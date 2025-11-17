Founders Future ouvre un bureau à San Francisco et concrétise sa vision AI-first transatlantique

PARIS et SAN FRANCISCO, 17 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Founders Future, plateforme d'investissement qui accompagne la nouvelle génération de champions mondiaux de la tech, ouvre son bureau à San Francisco afin de renforcer les liens entre les écosystèmes d'innovation européens et américains et d'accélérer l'émergence de leaders « AI-first ».

Installé dans le célèbre One Ferry Building, ce bureau incarne la mission de Founders Future : connecter entrepreneurs et investisseurs des deux côtés de l'Atlantique. Grâce à cette implantation, la société accompagnera à la fois les scale-ups européennes désireuses d'accélérer leur expansion américaine et les fondateurs « AI-native » américains souhaitant se développer en Europe. Avec la création de Founders Future Inc., la plateforme pourra investir directement dans des startups américaines, renforçant ainsi son ambition de faire émerger des leaders mondiaux « AI-first ».

Founders Future a confié la direction de son bureau américain à Dulcie fforde et Jonathan Karlson et consolide la construction d'une plateforme transatlantique, unissant les équipes de Paris et de San Francisco autour d'une vision commune « AI-first ».

Dulcie fforde, Principal, apporte une double expérience d'opérateur-investisseur. Chez Baillie Gifford, elle a participé à des investissements dans des scale-ups mondiales telles que Airbnb, Brex, Faire ou Nubank, avant de rejoindre Homebound et Uber. Active au sein de l'écosystème d'entrepreneurs de la Silicon Valley, elle a collaboré en tant que scout pour des fonds comme Headline. Chez Founders Future, elle pilote notamment le sourcing et la sélection des opportunités d'investissement IA et consumer.

Jonathan Karlson, Senior Associate, a évolué chez ICONIQ Capital et BlackRock, où il a accompagné de grandes familles et entrepreneurs de la tech sur leurs investissements directs et fonds de venture capital. Chez Founders Future, il contribue à l'analyse des opportunités early-stage, au développement des relations avec les LPs et au renforcement des synergies transatlantiques.

De nouveaux recrutements sont prévus dans les équipes growth, relations investisseurs et opérations. Founders Future poursuit son ambition d'atteindre 1 milliard d'euros d'actifs sous gestion et de lancer en 2026 son fonds de growth.

« Notre ambition est de bâtir une plateforme d'investissement internationale qui soutient les fondateurs les plus visionnaires, où qu'ils se trouvent. En connectant l'Europe et les États-Unis avec une approche centrée sur l'intelligence artificielle, nous mettons en œuvre notre mission transatlantique et accompagnons la prochaine génération de champions mondiaux de la tech », déclare Marc Menasé, Founding Partner, Founders Future.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2647275/5228580/Founders_Future_Logo.jpg

CONTACT: [email protected]