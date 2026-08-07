FAMILIARITÉ: บทกวีแห่งการบรรจบกันของโลกภาพยนตร์และวรรณกรรม
News provided byDJI
07 Aug, 2026, 15:00 CST
DJI และไอคอนระดับตำนานแห่งเทศกาลเมืองคานส์ อิซาเบล อุปแปร์ รวมสองเสียงของผู้หญิงข้ามศตวรรษ — ถ่ายทอดผ่าน Osmo Pocket 4P ทั้งเรื่อง
เซินเจิ้น, จีน, 7 ส.ค. 2569 /PRNewswire/ -- DJI ผู้นำระดับโลกด้านโดรนพลเรือนและเทคโนโลยีกล้องสร้างสรรค์ เปิดตัว FAMILIARITÉ ภาพยนตร์สั้นต้นฉบับที่นำแสดงและกำกับเชิงสร้างสรรค์โดยอิซาเบล อุปแปร์ ถ่ายทำทั้งเรื่องด้วย DJI Osmo Pocket 4P มากกว่าการนำเสนอเทคโนโลยี ผลงานชิ้นนี้คือบทไตร่ตรองว่าด้วยวรรณกรรม ความทรงจำ และความคุ้นเคยอันเงียบงามที่เชื่อมโยงผู้หญิงข้ามกาลเวลาและวัฒนธรรม — พร้อมกับพิสูจน์ว่ากล้องที่พกพาในมือได้ สามารถแบกรับน้ำหนักทั้งหมดของการเล่าเรื่องแบบภาพยนตร์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
เมื่อสองวิสัยทัศน์ที่ไม่ยอมประนีประนอมมาบรรจบกัน
ทุกอย่างเริ่มต้นจากวิสัยทัศน์ร่วมกันของอิซาเบล อุปแปร์ และ DJI นั่นคือความทุ่มเทอย่างไม่ยอมประนีประนอมต่อภาพ — ต่อสิ่งที่มองเห็นได้ รู้สึกได้ และสิ่งที่ปล่อยให้ไม่ต้องพูดออกมาบนจอภาพยนตร์
ตลอดเส้นทางการแสดงกว่า 120 เรื่อง พร้อมรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมหลายสมัยจากเทศกาลเมืองคานส์และเวนิส รางวัลลูกโลกทองคำ และการเข้าชิงรางวัลออสการ์ อิซาเบล อุปแปร์ กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งสิ่งที่เธอถ่ายทอดได้โดยไม่ต้องใช้คำพูด ทั้งสายตาที่ไร้เสียง การแสดงอารมณ์ขั้นละเอียดที่ควบคุมไว้อย่างดี และความรู้สึกที่ส่งผ่านวิธีการที่บางเบาที่สุด DJI ใช้เวลาตลอดประวัติศาสตร์ของบริษัทไล่ตามเป้าหมายคู่ขนานในมิติของวิศวกรรม นั่นคือการบันทึกความละเอียดอ่อนของแสงและการเคลื่อนไหวในเครื่องมือที่ทรงพลังยิ่งขึ้นและรบกวนน้อยลงเรื่อยๆ
ใน FAMILIARITÉ การแสวงหาทั้งสองสิ่งนั้นมาบรรจบกัน เมื่ออิซาเบล อุปแปร์ก้าวมาอยู่หลังกล้อง เธอไม่เพียงกำหนดรูปแบบการแสดงของตนเอง แต่ยังกำหนดภาษาภาพของวิดีโอด้วย — และเลือก Osmo Pocket 4P เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดทั้งหมดนั้น ด้วยความเรียบเล็กและน้ำหนักเบา กล้องตัวนี้แทบจะหายตัวไปบนกองถ่าย ทำให้เธอทำงานได้อย่างผ่อนคลายและเปิดเผยที่สุด พร้อมมอบอิสระในการสร้างสรรค์ให้กองถ่ายในแบบที่อุปกรณ์หนักและใหญ่โตมักไม่อาจทำได้
สำหรับอิซาเบล อุปแปร์ การได้พบกับกล้องตัวนี้เป็นครั้งแรกถือเป็นการค้นพบในตัวมันเอง "นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้พบกล้องขนาดเล็กขนาดนี้ — น่าทึ่งมากจริงๆ" เธอเล่า "มันแทบจะมองไม่เห็น แต่กลับสร้างภาพที่คมชัดและแม่นยำอย่างน่าเหลือเชื่อ ที่สำคัญที่สุด มันถ่ายทอดอารมณ์บนใบหน้าได้ดีมาก รวมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างเรา ระหว่างฉันกับคู่แสดง" เธอบอกว่า ไม่มีความรู้สึกว่ากำลังเผชิญกับเครื่องจักรที่น่าหวาดกลัวเลยแม้แต่น้อย และมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงศิลปะการแสดงของเธอ — มันยังคงเป็นเพียงกล้องถ่ายรูป ใน FAMILIARITÉ เทคโนโลยีไม่ได้ควบคุมการแสดง แต่ปลดปล่อยมัน
สองเสียง หนึ่งสะท้อนที่คุ้นเคย
FAMILIARITÉ ไม่ได้หยิบรูปแบบมาจากโครงเรื่อง หากแต่มาจากบทกวี มันคือบทสนทนาข้ามกาลเวลาระหว่างผู้หญิงสองคนที่ไม่เคยพบกัน ทว่าต่างนำชีวิตของตนมาถ่ายทอดผ่านตัวอักษร
จอร์จ ซอง (ค.ศ. 1804–1876) ประกาศตัวตนในฝรั่งเศสยุคคริสต์ศตวรรษที่ 19 ด้วยการใช้นามปากกาผู้ชาย — การท้าทายที่อิซาเบล อุปแปร์แสดงความเคารพในวิดีโอด้วยการสวมชุดสูทผู้ชาย ก่อนหน้านั้นหลายศตวรรษและห่างไกลออกไปคนละมุมโลก กวีแห่งราชวงศ์ซ่ง หลี่ ชิงเจา (ค.ศ. 1084–ประมาณ ค.ศ. 1155) ต้านทานความปั่นป่วนในยุคสมัยของเธอด้วยพลังอันยั่งยืนของบทกวี ผู้หญิงทั้งสองต่างเปลี่ยนความเจ็บปวดในชีวิตให้กลายเป็นภาษาที่ยังคงอยู่ยาวนานหลังจากพวกเธอจากไป
FAMILIARITÉ ดึงสองจิตวิญญาณนี้มาพบกันในแสงและเงา บทกวี "À Aurore" ของจอร์จ ซองพาดผ่านวิดีโอเหมือนเส้นด้าย และการพบปะดังกล่าวมาถึงจุดสุดยอดด้วยการสื่อสารเพียงครั้งเดียวโดยไร้คำพูดระหว่างอิซาเบล อุปแปร์กับเด็กสาวชาวจีน — เสียงสะท้อนของความคุ้นเคยที่ข้ามทั้งกาลเวลาและวัฒนธรรม ถ่ายทำท่ามกลางแสงอาทิตย์ที่แปรเปลี่ยน เงาของต้นไม้ และผิวน้ำในสวนจีนแบบดั้งเดิม วิดีโอนี้รักษาบรรยากาศอันเต็มไปด้วยความเป็นกวีเกือบจะพิเศษสุด เชื่อมต่อกับบทกวีของจอร์จ ซองอย่างสมบูรณ์แบบ นี่ไม่ใช่เพียงแค่ "การพบกัน" แต่คือการเล่าเรื่องด้วยภาพเกี่ยวกับผู้หญิง การแสดงออก และอิสรภาพ
ภาษาภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นทั้งหมดในฝ่ามือ
ความทะเยอทะยานทางศิลปะของวิดีโอถูกทำให้เป็นจริงผ่านภาษาการถ่ายภาพยนตร์อย่างมีจุดประสงค์ที่เป็นไปได้ด้วย Osmo Pocket 4P — เลนส์คู่ของมันกลายเป็นมุมมองเฉพาะของวิดีโอนี้ ครั้งแล้วครั้งเล่า ทีมงานพบว่าฉากที่คิดขึ้นบนกระดาษสามารถถ่ายทำได้อย่างแม่นยำ เพราะกล้องมีขนาดเล็กพอที่จะเข้าไปในที่ที่อุปกรณ์ถ่ายทำขนาดเต็มไม่สามารถเข้าถึงได้
บทสนทนาบนน้ำ หนึ่งในการแลกเปลี่ยนที่ใกล้ชิดที่สุดในวิดีโอเกิดขึ้นระหว่างอิซาเบล อุปแปร์และนักแสดงร่วมบนเรือพายลำเล็กที่ลอยอยู่บนสระน้ำในสวน การนำกล้องถ่ายภาพยนตร์แบบดั้งเดิมพร้อมทีมงานเข้าไปในพื้นที่อันคับแคบและไม่มั่นคงเช่นนี้ย่อมเป็นไปไม่ได้หากไม่ทำลายช่วงเวลานั้น ในทางตรงกันข้าม Osmo Pocket 4P วางตัวอยู่ในเรือได้อย่างเป็นธรรมชาติ รักษาให้นักแสดงทั้งสองอยู่ใกล้กันและทำให้เฟรมมีชีวิตชีวาด้วยการเคลื่อนไหวอ่อนโยนของน้ำ
ความลื่นไหล ในมือของผู้ถ่าย วิดีโอส่วนใหญ่ดำเนินไปด้วยช็อตต่อเนื่องที่เคลื่อนไหวตลอดเวลา — ล่องผ่านตัวละคร เงาต้นไม้ ชั้นหนังสือและกรอบประตู จนทุกการตัดต่อกลายเป็นท่าทางที่เงียบงามและมีเจตนา ส่วนใหญ่ถ่ายด้วยมือโดยผู้กำกับภาพ ด้วยขนาดที่พกพาสะดวกและระบบกันสั่นเชิงกลแบบ 3 แกน ผู้ถ่ายสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระและปรับตั้งค่าใหม่ระหว่างการถ่ายได้ภายในไม่กี่วินาที ทำให้การถ่ายทำราบรื่นและเพิ่มความเร็วของกองถ่ายได้อย่างมาก
ความยืดหยุ่นสูงสำหรับแสงที่มีคอนทราสต์สูง ฉากสวนเต็มไปด้วยคอนทราสต์สุดขีด ทั้งแสงสว่างจ้าข้างเงาลึกที่ซับซ้อน ทั้งบนทิวทัศน์และใบหน้าของนักแสดง ด้วย D-Log 2 และไดนามิกเรนจ์ 17 สต็อป Osmo Pocket 4P รักษาไว้ซึ่งการไล่ระดับแสงอย่างสมบูรณ์ มอบความยืดหยุ่นอย่างเต็มที่ให้แก่นักปรับสีในขั้นหลังการผลิต และทำให้แสงที่เรียกร้องที่สุดก็ไม่ใช่สิ่งน่ากังวลอีกต่อไป
เลนส์พอร์เทรตสำหรับใบหน้า เพื่อดึงดูดสายตาไปยังการแสดงออกที่ละเอียดอ่อนที่สุดของอิซาเบล อุปแปร์ ทีมงานหันมาใช้เลนส์เทเลโฟโต้ 60 มม. ซึ่งเป็นทางยาวโฟกัสพอร์เทรตตามธรรมชาติที่แสดงผิวได้อย่างสะอาดและสมจริง โดยไม่มีการบิดเบือนของเลนส์ไวด์ การบีบพื้นที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยที่สุดของการแสดงออกเด่นชัดอย่างเต็มที่ ส่วนมุมมองที่กว้างกว่า (15 มม. / 20 มม.) วางตัวละครแต่ละคนไว้ในพื้นที่ของเธอ เพื่อให้ทุกการเคลื่อนไหวกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงในเวลาและมิติ
ผูกเข้าด้วยกันด้วยระบบกันสั่นและช่วงทางยาวโฟกัสนั้น มุมมองเหล่านี้ไหลต่อเนื่องเป็นหนึ่งเดียวโดยไม่ขาดตอน — และด้วยรูปแบบที่เรียบเล็กและพกพาสะดวกอย่างน่าทึ่ง Osmo Pocket 4P ทำให้ทีมงานสามารถทำงานใกล้ชิดและสนิทสนมกับนักแสดงนำ บันทึกการเล่าเรื่องที่ขับเคลื่อนด้วยการแสดงซึ่งเคยสงวนไว้สำหรับทีมงานขนาดใหญ่และอุปกรณ์หนักเท่านั้น
สิ่งนี้ยืนยันพันธกิจของ DJI อีกครั้ง นั่นคือการนำพลังถ่ายภาพที่ไม่ยอมประนีประนอมไว้ในมือของนักเล่าเรื่องทุกคน — และพิสูจน์ว่าขนาดของกล้องไม่จำเป็นต้องจำกัดความยิ่งใหญ่ของเรื่องราวแต่อย่างใด
นำวิดีโอสู่ผู้ชมทั่วโลก
FAMILIARITÉ ได้เผยแพร่ผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการของ DJI พร้อมด้วยเนื้อหาเบื้องหลังและเนื้อหาสำหรับครีเอเตอร์ที่สำรวจทั้งศิลปะการแสดงของอิซาเบล อุปแปร์และศักยภาพเชิงสร้างสรรค์ของ Osmo Pocket 4P สามารถรับชมวิดีโอได้ ที่นี่.
เกี่ยวกับ DJI
ตั้งแต่ปี 2006 DJI ได้นำโลกด้วยนวัตกรรมโดรนพลเรือนที่ส่งเสริมให้บุคคลทั่วไปสามารถบินได้เป็นครั้งแรก ช่วยให้ผู้มีวิสัยทัศน์เปลี่ยนจินตนาการให้เป็นความจริง และช่วยให้มืออาชีพพลิกโฉมการทำงานของตนโดยสิ้นเชิง วันนี้ DJI มุ่งสร้างโลกที่ดียิ่งขึ้นด้วยการส่งเสริมความก้าวหน้าของมนุษย์อย่างต่อเนื่อง ด้วยแนวคิดที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาและความอยากรู้อยากเห็นอย่างแท้จริง DJI ได้ขยายความทะเยอทะยานไปสู่ด้านต่างๆ เช่น พลังงานหมุนเวียน การเกษตร ความปลอดภัยสาธารณะ การสำรวจและทำแผนที่ และการตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐาน ในทุกการใช้งาน ผลิตภัณฑ์ DJI มอบประสบการณ์ที่เพิ่มคุณค่าให้กับชีวิตทั่วโลกในรูปแบบที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกว่าเดิม
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SOURCE DJI
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