HTX Ventures investe in Nexio per migliorare l'ecosistema Bitcoin

SINGAPORE, 9 agosto 2024 /PRNewswire/ -- HTX Ventures, il braccio di investimento globale della piattaforma di scambio di criptovalute HTX, ha annunciato un investimento strategico in Nexio, un'innovativa soluzione di scaling Bitcoin che utilizza ZK Rollup parallelizzato con MoveVM.

Grazie a MoveVM, il rollup Bitcoin parallelizzato di Nexio supporta oltre 30.000 transazioni al secondo, mantenendo le commissioni del gas al di sotto di $ 0,01, il che lo rende ideale per applicazioni ad alta frequenza. Questa tecnologia affronta le sfide critiche nell'ecosistema Bitcoin – tempi di transazione lunghi, tariffe commissioni del gas elevate e strumenti inadeguati che hanno ostacolato l'adozione di massa.

Nexio ha recentemente raccolto 2,2 milioni di dollari in finanziamenti pre-seed guidati da Lattice Fund, con la partecipazione di HTX Ventures. Con l'obiettivo di rivoluzionare la scalabilità e l'usabilità di Bitcoin, questo finanziamento consentirà a Nexio di accelerare lo sviluppo e l'adozione della sua tecnologia rollup Bitcoin parallelizzata. Nexio sta stabilendo nuove norme nella tecnologia blockchain sotto la guida di co-fondatori esperti nello sviluppo di Bitcoin zkVM Rollup.

La tecnologia di Nexio combina zk-Rollup, lo schema delle firme di soglia Multi-Party Computation (MPC) e l'interprete Fractal per stabilire nuovi parametri di riferimento in termini di velocità, sicurezza e interoperabilità. Utilizzando firme di soglia MPC, Nexio previene i singoli punti di errore, offrendo una convalida delle transazioni solida e decentralizzata, più sicura rispetto ai tradizionali approcci multifirma ("multisig").

"L'innovativa soluzione di scaling Bitcoin di Nexio è progettata per migliorare le capacità di Bitcoin e colmare il divario tra i diversi ecosistemi blockchain. Integra le applicazioni e la liquidità di Move, Cosmos e qualsiasi ecosistema compatibile con EVM in Bitcoin", ha affermato Edward, Managing Partner HTX Ventures. "Nexio offre inoltre commissioni del gas basse e altamente competitive, fornendo allo stesso tempo un'infrastruttura TPS elevata. HTX Ventures guarda con fiducia all'opportunità di supportare Nexio nell'aprire una nuova era di innovazione e adozione all'interno dell'ecosistema Bitcoin, facilitando la crescita di complesse applicazioni DeFi, piattaforme di gioco, mercati NFT e progetti infrastrutturali sulla sua piattaforma."

"La visione di Nexio è quella di sbloccare il pieno potenziale di Bitcoin fornendo un'infrastruttura scalabile, sicura ed economicamente vantaggiosa", ha affermato Charlie Gordon, co-fondatore di Nexio. Attraverso la sua partnership con Movement Labs, Nexio ha creato un framework che combina l'interoperabilità orizzontale attraverso Move Virtual Machines modulari ad alto rendimento con la componibilità verticale. Questa integrazione consente agli sviluppatori di creare con Aptos move, Sui move e Solidity, garantendo una solida funzionalità cross-chain e uno spostamento delle risorse tra le piattaforme senza alcun problema.

Nexio mira a raggiungere diversi traguardi chiave nei prossimi 6-12 mesi, tra cui il lancio di una testnet senza autorizzazione e il successivo lancio della soluzione mainnet. Questi sviluppi segneranno passi significativi verso la rivoluzione dell'ecosistema Bitcoin con maggiore scalabilità, sicurezza e interoperabilità.

Informazioni su Nexio

Nexio sta rivoluzionando la scalabilità di Bitcoin attraverso un rollup Bitcoin parallelizzato. Sta creando una suite di prodotti e servizi che consentono agli sviluppatori di sfruttare la potenza di Bitcoin per complesse applicazioni DeFi, piattaforme di gioco, mercati NFT e progetti infrastrutturali senza compromettere la sicurezza o l'efficienza. La tecnologia Nexio supporta oltre 30.000 transazioni al secondo con commissioni del gas estremamente basse, risultando così ideale per applicazioni ad alta frequenza. Guidata da co-fondatori con una notevole esperienza nello sviluppo di rollup zkVM per Bitcoin, Nexio sta definendo nuovi standard nella tecnologia blockchain.

Per maggiori informazioni seguici su X @buildnexio e su Discord

Informazioni su HTX Ventures

HTX Ventures, il business di investimenti globale di HTX, integra investimenti, incubazione e ricerca per identificare i team migliori e più brillanti in tutto il mondo. Con una storia più che decennale come pioniere del settore, HTX Ventures eccelle nell'identificare tecnologie all'avanguardia e modelli di business emergenti nel settore. Per favorire la crescita all'interno dell'ecosistema blockchain, forniamo supporto completo ai progetti, inclusi finanziamenti, risorse e consulenza strategica.

HTX Ventures attualmente sostiene oltre 300 progetti che abbracciano più settori blockchain, con iniziative selezionate di alta qualità già scambiate sulla piattaforma HTX. Inoltre, essendo uno dei fondi FOF (fondi di fondi) più attivi, HTX Ventures investe in 30 dei principali fondi globali e collabora con i principali fondi blockchain come Polychain, Dragonfly, Bankless, Gitcoin, Figment, Nomad, Animoca e Hack VC per costruire congiuntamente un ecosistema blockchain. Visitaci qui.

Non esitare a contattarci per investimenti e collaborazione all'indirizzo [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2391903/4851564/image_ID__Logo.jpg