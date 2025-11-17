Founders Future eröffnet Büro in San Francisco und bekräftigt seine transatlantische Vision, bei der künstliche Intelligenz im Vordergrund steht

PARIS und SAN FRANCISCO, 17. November 2025 /PRNewswire/ -- Founders Future, eine Investitionsplattform, die die nächste Generation globaler Technologiechampions unterstützt, eröffnet ein Büro in San Francisco, um die Beziehungen zwischen den Innovationsökosystemen in Europa und den USA zu vertiefen und den Aufstieg von AI-First-Führungskräften zu beschleunigen. Zur Unterstützung dieses Vorhabens werden Dulcie Fforde und Jonathan Karlson dem Team beitreten, um die Investitionen zu leiten und die Präsenz des Unternehmens in den USA auszubauen. Das Büro in San Francisco ist bereits in Betrieb und hat kürzlich zwei Geschäfte abgeschlossen.

Das neue Büro befindet sich im berühmten One Ferry Building in San Francisco und verkörpert die Mission von Founders Future, Unternehmer und Investoren über Kontinente hinweg miteinander zu verbinden. Durch diese Präsenz wird das Unternehmen europäische Scale-ups bei ihrer Expansion in die USA sowie amerikanische AI-native Gründer bei ihrem Wachstum in Europa unterstützen. Mit der Gründung von Founders Future Inc. kann die Plattform nun direkt in US-Startups investieren und damit ihr Ziel bekräftigen, weltweit führende KI-Unternehmen auf beiden Seiten des Atlantiks zu unterstützen.

Um diese Expansion voranzutreiben, hat Founders Future Dulcie Fforde und Jonathan Karlson mit der Leitung des US-Geschäfts beauftragt. Ihre Ankunft stärkt die integrierte transatlantische Plattform des Unternehmens und vereint die Teams in Paris und San Francisco unter einer gemeinsamen AI-First-Vision.

Dulcie Fforde, Principal, bringt eine seltene Mischung aus Betreiber- und Investorenerfahrung mit. Bei Baillie Gifford war sie an Investitionen in globale Scale-ups wie Airbnb, Brex, Faire und Nubank beteiligt, bevor sie zu Homebound und Uber wechselte, wo sie die Herausforderungen schnell wachsender Start-ups kennenlernte. Sie ist im Ökosystem des Silicon Valley aktiv und war früher als Scout für Headline tätig. Heute leitet sie die Bereiche KI und Verbraucherinvestitionen bei Founders Future.

Jonathan Karlson, Senior Associate, war zuvor bei ICONIQ Capital und BlackRock tätig und beriet Technologieunternehmer und Familien in Bezug auf Direktinvestitionen. Er hat einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften und Informatik vom Dickinson College und vereint analytisches Fachwissen mit umfassender Erfahrung im Bereich Risikokapital. Bei Founders Future konzentriert er sich auf Frühphasenanalysen, LP-Beziehungen und den Aufbau transatlantischer Synergien.

Da Founders Future das Ziel verfolgt, ein verwaltetes Vermögen von 1 Milliarde Euro zu erreichen und 2026 seinen transatlantischen Wachstumsfonds auf den Markt zu bringen, sind weitere Einstellungen in den Bereichen Wachstum, Investor Relations und Betrieb geplant.

„Unser Ziel ist es, eine internationale Investitionsplattform aufzubauen, die visionäre Gründer unabhängig von ihrem Standort unterstützt. Durch die Verbindung von Europa und den USA mit einem AI-First-Ansatz erfüllen wir unsere transatlantische Mission und unterstützen die nächste Generation globaler Technologiechampions", erklärte Marc Menasé, Gründungspartner von Founders Future.

