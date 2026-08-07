FAMILIARITÉ: Sự giao thoa đầy chất thơ giữa điện ảnh và văn học

DJI và biểu tượng điện ảnh từng được Cannes vinh danh Isabelle kết nối tiếng nói của hai người phụ nữ qua nhiều thế kỷ — được quay hoàn toàn bằng Osmo Pocket 4P

THÂM QUYẾN, Trung Quốc, ngày 7 tháng 8 năm 2026 /PRNewswire/ -- DJI, công ty hàng đầu thế giới về drone dân dụng và công nghệ camera sáng tạo, công bố FAMILIARITÉ, một video ngắn nguyên tác với sự tham gia diễn xuất và chỉ đạo sáng tạo của Isabelle Huppert, được quay hoàn toàn bằng DJI Osmo Pocket 4P. Không chỉ là màn trình diễn công nghệ, video là một suy ngẫm về văn học, ký ức và cảm giác thân thuộc lặng lẽ kết nối những người phụ nữ xuyên thời gian và văn hóa — và là một minh chứng cho thấy một chiếc camera nằm gọn trong lòng bàn tay giờ đây có thể đảm nhiệm trọn vẹn sức nặng của nghệ thuật kể chuyện điện ảnh.

FAMILIARITÉ | Isabelle Huppert × DJI Osmo Pocket 4P

Khi hai tầm nhìn không thỏa hiệp gặp nhau

Mọi thứ bắt đầu từ tầm nhìn chung giữa Isabelle Huppert và DJI: sự tận tâm không thỏa hiệp đối với hình ảnh — đối với những gì có thể được nhìn thấy, cảm nhận và để lại không cần nói thành lời trên màn ảnh.

Trải qua sự nghiệp với hơn 120 bộ phim, nhiều lần giành giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Cannes và Venice, một giải Quả cầu Vàng cùng một đề cử Giải Oscar, Isabelle Huppert đã trở thành biểu tượng của nghệ thuật biểu đạt không cần lời — ánh mắt biết nói, những biểu cảm thoáng qua được tiết chế, cảm xúc được truyền tải qua những phương thức tinh tế nhất. Từ góc độ kỹ thuật, DJI cũng theo đuổi mục tiêu song song trong suốt lịch sử phát triển của mình: ghi lại những sắc thái tinh tế nhất của ánh sáng và chuyển động bằng những công cụ ngày càng mạnh mẽ, ngày càng ít gây chú ý.

Trong FAMILIARITÉ, hai hướng theo đuổi ấy đã gặp nhau. Đứng sau máy quay, Isabelle Huppert không chỉ định hình phần diễn xuất của mình mà còn xây dựng ngôn ngữ hình ảnh cho video — và lựa chọn Osmo Pocket 4P làm công cụ hiện thực hóa điều đó. Kín đáo và nhẹ, chiếc camera gần như biến mất trên trường quay, cho phép bà làm việc trong trạng thái tự nhiên, không bị gò bó nhất, đồng thời mang lại cho quá trình sản xuất sự tự do sáng tạo mà những bộ thiết bị quay phim cồng kềnh, nặng nề hơn khó có thể đem lại.

Đối với Isabelle Huppert, lần đầu tiếp xúc với chiếc camera cũng là một trải nghiệm khám phá. "Đây là lần đầu tiên tôi biết đến một chiếc camera nhỏ đến vậy — thực sự rất đặc biệt", bà nhớ lại. "Nó gần như vô hình, nhưng lại tái tạo hình ảnh với độ sắc nét và độ chính xác đáng kinh ngạc. Trên hết, nó truyền tải rất tốt cảm xúc trên khuôn mặt, cũng như những gì diễn ra giữa chúng tôi, giữa tôi và bạn diễn". Bà cho biết, thay vì tạo cảm giác như một cỗ máy đáng sợ, chiếc camera không hề làm thay đổi cách bà diễn xuất — nó đơn giản vẫn là một chiếc camera. Trong FAMILIARITÉ, công nghệ không chi phối diễn xuất; nó giải phóng diễn xuất.

Hai tiếng nói, một tiếng vang thân thuộc

FAMILIARITÉ không được định hình từ cốt truyện mà từ thơ ca. Đó là cuộc đối thoại xuyên thời gian giữa hai người phụ nữ chưa từng gặp nhau, nhưng đều biến cuộc đời mình thành những trang viết.

George Sand (1804–1876) khẳng định tiếng nói của mình tại nước Pháp thế kỷ XIX bằng cách viết dưới bút danh nam giới — một sự thách thức mà Isabelle Huppert tôn vinh trong video bằng cách diện một bộ vest nam may đo. Nhiều thế kỷ trước và ở một thế giới cách xa bà, nữ thi sĩ thời nhà Tống Lý Thanh Chiếu (1084–khoảng 1155) đã chống lại với những biến động của thời đại bằng sức mạnh trường tồn của thơ ca. Cả hai người phụ nữ đều biến nỗi đau của cuộc đời thành ngôn từ vượt qua chính thời đại của họ.

FAMILIARITÉ đưa hai tâm hồn ấy gặp nhau trong ánh sáng và bóng tối. Bài thơ "À Aurore" của George Sand xuyên suốt video như một sợi chỉ, và cuộc gặp gỡ lên đến cao trào trong một khoảnh khắc trao đổi không lời giữa Isabelle và một cô gái trẻ người Trung Quốc — một tiếng vang của sự thân thuộc vượt qua cả thời gian lẫn văn hóa. Được quay giữa ánh sáng mặt trời biến đổi, bóng cây và mặt nước trong một khu vườn truyền thống Trung Hoa, video lưu giữ bầu không khí giàu chất thơ, gần như thoát tục, hòa quyện trọn vẹn với những câu thơ của George Sand. Đây không chỉ đơn thuần là một "cuộc gặp gỡ". Đó là một câu chuyện được kể bằng hình ảnh về phụ nữ, sự biểu đạt và tự do.

Ngôn ngữ điện ảnh, được thiết kế nằm gọn trong lòng bàn tay

Tham vọng nghệ thuật của video được hiện thực hóa thông qua một ngôn ngữ điện ảnh có chủ ý, được thực hiện nhờ Osmo Pocket 4P — hệ thống ống kính kép của máy đã trở thành góc nhìn riêng của video. Trong quá trình sản xuất, ê-kíp nhiều lần nhận thấy những cảnh được hình dung trên trang giấy có thể được ghi lại một cách chính xác chính bởi chiếc camera đủ nhỏ để tiếp cận những vị trí mà một bộ thiết bị quay phim điện ảnh cỡ lớn không thể.

Cuộc trò chuyện trên mặt nước. Một trong những cuộc trao đổi thân mật nhất của video diễn ra giữa Isabelle và bạn diễn trên một chiếc thuyền chèo nhỏ trôi lững thững trên ao của khu vườn. Việc đưa một camera điện ảnh truyền thống cùng ê-kíp vào một không gian chật hẹp và chòng chành như vậy gần như là bất khả thi nếu không làm gián đoạn khoảnh khắc. Ngược lại, Osmo Pocket 4P được đặt một cách tự nhiên trong thuyền, giữ hai diễn viên ở gần nhau và khuôn hình sống động với chuyển động nhẹ nhàng của mặt nước.

Sự chuyển động linh hoạt, được ghi lại bằng máy cầm tay. Phần lớn video được thể hiện qua những cú máy chuyển động liên tục — lướt qua các nhân vật, bóng cây, giá sách và khung cửa, để mỗi lần chuyển cảnh trở thành một chuyển động nhẹ nhàng nhưng có chủ ý. Phần lớn những cảnh này được đạo diễn hình ảnh (DP) thực hiện bằng cách quay cầm tay. Nhờ kích thước có thể bỏ túi cùng hệ thống chống rung cơ học 3 trục, người quay có thể tự do di chuyển và bố trí lại giữa các thiết lập cảnh quay chỉ trong vài giây, duy trì sự mượt mà của các lượt quay và đẩy nhanh tiến độ ghi hình đáng kể.

Dải tương phản rộng cho ánh sáng có độ tương phản cao. Không gian khu vườn có độ tương phản cực cao — những vùng sáng nổi bật nằm cạnh các lớp bóng tối sâu, cả trên cảnh vật lẫn khuôn mặt con người. Với D-Log2 và dải tương phản động 17 stop, Osmo Pocket 4P bảo toàn đầy đủ các cấp độ chuyển sắc của ánh sáng, mang lại cho chuyên viên chỉnh màu nhiều dư địa trong quá trình hậu kỳ và giúp yên tâm ngay cả trong những điều kiện ánh sáng khắt khe nhất.

Ống kính chân dung dành cho khuôn mặt. Để hướng sự chú ý vào những biểu cảm tinh tế nhất của Isabelle Huppert, ê-kíp đã chuyển sang ống kính tele 60 mm — một tiêu cự tự nhiên dành cho chân dung, tái tạo làn da rõ nét và chân thực mà không bị biến dạng như sử dụng ống kính góc rộng, đồng thời nén không gian để ngay cả thay đổi nhỏ nhất trong biểu cảm cũng được thể hiện rõ ràng. Các góc nhìn rộng hơn (15 mm / 20 mm) đặt mỗi nhân vật vào không gian của riêng mình, để mỗi chuyển động trở thành một sự dịch chuyển về thời gian và chiều không gian.

Nhờ khả năng chống rung cùng dải tiêu cự đa dạng, các góc nhìn này hòa quyện thành một chuyển động liền mạch, không bị ngắt quãng — và với hình thức đặc biệt kín đáo và bỏ túi được, Osmo Pocket 4P cho phép ê-kíp làm việc gần gũi và thân thiện với diễn viên chính, ghi lại lối kể chuyện lấy diễn xuất làm trọng tâm mà trước đây vốn chỉ dành cho các đoàn làm phim lớn và thiết bị hạng nặng.

Điều này tái khẳng định sứ mệnh của DJI: đưa sức mạnh hình ảnh không thỏa hiệp vào tay mọi người kể chuyện — và chứng minh rằng kích thước của một chiếc camera không bao giờ giới hạn tầm vóc của một câu chuyện.

Đưa video đến với khán giả toàn cầu

FAMILIARITÉ đã được phát hành trên các kênh chính thức của DJI, đi kèm nội dung hậu trường và các nội dung dành cho nhà sáng tạo, khám phá cả tài nghệ của Isabelle Huppert lẫn tiềm năng sáng tạo của Osmo Pocket 4P. Bạn có thể xem video tại đây.

Giới thiệu về DJI

Từ năm 2006, DJI đã dẫn đầu thế giới với những đổi mới máy bay không người lái (drone) dân sự, giúp các cá nhân có thể bay lần đầu tiên, giúp những người có tầm nhìn biến trí tưởng tượng của họ thành hiện thực và giúp các chuyên gia biến đổi hoàn toàn công việc của họ. Ngày nay, DJI phục vụ để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn bằng cách tiếp tục thúc đẩy sự tiến bộ của con người. Với tư duy định hướng giải pháp và sự tò mò thực sự, DJI đã mở rộng tham vọng của mình sang các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, nông nghiệp, an toàn công cộng, khảo sát và lập bản đồ và kiểm tra cơ sở hạ tầng. Trong mọi ứng dụng, các sản phẩm của DJI mang đến những trải nghiệm làm tăng giá trị cho cuộc sống trên toàn thế giới theo những cách sâu sắc hơn bao giờ hết.

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SOURCE DJI