Howe-Baker International firma un protocollo d'intesa con D.Energy per essere pionieri della produzione di idrogeno pulito utilizzando la tecnologia blockchain

TYLER, Texas, 18 luglio 2024 /PRNewswire/ -- Howe-Baker International, una delle principali aziende nella progettazione e ingegneria per il settore energetico, è lieta di annunciare la firma di un protocollo d'intesa con D.Energy, un'impresa blockchain di livello 1 pionieristica nel campo dei protocolli relativi all'energia pulita. Questa partnership strategica mira a promuovere la ricerca e lo sviluppo dell'implementazione della tecnologia blockchain nella generazione di idrogeno pulito.

Howe-Baker Engineers announces partnership with sustainable blockchain D.Energy to revolutionise Real World Assets (RWAs) in the energy sector.

Secondo i termini del protocollo d'intesa, Howe-Baker e D.Energy collaboreranno per esplorare e sviluppare sistemi basati sulla tecnologia blockchain per migliorare l'efficienza, la trasparenza e la sicurezza dei processi di produzione dell'idrogeno. La collaborazione è in linea con l'impegno di entrambe le società nel promuovere l'innovazione e la sostenibilità nel settore energetico, annunciando una nuova era di produzione di idrogeno pulito basata sulla tecnologia blockchain.

Obiettivi chiave della collaborazione

Miglioramento dell'efficienza: utilizzo della tecnologia blockchain per ottimizzare i processi di produzione dell'idrogeno, riducendo i costi e migliorando l'efficienza complessiva. Trasparenza e tracciabilità: garantire un monitoraggio trasparente della produzione di idrogeno da fonti rinnovabili agli utenti finali, rafforzando la fiducia e la responsabilità nella catena di approvvigionamento. Sicurezza e integrità dei dati: attuare solide soluzioni blockchain per salvaguardare l'integrità dei dati e prevenire accessi non autorizzati o manomissioni. Obiettivi di sostenibilità: contribuire alle attività globali per ridurre le emissioni di carbonio promuovendo l'adozione dell'idrogeno pulito come fonte di energia praticabile e sostenibile.

Commenti dei massimi dirigenti

"Siamo molto lieti di collaborare con D.Energy a questa iniziativa innovativa", ha affermato Layken White, presidente Howe-Baker. "Unendo la nostra vasta esperienza nelle infrastrutture energetiche con il know-how di D.Energy nella tecnologia blockchain, rivoluzioneremo il settore della produzione di idrogeno pulito. Questa collaborazione non solo supporta i nostri obiettivi di sostenibilità, ma ci colloca anche in prima linea nell'innovazione tecnologica nel campo dell'energia pulita".

Shafi Rafi, fondatore di D.Energy, ha aggiunto: "Questo protocollo d'intesa segna una pietra miliare nella nostra mission – integrare la tecnologia blockchain nel settore energetico. Collaborando con Howe-Baker, miriamo a sviluppare soluzioni blockchain scalabili e sicure che guideranno il futuro della produzione di idrogeno pulito. Insieme, ci impegniamo a creare un panorama più efficiente e sostenibile per gli asset del mondo reale (RWA) on-chain".

Informazioni su Howe-Baker International

Howe-Baker International è un'azienda tecnologica globale che fornisce servizi di ingegneria, fabbricazione e costruzione per il settore energetico. Con una ricca storia nella fornitura di soluzioni innovative, Howe-Baker è impegnata a promuovere il progresso nel settore energetico e a sostenere la transizione verso fonti energetiche più pulite.

Per ulteriori informazioni contattare:

Reem Ellafi

[email protected]

www.howebaker.com

Informazioni su D.Energy

D.Energy è un'impresa blockchain di livello 1 specializzata nella tokenizzazione di asset del mondo reale (RWA) sostenibili. La sua piattaforma supporta un'ampia gamma di applicazioni – scambio di risorse climatiche, miglioramento dell'efficienza e della sicurezza della produzione di energia rinnovabile e promozione dell'integrazione di tecnologie energetiche sostenibili.

Per ulteriori informazioni contattare:

Luke Potter

[email protected]

www.d.energy

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2463771/d_energy_howe_baker_square.jpg