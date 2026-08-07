DJI, 이자벨 위페르 주연 오리지널 단편 'FAMILIARITÉ' 공개…전편 Osmo Pocket 4P로 촬영

칸이 인정한 여배우 이자벨 위페르, 시대를 넘어 두 여성의 목소리를 하나의 영상으로 연결

중국, 선전, 2026년 8월 7일 /PRNewswire/ -- 민간용 드론 및 창의적인 카메라 기술 분야의 글로벌 리더 DJI가 이자벨 위페르(Isabelle Huppert)가 주연과 크리에이티브 디렉팅을 맡은 오리지널 단편 영상 'FAMILIARITÉ' (프랑스어로 '친밀감')를 공개했다. 작품 전편은 DJI Osmo Pocket 4P로 촬영됐다.

FAMILIARITÉ는 단순한 기술 시연을 위한 영상이 아니라, 문학과 기억, 시대와 문화를 넘어 여성들을 잇는 조용한 친밀감을 사유하는 작품이다. 동시에 손안에 들어오는 작은 카메라가 영화적 스토리텔링의 무게를 온전히 감당할 수 있음을 보여준다.

FAMILIARITÉ | Isabelle Huppert × DJI Osmo Pocket 4P

타협 없는 두 비전의 만남

이번 프로젝트는 화면 위에 보이는 것, 느껴지는 것, 그리고 말로 표현되지 않은 채 남는 것까지 이미지로 타협 없이 담아내려는 이자벨 위페르와 DJI의 공통된 비전에서 출발했다.

이자벨 위페르는 120편이 넘는 영화에 출연하며 칸국제영화제와 베니스국제영화제에서 여러 차례 여우주연상을 받았고, 골든글로브 수상과 아카데미상 후보 지명을 거쳤다. 특히 그는 말없는 시선과 절제된 미세한 표정, 가장 섬세한 방식으로 전달되는 감정만으로도 깊은 인상을 남기는 배우로 평가받아 왔다. 한편, DJI는 기술의 영역에서 이와 맞닿은 목표를 추구해 왔다. 더욱 뛰어난 성능과 존재감을 최소화한 도구로 빛과 움직임의 가장 미세한 뉘앙스까지 담아내는 것이다.

FAMILIARITÉ는 이러한 두 철학이 만난 결과물이다. 카메라 뒤에 선 이자벨 위페르는 자신의 연기뿐 아니라 작품의 시각 언어까지 직접 구성했고, 이를 구현할 도구로 Osmo Pocket 4P를 선택했다. 이 작고 가벼운 카메라가 촬영 현장에서 거의 존재감을 드러내지 않은 덕분에 그는 가장 편안하고 자연스러운 상태에서 작업에 참여할 수 있었고, 제작진 역시 크고 무거운 장비로는 얻기 어려운 창작의 자유를 확보할 수 있었다.

이자벨 위페르에게 Osmo Pocket 4P를 처음 접한 경험은 그 자체로 새로운 발견이었다. 그는 "이렇게 작은 카메라는 처음 봤고, 정말 특별한 경험이었다"며 "거의 보이지 않을 만큼 작지만, 놀라울 정도로 선명하고 정밀한 이미지를 구현한다. 무엇보다 얼굴에 드러나는 감정과 상대 배우와 나 사이에 오가는 미묘한 교감을 매우 잘 담아냈다"고 말했다. 그는 이 카메라가 위압적인 장비처럼 느껴지거나 연기를 바꾸게 만들지 않았으며, 그저 카메라 본연의 역할에 충실했다고 설명했다. FAMILIARITÉ에서 기술은 연기를 지배하는 도구가 아니라 오히려 연기가 더 자유롭게 드러나도록 뒷받침한다.

두 개의 목소리, 하나의 익숙한 울림

FAMILIARITÉ는 이야기보다 시(詩)에 가까운 형식을 택했다. 서로 만나지 못했던 두 여성이 각자의 삶을 글로 남기며 시공간을 초월한 대화를 나누는 작품이다.

조르주 상드(George Sand, 1804~1876)는 19세기 프랑스에서 남성 필명으로 글을 쓰며 자신의 목소리를 세상에 드러냈다. 작품 속 이자벨 위페르는 남성용 맞춤 정장을 입고 등장해 그의 저항 정신에 경의를 표한다. 그보다 수백 년 앞선 중국 송나라 시대의 시인 이청조(Li Qingzhao, 1084~약 1155)는 격변의 시대를 시의 힘으로 견뎌냈다. 두 여성은 각기 다른 시대와 문화 속에서 삶의 고통을 자신보다 오래 살아남을 언어로 남겼다는 공통점을 지닌다.

FAMILIARITÉ는 빛과 그림자 속에서 두 여성의 영혼을 하나로 불러낸다. 조르주 상드의 시 '오로르에게(À Aurore)'는 작품 전체를 관통하는 실처럼 흐르고, 이야기는 이자벨 위페르와 한 젊은 중국인 소녀가 말없이 마주하는 장면에서 절정에 이른다. 두 사람의 짧은 교감은 시대와 문화를 넘어 이어지는 친밀감의 울림을 남긴다. 작품은 전통 중국 정원의 햇빛과 나무 그림자, 수면 위 풍경을 배경으로 촬영됐으며, 조르주 상드의 시와 맞물려 시적이고도 특별한 분위기를 완성한다.

FAMILIARITÉ는 단순히 두 인물의 '만남'에 그치지 않고, 여성과 표현, 그리고 자유를 주제로 하나의 시각적 서사를 완성한다.

손안의 카메라로 완성한 시네마틱 언어

작품의 예술적 구상은 Osmo Pocket 4P가 가능하게 한 정교한 촬영 언어를 통해 구현됐다. 듀얼 렌즈는 작품이 세상을 바라보는 또 하나의 시선이 됐으며, 제작진은 대본에서 구상한 장면들을 실제로 구현하는 과정에서 작은 카메라이기 때문에 일반 시네마 장비가 들어가기 어려운 공간까지 접근할 수 있다는 점을 여러 차례 경험했다.

물 위에서 이어진 대화

작품에서 가장 내밀한 장면 가운데 하나는 정원의 연못 위를 천천히 떠가는 작은 배 안에서 이자벨 위페르와 상대 배우가 마주하는 순간이다. 좁고 흔들리는 공간에 일반적인 시네마 카메라와 촬영 인력을 함께 투입했다면 장면의 자연스러운 흐름을 유지하기 어려웠을 것이다.

반면 Osmo Pocket 4P는 작은 배 안에 자연스럽게 자리했고, 두 배우를 가까이 담아내면서도 잔잔한 물결의 움직임까지 프레임 안에 생생하게 살렸다.

한 손으로 구현한 자연스러운 카메라 워크

작품의 많은 장면은 인물과 나무 그림자, 책장, 문틀 사이를 지나가는 연속적인 이동 숏으로 구성된다. 장면 전환은 조용하지만 의도적인 제스처처럼 이어진다. 이 가운데 상당수는 촬영감독이 핸드헬드 방식으로 촬영했다. 주머니에 들어갈 만큼 작은 크기와 3축 기계식 짐벌 덕분에 촬영자는 자유롭게 움직이고, 세팅 사이를 빠르게 전환할 수 있었다. 이를 통해 부드러운 테이크를 유지하면서 촬영 속도도 크게 높였다.

고대비 조명에서도 넓은 보정 여유 확보

전통 중국 정원은 밝은 하이라이트와 깊고 겹겹이 쌓인 그림자가 공존하는 고대비 환경이다. 이러한 명암 대비는 풍경뿐 아니라 인물의 얼굴에도 그대로 드러난다. Osmo Pocket 4P는 D-Log2와 17스톱의 다이내믹 레인지를 지원해 빛의 계조를 폭넓게 보존했다. 이를 통해 색 보정 작업에서 충분한 여유를 확보할 수 있었고, 까다로운 조명 환경에서도 안정적인 결과물을 얻을 수 있었다.

얼굴의 감정을 담아내는 인물 촬영 렌즈

제작진은 이자벨 위페르의 가장 섬세한 표정에 시선을 집중시키기 위해 60mm 망원 렌즈를 활용했다. 이는 인물 촬영에 자연스러운 초점거리로, 광각 렌즈에서 발생할 수 있는 왜곡 없이 피부를 깨끗하고 사실적으로 표현하며 공간을 압축해 작은 표정 변화까지 선명하게 담아낼 수 있었다. 15mm와 20mm 광각 화각은 인물을 주변 공간 안에 배치하는 데 활용됐다. 이를 통해 인물의 움직임 하나하나가 시간과 차원의 변화처럼 읽히도록 했다.

3축 기계식 짐벌과 다양한 초점거리가 결합되면서 서로 다른 시점은 하나의 끊기지 않는 움직임으로 이어졌다. 작고 눈에 잘 띄지 않는 Osmo Pocket 4P의 형태는 제작진이 주연 배우에게 가까이 다가가 보다 내밀하게 작업할 수 있게 했다. 그 결과, 과거에는 대규모 촬영 인력과 무거운 장비가 필요했던 배우 중심의 영화적 연출을 보다 간결한 촬영 환경에서 구현할 수 있었다.

이번 작품은 모든 스토리텔러가 타협 없는 영상 표현력을 손안에서 구현할 수 있도록 하겠다는 DJI의 미션을 다시 보여준다. 동시에 카메라의 크기가 이야기의 규모를 제한하지 않는다는 점도 입증한다.

전 세계 관객에게 전하는 영상

파밀리아리떼(FAMILIARITÉ)는 비하인드 영상 및 크리에이터 중심의 콘텐츠와 함께 DJI의 공식 채널을 통해 공개됐으며, 이자벨 위페르(Isabelle Huppert)의 예술성과 오즈모 포켓 4P(Osmo Pocket 4P)가 지닌 창의적 잠재력을 조명한다. 영상은 여기에서 확인할 수 있다.

DJI 소개

DJI는 2006년부터 비행을 처음 시작하는 사용자, 상상을 현실로 만들고자 하는 창작자, 업무 효율을 높이고자 하는 전문가를 위해 민간용 드론 혁신을 이끌어 왔다. 오늘날 DJI는 인류의 발전을 돕고 더 나은 세상을 만드는 데 기여하고자 한다. 솔루션 중심의 사고와 끊임없는 호기심을 바탕으로 농업, 공공 안전, 측량 및 매핑, 인프라 점검 등 다양한 분야로 기술 적용 범위를 넓혀 왔으며, 모든 활용 영역에서 DJI 제품은 전 세계 사용자에게 더욱 깊이 있고 가치 있는 경험을 제공하고 있다.

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SOURCE DJI