Huawei rafforza la strategia incentrata sui partner per guidare la crescita delle imprese in Europa

COMO, Italia, 20 aprile 2026 /PRNewswire/ -- In occasione della Huawei European Partner Conference 2026 tenutasi a Como, in Italia, Huawei ha ribadito il ruolo fondamele dei partner nel contesto della strategia enterprise dell'azienda in Europa. Huawei ha infatti sottolineato come l'approccio orientato ai partner rappresenti il motore primario della crescita, evidenziando la funzione cruciale che questo ecosistema svolge nel favorire il successo commerciale a lungo termine.



"Il nostro ecosistema di partner rappresenta la strategia centrale per la nostra crescita a lungo termine", ha affermato Willi Song, Presidente di Huawei Europe Enterprise Business. "Nei prossimi anni approfondiremo ulteriormente la nostra collaborazione con i partner esistenti, coinvolgendo al contempo nuovi partner ad alto potenziale".

Willi Song, President, Huawei Europe Enterprise Business; Huawei European Partner Conference 2026, Como, Italy, April 2026

I partner europei hanno contribuito per oltre il 90% ai ricavi enterprise di Huawei, alimentando la rapida crescita dello scorso anno; attualmente, inoltre, l'erogazione dei servizi e l'implementazione sono quasi interamente gestite dai partner. In linea con questo trend positivo, Huawei sta intensificando gli investimenti nella propria strategia di canale per rafforzare ulteriormente la collaborazione ed espandere le opportunità di mercato.



"Huawei intende coinvolgere un numero sempre maggiore di partner come rivenditori Gold e Silver. Ci impegniamo pertanto a investire in modo strategico e costante su più fronti: formeremo oltre 10.000 ingegneri certificati, investiremo più di 20 milioni di dollari in marketing e renderemo disponibili oltre il 90% dei nostri servizi di prodotto ai nostri partner", ha aggiunto Song.



Inoltre, Huawei ha confermato che il 90% del proprio portfolio può essere reso disponibile in tutta Europa entro 2-4 settimane, a fronte di tempi di attesa per i prodotti di storage sul mercato che arrivano fino a 8 mesi. Al contrario, i prodotti di storage Huawei possono essere consegnati entro 2 mesi.



La strategia "Partner + Huawei" resta centrale



Con oltre 5.000 partner in Europa, Huawei registra una crescita costante nelle transazioni gestite dai partner, nelle loro competenze e nel loro apporto complessivo.



Huawei ha sottolineato quindi il costante impegno nel migliorare le policy per i partner, i sistemi di supporto e i programmi di abilitazione, al fine di semplificare la vendita delle soluzioni e affrontare sempre meglio le sfide dei clienti. Come dichiarato da Song, l'obiettivo dell'azienda è quello di "creare un ecosistema stabile e vantaggioso per tutti" (di tipo win-win), oltre a garantire fiducia attraverso maggiori strutture di incentivi, allocazione di risorse, collaborazione aperta e innovazione congiunta.



Ad oggi, sono state sviluppate congiuntamente ai partner più di 100 soluzioni basate su scenari specifici. Questi sforzi sono ulteriormente integrati dall'efficienza operativa di Huawei nella consegna dei prodotti, nella rapidità delle forniture, nella visibilità end-to-end (E2E) e in preziosi meccanismi di feedback da parte dei partner.



Lavorare con i partner per rispondere alle esigenze dei clienti



Con uno sguardo al futuro, Huawei continuerà a concentrarsi sulla sua strategia 2+2+1 di crescita orientata al settore in segmenti chiave in Europa, tra cui servizi pubblici, sanità, istruzione, ISP, manifattura, ospitalità e retail. L'azienda stima che il suo business enterprise europeo crescerà nel 2026, con la maggior parte dei ricavi generati attraverso i partner.



Huawei sta inoltre espandendo il proprio business di distribuzione attraverso la strategia eKit 4+10+N, con un forte focus sulla cooperazione con i partner CFT (client facing tier) e incentivi potenziati.

Attraverso investimenti continui, una collaborazione più profonda e un impegno condiviso per l'innovazione incentrata sul cliente, Huawei riconferma ancora una volta il supporto ai propri partner a favore di una crescita sostenibile e profittevole in tutta Europa.

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