Eurotech obtient une place dans le Magic Quadrant™ de Gartner® pour la cinquième fois consécutive

Attestation d'excellence : cette reconnaissance continue met en évidence le leadership de l'entreprise dans le domaine de l'IdO industriel

AMARO, Italie, 15 mai 2024 /PRNewswire/ -- Eurotech, fournisseur renommé de systèmes d'edge computing et leader dans le domaine de l'Internet industriel des objets (IIdO) et de l'Edge AI, est fier d'annoncer sa présence dans le Magic Quadrant 2024 de Gartner pour les plateformes globales d'IdO industriel[1]. Eurotech figure ainsi pour la cinquième fois consécutive dans cette liste, soulignant son excellence et son innovation constantes dans le domaine de l'IIdO.

Le rapport de Gartner, très apprécié dans tous les secteurs pour ses analyses approfondies et son impartialité, souligne l'importance croissante des plateformes IIdO dans les environnements d'entreprise, en notant : « Les plateformes IIdO mondiales deviennent des regroupements de données industrielles d'entreprise avec des capacités d'analyse avancées pour permettre l'intégration des données industrielles. Les DSI et les leaders du logiciel qui mettent en œuvre des plateformes IIdO pour connecter les systèmes logiciels IT traditionnels avec des solutions informatiques découvriront quels fournisseurs sont les plus performants en la matière. »

Eurotech est l'une des 18 entreprises reconnues dans ce prestigieux document de recherche, ce qui témoigne de la force de ses solutions IdO.

Paul Chawla, PDG d'Eurotech, a commenté la reconnaissance constante de l'entreprise : « Le fait d'être reconnu une nouvelle fois par Gartner confirme non seulement la position d'Eurotech en tant que précurseur dans le domaine des solutions Edge AI et IdO, mais souligne également notre engagement continu à répondre aux besoins évolutifs de nos clients. Cette réussite témoigne du travail acharné et du dévouement de toute notre équipe. »

Robert Andres, directeur de la stratégie d'Eurotech, a également témoigné de cette réussite : « Nous apprécions grandement notre présence durable dans le Magic Quadrant de Gartner pour les plateformes IIdO globales. Cette reconnaissance nous motive à poursuivre notre mission qui consiste à fournir du matériel, des logiciels et des services IAdO robustes, sécurisés et ouverts, ce qui nous pousse à innover davantage et à exceller dans notre domaine. »

Figurer dans le Magic Quadrant de Gartner est une référence cruciale pour les clients et les partenaires, fournissant un standard fiable dans le processus de sélection des fournisseurs de technologie. La présence d'Eurotech dans ce rapport garantit aux parties prenantes la haute qualité et la fiabilité de ses offres, renforçant ainsi la réputation et la confiance de la société sur le marché.

1. Gartner, « Magic Quadrant for Global Industrial IoT Platforms », Scot Kim, et al, 29 avril 2024.

GARTNER et MAGIC QUADRANT sont des marques déposées et des marques de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde, et sont utilisées aux présentes avec autorisation. Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche, et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les fournisseurs ayant les meilleures notes ou autres désignations. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

