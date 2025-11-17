Founders Future abre oficina en San Francisco y refuerza su visión transatlántica centrada en la IA

PARÍS y SAN FRANCISCO, 17 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Founders Future, plataforma de inversión que apoya a la próxima generación de líderes tecnológicos globales, abrirá una oficina en San Francisco para fortalecer los lazos entre los ecosistemas de innovación europeos y estadounidenses e impulsar el surgimiento de líderes centrados en la IA. Para respaldar este plan, Dulcie fforde y Jonathan Karlson se unen al equipo para liderar las inversiones y consolidar la presencia de la firma en Estados Unidos. La oficina de San Francisco ya está operativa y ha cerrado dos acuerdos recientemente.

Ubicada en el emblemático One Ferry Building de San Francisco, la nueva oficina refleja la misión de Founders Future de conectar a emprendedores e inversores de todo el mundo. A través de esta presencia, la firma apoyará a las empresas europeas en fase de expansión en EE.UU. y a los fundadores estadounidenses de empresas emergentes de IA que buscan crecer en Europa. Con la creación de Founders Future Inc., la plataforma ahora puede invertir directamente en empresas emergentes estadounidenses, reforzando así su ambición de respaldar a los líderes mundiales en IA a ambos lados del Atlántico.

Para impulsar esta expansión, Founders Future ha nombrado a Dulcie fforde y Jonathan Karlson para dirigir sus operaciones en Estados Unidos. Su incorporación fortalece la plataforma transatlántica integrada de la empresa, uniendo a los equipos de París y San Francisco bajo una visión compartida centrada en la IA.

Dulcie fforde, socia principal, aporta una singular combinación de experiencia tanto operativa como inversora. En Baillie Gifford, participó en inversiones en empresas globales en fase de expansión como Airbnb, Brex, Faire y Nubank, antes de incorporarse a Homebound y Uber, donde experimentó los retos de las empresas emergentes de rápido crecimiento. Activa en el ecosistema de Silicon Valley y antigua cazatalentos de Headline, actualmente lidera las inversiones en IA y consumo para Founders Future.

Jonathan Karlson, asociado sénior, trabajó anteriormente en ICONIQ Capital y BlackRock, donde asesoraba a emprendedores tecnológicos y familias en inversiones directas. Licenciado en Economía e Informática por el Dickinson College, combina su capacidad analítica con una amplia experiencia en capital de riesgo. En Founders Future, se centra en el análisis de empresas en fase inicial, las relaciones con los inversores y el desarrollo de sinergias transatlánticas.

Founders Future tiene previsto realizar contrataciones adicionales en las áreas de crecimiento, relaciones con inversores y operaciones, a medida que persigue su objetivo de alcanzar los 1.000 millones de euros en activos bajo gestión y lanzar su fondo de crecimiento transatlántico en 2026.

"Nuestra ambición es construir una plataforma de inversión internacional que apoye a fundadores visionarios dondequiera que estén. Al conectar Europa y Estados Unidos con un enfoque centrado en la IA, estamos ejecutando nuestra misión transatlántica y respaldando a la próxima generación de campeones tecnológicos globales", dijo Marc Menasé, socio fundador de Founders Future.

