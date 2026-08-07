FAMILIARITÉ: Una convergenza poetica di cinema e letteratura

DJI e l'icona premiata a Cannes Isabelle Huppert riuniscono le voci di due donne attraverso i secoli — Girato interamente con Osmo Pocket 4P

SHENZHEN, Cina, 7 agosto 2026 /PRNewswire/ -- DJI, leader mondiale nei droni civili e nella tecnologia delle fotocamere creative, ha presentato oggi FAMILIARITÉ, un cortometraggio originale con protagonista e diretto creativamente da Isabelle Huppert, e girato nella sua interezza sul DJI Osmo Pocket 4P. Più che una vetrina tecnologica, il video è una meditazione sulla letteratura, sulla memoria e sulla tranquilla familiarità che connette le donne attraverso il tempo e la cultura, e una dimostrazione di come una fotocamera che sta nel palmo di una mano possa ora sostenere l'intero peso della narrazione cinematografica.

FAMILIARITÉ | Isabelle Huppert × DJI Osmo Pocket 4P

Quando due visioni senza compromessi si incontrano

Tutto è iniziato con la visione condivisa di Isabelle Huppert e DJI: una dedizione senza compromessi all'immagine, a ciò che può essere visto, sentito e lasciato non detto sullo schermo.

Nel corso di una carriera che comprende oltre 120 film, numerosi premi come miglior attrice a Cannes e Venezia, un Golden Globe e una nomination agli Oscar, Isabelle Huppert è diventata sinonimo di ciò che trasmette senza parole: lo sguardo silenzioso, la micro-espressione contenuta, l'emozione espressa attraverso i mezzi più sottili. DJI ha trascorso la sua storia perseguendo un obiettivo parallelo dal punto di vista ingegneristico: catturare le più fini sfumature di luce e movimento con strumenti sempre più performanti e sempre meno invadenti.

In FAMILIARITÉ, queste due aspirazioni si sono unite. Passando dietro la macchina da presa, Isabelle Huppert ha plasmato non solo la sua interpretazione ma anche il linguaggio visivo del video, scegliendo l'Osmo Pocket 4P come strumento per realizzarlo. Discreta e leggera, la fotocamera è quasi scomparsa sul set, permettendole di lavorare nel suo stato più rilassato e spontaneo e dando alla produzione una libertà creativa che le attrezzature più pesanti e imponenti raramente consentono.

Per Isabelle Huppert, l'incontro con la fotocamera per la prima volta è stata una scoperta in sé. "È la prima volta che scopro una fotocamera così minuscola: davvero straordinaria", ricorda. "È quasi invisibile, eppure riproduce un'immagine di straordinaria nitidezza e precisione. Soprattutto, trasmette così bene l'emozione di un volto, e ciò che accadeva tra noi, tra la mia compagna e me." Lungi dal sembrare una macchina intimidatoria, nota, non ha mai alterato la sua arte: è rimasta, semplicemente, una fotocamera. In FAMILIARITÉ, la tecnologia non comanda la performance; la libera.

Due voci, un'eco familiare

FAMILIARITÉ prende forma non dalla trama, ma dalla poesia. È una conversazione nel tempo tra due donne che non si sono mai incontrate, eppure ciascuna ha trasformato una vita in parole scritte.

George Sand (1804–1876) ha fatto sentire la sua voce nella Francia del XIX secolo scrivendo sotto il nome di un uomo, una sfida che Isabelle Huppert onora nel video indossando un abito sartoriale da uomo. Secoli prima e in un mondo lontano, la poetessa della dinastia Song Li Qingzhao (1084–c.1155) ha resistito agli sconvolgimenti della sua epoca attraverso la forza duratura dei suoi versi. Entrambe le donne hanno trasformato il dolore di una vita in un linguaggio che è sopravvissuto a loro.

FAMILIARITÉ unisce queste due anime in luci e ombre. "À Aurore" di George Sand attraversa il video come un filo conduttore e l'incontro culmina in un unico scambio silenzioso tra Isabelle Huppert e una giovane ragazza cinese: un'eco di familiarità che attraversa sia il tempo che la cultura. Girato tra i mutevoli raggi del sole, le ombre degli alberi e le superfici dell'acqua di un giardino tradizionale cinese, il video conserva un'atmosfera poetica, quasi straordinaria, in perfetta connessione con i versi di George Sand. Non si tratta di un semplice "incontro". È una narrazione visiva sulle donne, l'espressione e la libertà.

Un linguaggio cinematografico costruito interamente nel palmo di una mano

L'ambizione artistica del video è realizzata attraverso un linguaggio cinematografico deliberato reso possibile dal DJI Osmo Pocket 4P, con i suoi due obiettivi che diventano il modo stesso di vedere del video. Ancora una volta, la produzione ha scoperto che le scene concepite sulla pagina potevano essere catturate precisamente perché la fotocamera era abbastanza piccola da andare dove un impianto cinematografico di dimensioni standard non poteva.

Una conversazione sull'acqua. Uno degli scambi più intimi del video si svolge tra Isabelle Huppert e la sua co-protagonista a bordo di una piccola barca a remi che va alla deriva nello stagno del giardino. Inserire una macchina da presa cinematografica tradizionale e la sua troupe in uno spazio così ristretto e instabile sarebbe stato impossibile senza rovinare l'atmosfera del momento. L'Osmo Pocket 4P, al contrario, si è posizionato in modo naturale all'interno della barca, mantenendo vicine le due interpreti e il fotogramma vivo grazie al dolce movimento dell'acqua.

Fluidità, portata a mano. Gran parte del video vive di riprese continue e in movimento, scivolando oltre figure, ombre di alberi, librerie e telai di porte, cosicché ogni transizione diventa un gesto silenzioso e deliberato. Gran parte di queste riprese è stata effettuata a mano dal direttore della fotografia. Grazie alle dimensioni tascabili della fotocamera e alla stabilizzazione meccanica a 3 assi, l'operatore si è potuto muovere liberamente e resettare tra un setup e l'altro in pochi secondi, mantenendo fluide le riprese e aumentando notevolmente il ritmo di lavoro.

Ampia latitudine per luce ad alto contrasto. L'ambientazione del giardino è ricca di contrasti estremi: luci intense accanto a ombre profonde e stratificate, sia sul paesaggio che sul volto umano. Con il D-Log 2 e 17 stop di gamma dinamica, l'Osmo Pocket 4P ha preservato l'intera gradazione di quella luce, offrendo al colorista un'ampia latitudine in post-produzione e rendendo l'illuminazione più esigente priva di preoccupazioni.

Un obiettivo da ritratto per il viso. Per attirare l'attenzione sulle espressioni più delicate di Isabelle Huppert, la produzione si è rivolta al teleobiettivo da 60 mm, una lunghezza focale naturale per il ritratto che rende la pelle pulita e veritiera, senza la distorsione di un obiettivo grandangolare, comprimendo lo spazio in modo che il più lieve cambiamento di espressione venga letto con chiarezza. Prospettive più ampie (15 mm / 20 mm) collocano ogni personaggio nel proprio spazio, in modo che ogni movimento diventi un salto nel tempo e nella dimensione.

Unite da tale stabilizzazione e gamma di lunghezze focali, queste prospettive fluiscono in un unico movimento ininterrotto, e nella sua forma notevolmente discreta e tascabile, l'Osmo Pocket 4P ha permesso alla produzione di lavorare a stretto contatto e intimamente con la protagonista, catturando una narrazione incentrata sull'interpretazione, un tempo riservata a grandi troupe e attrezzature pesanti.

Ribadisce la missione di DJI: mettere una potenza di imaging senza compromessi nelle mani di ogni narratore, e dimostrare che le dimensioni di una fotocamera non devono mai limitare la grandezza di una storia.

Portare il video al pubblico globale

FAMILIARITÉ sarà pubblicato sui canali ufficiali e sulle piattaforme partner di DJI, accompagnato da materiale dietro le quinte e contenuti focalizzati sui creatori che esploreranno sia l'arte di Isabelle Huppert che il potenziale creativo del DJI Osmo Pocket 4P. Il video sarà disponibile su https://www.youtube.com/watch?v=M_qgal05a0M.