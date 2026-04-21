Huawei versterkt partnerstrategie voor enterprisegroei in Europa

Partners inmiddels goed voor meer dan 90% van enterprise-omzet

COMO, Italië, 21 april 2026 /PRNewswire/ -- Tijdens de jaarlijkse Huawei European Partner Conference 2026 in Como heeft Huawei bekendgemaakt dat inmiddels meer dan 90% van de enterprise-omzet in Europa via partners wordt gerealiseerd. Het bedrijf benadrukte opnieuw dat partners de hoeksteen vormen van zijn enterpriseactiviteiten in de regio en positioneert zijn partnergedreven aanpak als belangrijkste motor voor duurzame groei.

Willi Song, President, Huawei Europe Enterprise Business; Huawei European Partner Conference 2026, Como, Italy, April 2026

"Ons partner-ecosysteem vormt de kern van onze langetermijngroei. In de komende jaren verdiepen we de samenwerking met bestaande partners en trekken we nieuwe, veelbelovende partners aan," aldus Willi Song, President Huawei Europe Enterprise Business.

Europese partners spelen een centrale rol in Huawei's enterprisebusiness en waren bepalend voor de sterke groei in het afgelopen jaar. Ook dienstverlening en implementatie worden inmiddels vrijwel volledig door partners uitgevoerd. Voortbouwend op dit momentum intensiveert Huawei de investeringen in zijn partnerstrategie om de samenwerking verder te versterken en nieuwe marktkansen te benutten.

"Huawei is van plan om meer partners te laten toetreden als gold- en silver-resellers. Daarnaast blijven we gericht investeren in aanvullende middelen: we trainen meer dan 10.000 gecertificeerde engineers, investeren ruim 20 miljoen dollar in marketing en stellen meer dan 90% van onze product- en servicemogelijkheden open voor partners," voegde Song toe.

Daarnaast gaf Huawei aan dat het merendeel van het portfolio binnen 2 tot 4 weken in Europa geleverd kan worden. Ter vergelijking: wachttijden voor storageproducten in de markt kunnen oplopen tot 8 maanden. Huawei-storageproducten zijn doorgaans binnen 2 maanden leverbaar.

Partnerstrategie blijft centraal staan

Met meer dan 5.000 partners in Europa ziet Huawei een aanhoudende groei in partnergedreven transacties, capaciteiten en totale bijdrage.

Huawei blijft zich richten op het versterken van partnerbeleid, ondersteuningsstructuren en programma's om de verkoop van oplossingen te vereenvoudigen en beter in te spelen op klantbehoeften. Zoals Song het verwoordde, wil het bedrijf "een stabiel, win-win-systeem bouwen", met meer vertrouwen door middel van sterkere incentive-structuren, gerichte inzet van middelen, open samenwerking en gezamenlijke innovatie.

Tot op heden zijn meer dan 100 oplossingen ontwikkeld in samenwerking met partners, gebaseerd op specifieke use cases. Deze inspanningen worden ondersteund door efficiënte productlevering, snelle supply chains, end-to-end inzicht en structurele feedback vanuit partners.

Focus op sectoren en klantbehoeften

Vooruitkijkend blijft Huawei zich richten op zijn 2+2+1-strategie voor sectorgerichte groei in Europa, met focus op onder meer de publieke sector, gezondheidszorg, onderwijs, ISP's, industrie, hospitality en retail. Het bedrijf verwacht dat de Europese enterpriseactiviteiten in 2026 verder zullen groeien, waarbij het grootste deel van de omzet via partners wordt gerealiseerd.

Daarnaast breidt Huawei zijn distributieactiviteiten verder uit via de eKit 4+10+N-strategie, met nadruk op samenwerking met CFT-partners (client-facing tier) en verbeterde incentive-structuren.

Met blijvende investeringen, intensievere samenwerking en een sterke focus op klantgerichte innovatie wil Huawei zijn partners ondersteunen bij het realiseren van duurzame en winstgevende groei in Europa.

