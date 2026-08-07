FAMILIARITÉ：映画と文学の詩的な融合 DJIとカンヌ受賞のアイコン、イザベル・ユペールが世紀を超えて二人の女性の声を再会させる -- 全編Osmo Pocket 4Pで撮影

中国・深セン、2026年8月7日 /PRNewswire/ -- 民生用ドローンとクリエイティブなカメラ技術で世界をリードする DJI は本日、「FAMILIARITÉ」を発表しました。これはイザベル・ユペールが主演およびクリエイティブディレクションを務め、全編が DJI Osmo Pocket 4P で撮影されたオリジナルショートビデオです。このビデオは単なる技術の紹介にとどまらず、文学、記憶、そして時代と文化を超えて女性たちを結びつける静かな親近感についての瞑想であり、手のひらに収まるカメラが今やシネマティックなストーリーテリングの全重量を支えることができるという実証でもあります。

妥協のない二つのビジョンが出会うとき

FAMILIARITÉ | Isabelle Huppert × DJI Osmo Pocket 4P

すべては、イザベル・ユペールと DJI の共有されたビジョンから始まりました。それは映像に対する妥協のない献身であり、スクリーン上で見え、感じられ、そして語られないまま残されるものへの探求です。

120本以上の映画に出演し、カンヌやヴェネツィアで数々の最優秀女優賞を受賞、ゴールデングローブ賞を獲得し、アカデミー賞にもノミネートされたイザベル・ユペールは、言葉なしに伝えるものの代名詞となっています。声なき眼差し、抑えられた微細な表情、最も繊細な手段で届けられる感情です。DJI は、エンジニアリングの側面から並行する目標を追求することにその歴史を費やしてきました。それは、これまで以上に高性能で、かつてないほど目立たないツールで、光と動きの最も微細なニュアンスを捉えることです。

「FAMILIARITÉ」において、これら二つの探求が融合しました。イザベル・ユペールはカメラの裏側に回り、自身の演技だけでなく映像の視覚的言語を形作り、それを実現するためのツールとして Osmo Pocket 4P を選びました。控えめで軽量なこのカメラは、セットでほとんど存在感を消し、彼女が最もリラックスした無防備な状態で作業できるようにし、より重く存在感のある機材ではめったに得られない創造的な自由を制作にもたらしました。

イザベル・ユペールにとって、このカメラとの初めての出会い自体が一つの発見でした。「これほど小さなカメラに出会ったのは初めてです。本当に並外れています」と彼女は振り返ります。「それはほとんど目に見えませんが、驚くほどの鋭さと精度で映像を再現します。何よりも、顔の感情や、私とパートナーとの間で起きていたことをとてもよく伝えてくれます。」威圧的な機械だと感じるどころか、それが彼女の演技のやり方を変えることは決してなく、単なるカメラであり続けたと彼女は述べています。

「FAMILIARITÉ」において、技術は演技を支配するのではなく、解放するのです。

二つの声、一つの親しみのある響き

「FAMILIARITÉ」はその形をプロットからではなく、詩から得ています。それは、決して会うことのなかった二人の女性の時代を超えた対話であり、それぞれが人生を書き言葉へと昇華させました。

ジョルジュ・サンド（1804〜1876）は、19世紀のフランスで男性のペンネームで執筆することで自らの声を上げました。イザベル・ユペールは映像の中で男性用の仕立てのスーツを着ることで、この反骨精神に敬意を表しています。それより数世紀も前、遠く離れた世界で、宋代の詩人である李清照（1084〜1155年頃）は、自らの詩の不朽の力によって、その時代の激動に抗いました。二人とも、人生の苦痛を、彼女たちの命よりも長く生き続ける言語へと昇華させたのです。

「FAMILIARITÉ」は、これら二つの魂を光と影の中で結びつけます。ジョルジュ・サンドの「オロールへ（À Aurore）」が糸のように映像を貫き、出会いはイザベル・ユペールと若い中国の少女との間の言葉のない一度のやり取りで頂点に達します。それは時代と文化の両方を越えた親近感の響きです。伝統的な中国庭園の移り変わる日光、木陰、水面の中で撮影されたこの映像は、ジョルジュ・サンドの詩と完璧に調和した、詩的でほぼ非日常的な雰囲気を保っています。これは単なる「出会い」ではありません。女性、表現、そして自由に関する視覚的な物語です。

手のひらで完全に構築されるシネマティックな映像言語

この映像の芸術的な野心は、Osmo Pocket 4P によって可能になった意図的なシネマトグラフィー言語を通じて実現されています。そのデュアルレンズは映像独自の視点となりました。フルサイズのシネマ用機材では入れない場所にも入っていけるカメラの小ささゆえに、ページ上で構想されたシーンが正確に捉えられることを、制作陣は何度も実感しました。

水上での対話。 この映像の中で最も親密なやり取りの一つは、イザベル・ユペールと共演者が庭園の池を漂う小さな手漕ぎボートの上で展開されます。これほど狭く不安定な空間に、従来のシネマカメラと撮影クルーを配置することは、その瞬間の雰囲気を壊さずには不可能だったでしょう。対照的に、Osmo Pocket 4P はボートの中に自然に収まり、二人のパフォーマーの距離を近づけ、水の穏やかな動きでフレームを生き生きとさせました。

手持ちがもたらす流動性。 この映像の多くは、人物、木陰、本棚、ドア枠の横を漂うように進む、連続的な動くショットで構成されており、すべてのトランジションが静かで意図的な動きとなっています。その多くは、撮影監督（DP）によって手持ちで撮影されました。カメラのポケットサイズと 3軸メカニカルジンバルのおかげで、オペレーターは自由に動き回り、セットアップ間のリセットを数秒で行うことができました。これにより、テイクを滑らかに保ち、撮影のペースを大幅に上げることができました。

高コントラストな光に対する広いラティチュード。 庭園のセッティングは、風景と人間の顔の両方において、深い層状の影の横に明るいハイライトがあるという、極端なコントラストに満ちています。D-Log2 と 17ストップのダイナミックレンジにより、Osmo Pocket 4P はその光のすべてのグラデーションを保持し、ポストプロダクションでカラリストに十分なラティチュードを与え、最も厳しい照明条件でも心配をなくしました。

顔のためのポートレートレンズ。 イザベル・ユペールの最も繊細な表情に視線を惹きつけるため、制作陣は 60mm 望遠レンズを採用しました。これは、広角レンズの歪みなしに肌をきれいに忠実に描写し、空間を圧縮することで微かな表情の変化もはっきりと読み取れるようにする、自然なポートレート焦点距離です。より広い視点（15mm/20mm）は各キャラクターを彼女の空間内に配置し、すべての動きが時間と次元の移行となるようにします。

そのスタビライザーと多様な焦点距離によって一つに結びつけられ、これらの視点は一つの中断のない動きとして流れます。そしてその驚くほど控えめでポケットに収まる形状により、Osmo Pocket 4P は制作陣が主演と緊密かつ親密に作業することを可能にし、かつては大人数のクルーと重装備に限定されていた、パフォーマンス主導のストーリーテリングを捉えました。

それは DJI の使命を再確認するものです。妥協のない映像の力をすべてのストーリーテラーの手に委ねること、そしてカメラのサイズが物語のスケールを制限する必要はないことを証明することです。

動画を世界中の視聴者へ公開

『FAMILIARITÉ』はDJIの公式チャンネルにて公開されており、メイキング映像や、Isabelle Huppert氏の芸術性とOsmo Pocket 4Pの持つ創造的な可能性の双方を探求するクリエイター向けコンテンツも併せて配信されています。動画はこちらからご覧いただけます。

SOURCE DJI