublikationen dargestellten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Die Forschungspublikationen von Gartner geben die Meinung der Forschungsorganisation von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über Eurotech



Eurotech (ETH.IM) ist ein multinationales Unternehmen, das Edge-Computer und Lösungen für das Internet der Dinge (IoT) entwirft, entwickelt und an Systemintegratoren und Unternehmen liefert - komplett mit Dienstleistungen, Software und Hardware. Mit den Lösungen von Eurotech haben Kunden Zugang zu IoT-Bausteinen und Software-Plattformen, zu Edge Gateways für die Überwachung von Anlagen und zu High-Performance Edge Computer (HPEC) für Anwendungen der künstlichen Intelligenz (KI). Um immer umfassendere Lösungen anzubieten, ist Eurotech Partnerschaften mit führenden Unternehmen in ihrem Tätigkeitsbereich eingegangen, um "Best-in-Class"-Lösungen für das industrielle Internet der Dinge zu entwickeln. Mehr erfahren.

