A Founders Future abre escritório em São Francisco e reforça a sua visão transatlântica de IA

PARIS e SÃO FRANCISCO, 17 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Founders Future, uma plataforma de investimento que apoia a próxima geração de campeões em tecnologia ao nível global, está a abrir um escritório em São Francisco para reforçar os laços entre os ecossistemas de inovação europeus e norte-americanos e acelerar a ascensão de líderes que dão prioridade à IA. Para apoiar este plano, Dulcie fforde e Jonathan Karlson estão a juntar-se à equipa para conduzir os investimentos e estabelecer a presença da empresa nos EUA. O escritório de São Francisco já está em funcionamento e fechou recentemente dois negócios.

Localizado no icónico edifício One Ferry, em São Francisco, o novo escritório incorpora a missão da Founders Future de ligar empreendedores e investidores em todos os continentes. Através dessa presença, a empresa irá apoiar scaleups europeias em fase de expansão para os EUA e fundadores americanos nativos na área da IA que pretendem crescer na Europa. Com a criação da Founders Future Inc., a plataforma pode agora investir diretamente em startups dos EUA, reforçando a sua ambição de apoiar líderes globais em IA em ambos os lados do Atlântico.

Para impulsionar esta expansão, a Founders Future nomeou Dulcie fforde e Jonathan Karlson para liderar as suas operações nos EUA. A sua chegada reforça a plataforma transatlântica integrada da empresa, unindo as equipas de Paris e São Francisco sob uma visão partilhada que dá prioridade à AI.

Dulcie fforde, Principal, traz uma rara combinação de experiência como operadora e investidora. Na Baillie Gifford, participou em investimentos em scaleups globais, como a Airbnb, Brex, Faire e Nubank, antes de ingressar na Homebound e na Uber, onde enfrentou os desafios de startups em rápido crescimento. Ativa no ecossistema de Silicon Valley e antiga observadora da Headline, lidera agora os investimentos em IA e dos consumidores da Founders Future.

Jonathan Karlson, Senior Associate, trabalhou anteriormente na ICONIQ Capital e na BlackRock, aconselhando empreendedores em tecnologia e respetivas famílias em investimentos diretos. Licenciado em Economia e Ciência da Computação pelo Dickinson College, combina a competência analítica com uma vasta experiência em capitais de risco. Na Founders Future, concentra-se em análises de startups em fase inicial, na relação com LP e na construção de sinergias transatlânticas.

Estão previstas novas contratações nas áreas de crescimento, relações com investidores e operações, uma vez que a Founders Future procura atingir o seu objetivo de mil milhões de euros em ativos sob gestão e lançar o seu fundo de crescimento transatlântico em 2026.

"A nossa ambição é construir uma plataforma de investimento internacional que apoie fundadores visionários onde quer que estes estejam. Ao ligar a Europa e os EUA com uma abordagem que dá prioridade à IA, estamos a executar a nossa missão transatlântica e a apoiar a próxima geração de campeões em tecnologia ao nível global", disse Marc Menasé, sócio fundador da Founders Future.

Logótipo: https://mma.prnewswire.com/media/2647275/5228580/Founders_Future_Logo.jpg

CONTACTO: [email protected]