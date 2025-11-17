Founders Future apre un ufficio a San Francisco e rafforza la sua visione transatlantica basata sull'intelligenza artificiale

PARIGI e SAN FRANCISCO, 17 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Founders Future, una piattaforma di investimento che sostiene la prossima generazione di campioni tecnologici globali, sta aprendo un ufficio a San Francisco per approfondire i legami tra gli ecosistemi dell'innovazione europei e statunitensi e accelerare l'ascesa dei leader che mettono l'IA al primo posto. Per favorire questo piano, Dulcie fforde e Jonathan Karlson si uniranno al team per guidare gli investimenti e consolidare la presenza dell'azienda negli Stati Uniti. L'ufficio di San Francisco è già operativo e ha recentemente concluso due accordi.

Situato nell'iconico One Ferry Building di San Francisco, il nuovo ufficio incarna la mission di Founders Future: mettere in contatto fra di loro imprenditori e investitori di tutti i continenti. Grazie a questa presenza Founders Future supporterà imprese europee in rapida crescita che si stanno espandendo negli Stati Uniti e fondatori statunitensi del settore IA che desiderano crescere in Europa. Con la creazione di Founders Future Inc. la piattaforma può ora investire direttamente in startup statunitensi, rafforzando il suo ambizioso obiettivo di sostenere i leader mondiali dell'IA su entrambe le sponde dell'Atlantico.

Per guidare questa espansione, Founders Future ha nominato Dulcie fforde e Jonathan Karlson alla guida delle sue operazioni negli Stati Uniti. Il loro arrivo rafforza la piattaforma transatlantica integrata di Founders Future, unendo i team di Parigi e San Francisco nell'ambito di una visione condivisa incentrata sull'IA.

Dulcie fforde, direttrice, vanta un raro mix di esperienza come operatore e investitore. Presso Baillie Gifford ha partecipato a investimenti in aziende globali in rapida crescita – come Airbnb, Brex, Faire e Nubank – prima di entrare in Homebound e Uber, dove ha sperimentato le sfide delle startup in rapida crescita. Attiva nell'ecosistema della Silicon Valley ed ex scout per Headline, ora dirige gli investimenti in IA e nel settore consumer per Founders Future.

Jonathan Karlson, senior associate, ha lavorato in precedenza presso ICONIQ Capital e BlackRock, prestando consulenza a imprenditori e famiglie del settore tecnologico sugli investimenti diretti. Laureato in economia e informatica presso il Dickinson College, unisce competenze analitiche a una profonda esperienza nel settore delle imprese. Presso Founders Future si concentra sull'analisi delle fasi iniziali, sulle relazioni con limited partnership e sulla creazione di sinergie transatlantiche.

Sono previste ulteriori assunzioni nei settori crescita, relazioni con gli investitori e operazioni, mentre Founders Future persegue il suo obiettivo – raggiungere 1 miliardo di euro di attività in gestione e lanciare il suo fondo di crescita transatlantico nel 2026.

"La nostra meta è quella di costruire una piattaforma di investimento internazionale che supporti i fondatori visionari ovunque si trovino. Collegando l'Europa e gli Stati Uniti con un approccio incentrato sull'IA, stiamo realizzando la nostra mission transatlantica e sostenendo la nuova generazione di campioni tecnologici globali", spiega Marc Menasé, socio fondatore di Founders Future.

