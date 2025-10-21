Jiuzi Holdings, Inc. stringe una partnership strategica con BitFi per promuovere la finanza incentrata su Bitcoin

HANGZHOU, Cina, 21 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- Jiuzi Holdings, Inc. (NASDAQ: JZXN; la "Società") ha annunciato oggi formalmente di aver firmato un Accordo di cooperazione strategica con la principale piattaforma fintech di Bitcoin BitFi. Specializzata nello staking multi-chain e nella generazione di rendimenti per BTC, BitFi offre soluzioni mirate e verificabili per generare reddito da Bitcoin per istituzioni e investitori ad alto patrimonio netto tramite asset wrapping integrato (wrapped BTC), arbitraggio cross-chain e portafogli di strategie ibride. Attualmente BitFi gestisce circa 2,75 miliardi di dollari di valore totale bloccato (TVL) sulle principali catene, tra cui BSC (BTCB) ed Ethereum (WBTC), e continua a espandere il suo ecosistema di asset in wrappedBTC e protocolli di interoperabilità. Questa collaborazione segna una profonda sinergia tra le due parti all'interno dell'ecosistema Bitcoin, con l'obiettivo di spingere l'innovazione finanziaria degli asset digitali verso una nuova fase.

Disposizioni chiave dell'accordo

Iniezione di capitale graduale e sinergia scalabile: In base all'accordo quadro, la Società avvierà la cooperazione investendo inizialmente risorse crittografiche, per poi procedere a un graduale aumento dei fondi. Otterrà pieno accesso al pool di asset di BitFi pari a 2,75 miliardi di dollari. Questo meccanismo ottimizza l'efficienza dell'allocazione del capitale, consentendo al contempo una crescita robusta nell'ambito di strategie dinamiche di bilanciamento del rischio.

Comitato congiunto per la governance e l'innovazione dei prodotti: Una task force speciale composta da dirigenti ed esperti tecnici di entrambe le parti si concentrerà sull'integrazione della liquidità cross-chain, sullo sviluppo di prodotti di rendimento strutturato e sul progresso di iniziative di tokenizzazione conformi, come progetti derivativi basati su wrapped BTC e casi d'uso che combinano asset del mondo reale con strumenti finanziari on-chain.

Questo allineamento strategico sottolinea l'impegno di JZXN nel trasformarsi in un fornitore integrato di servizi finanziari in Bitcoin. Sfruttando la comprovata competenza di BitFi nella gestione patrimoniale multi-chain e nell'ottimizzazione dei rendimenti, la Società prevede di stabilire canali di esposizione BTC trasparenti, verificabili e conformi alla SEC che consentano agli azionisti di cogliere opportunità finanziarie on-chain. Entrambe le parti sottolineano la rigorosa osservanza delle regole di quotazione del Nasdaq e delle normative sui titoli statunitensi per garantire la conformità alla governance e la sicurezza operativa.

Li Tao, CEO di JZXN, ha dichiarato: "La partnership con BitFi rappresenta un passo fondamentale nell'implementazione della nostra infrastruttura Web3. Sfruttando la loro rete globale di liquidità BTC, uniamo il rigore della finanza tradizionale alla vitalità dell'innovazione blockchain per creare valore differenziato per i clienti".

Informazioni su Jiuzi Holdings, Inc.

Jiuzi Holdings, Inc. è un fornitore leader di infrastrutture di ricarica intelligenti per veicoli alimentati da nuove energie nelle città cinesi di tier 3 e 4. La società è focalizzata su stazioni di ricarica rapida CC ad alta potenza integrate con capacità di accumulo di energia. Per maggiori informazioni, visitare il sito jzxn.com.