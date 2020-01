Kat Von D lascia e vende le quote di proprietà di Kat Von D Beauty per dedicarsi alla sua linea di scarpe vegane e al suo tour musicale -- KENDO BRANDS acquista la restante partecipazione, e rinomina il marchio in KVD Vegan Beauty

Dopo 12 anni di collaborazione , KENDO rimane l'unico promotore del marchio di cosmesi vegano

Il marchio continuerà a promuovere un make-up ad alta prestazione, vegano e cruelty- free

SAN FRANCISCO, 16 gennaio 2020 /PRNewswire/ -- Kat Von D Beauty ha annunciato oggi che la fondatrice, Kat Von D si è dimessa dal marchio per concentrarsi su altri progetti artistici impegnativi (in particolare la sua linea di scarpe vegane e il suo album in uscita), facendo di KENDO l'unico proprietario e promotore della linea di cosmesi. Con effetto immediato, il marchio sarà ora commercializzato con il nome di KVD Vegan Beauty.

Scoprite il nuovo comunicato stampa multimediale qui: https://www.multivu.com/players/English/8664451-kat-von-d-departs-from-namesake-brand-kendo-kvd-vegan-beauty/

L'azienda continuerà ad offrire ai clienti di tutto il mondo la sua attuale linea di make-up, oltre a creare nuovi prodotti, innovativi e ad alte prestazioni, vegani e cruelty-free. KVD Vegan Beauty continua a valorizzare l'espressione personale e la compassione, e ad essere un early adopter di collaborazioni innovative ed interessanti con intrattenitori, organizzazioni artistiche e associazioni di beneficenza per animali. Lo sviluppo del marchio KVD Vegan Beauty e dei suoi prodotti iconici sono il risultato di dodici anni di collaborazione tra Kat Von D e KENDO.

David Suliteanu , Amministratore Delegato di KENDO, ha dichiarato:

"Voglio ringraziare Kat per aver contribuito assieme a noi a cambiare il settore della cosmesi. I prodotti che abbiamo creato insieme resistono alla prova del tempo e sono divenuti emblematici. KENDO, assieme al suo retailer partner mondiale, SEPHORA, auspica che KVD Vegan Beauty possa continuare a crescere sotto la guida, la proprietà e la direzione di KENDO. Abbiamo tutte le capacità per continuare a far crescere il marchio e a svilupparlo sia nella produzione che nel marketing. Abbiamo sviluppato una pipeline di prodotti davvero valida per il 2020 e per il futuro. Lo stesso team KENDO che ha fatto la storia con KVD Vegan Beauty è pronto ad iniziare nuovamente."

Kat Von D , Fondatrice e artista ha spiegato:

"Quest'ultimo anno è stato per me un anno di grandi cambiamenti. Come molti di voi sanno, sono diventata madre di un bellissimo bambino, ho lanciato la mia linea di scarpe vegane, e ora sono impegnata a preparare il mio attesissimo album che uscirà in primavera e al quale seguirà un tour internazionale! Mi piacerebbe moltissimo portare avanti tutti questi progetti, e ancora di più portare avanti la mia linea di make-up ma sono consapevole di non poter dare il massimo in tutto.

Per questa ragione, ho deciso di dimettermi da Fondatrice (e da altre funzioni) di Kat Von D Beauty, e vendere le mie azioni del marchio, affidando tutto a KENDO, che è stato mio partner negli ultimi 12 anni. Non è stata una decisione facile, ma dopo averci riflettuto attentamente, voglio che la mia linea di make-up continui a svilupparsi e a crescere e KENDO è preparato a questo."

Il marchio è stato lanciato nel 2008 con quattro rossetti rossi. Oggi, KVD Vegan Beauty conta più di 250 prodotti innovativi in quasi tutte le categorie della cosmesi. La linea è venduta a livello globale, in tutti i principali mercati, in 36 paesi di tutto il mondo, principalmente presso i negozi SEPHORA e su kvdveganbeauty.com. Fin dalla sua nascita, KVD Vegan Beauty ha vinto svariati premi, a livello nazionale ed internazionale, per le formule dei prodotti, per il packaging e il marketing innovativi e best-in-class. Il risultato è un lungo elenco di best-seller testati nel tempo, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

Tattoo Liner , icona mondiale e nostro prodotto numero 1

, icona mondiale e nostro prodotto numero 1 Everlasting Liquid Lipsticks, che ha dato il via alla rivoluzione dei rossetti liquidi

che ha dato il via alla rivoluzione dei rossetti liquidi Shade + Light Contour Palette , ha guidato la mania dei contorni

, ha guidato la mania dei contorni Go Big or Go Home Mascara , un mascara volumizzante vegano a base di grassi vegetali

, un mascara volumizzante vegano a base di grassi vegetali True Portrait Foundation , un vero fondotinta vegano ad alta prestazione, leggerissimo, ad effetto cipria

, un vero fondotinta vegano ad alta prestazione, leggerissimo, ad effetto cipria Lolita, l'universale, amata, tinta castano-rosa venduta in rossetti, matite occhi e labbra, e palette di ombretti

INFORMAZIONI SU KVD VEGAN BEAUTY

KVD VEGAN BEAUTY è un marchio di cosmesi iconico, mondiale, ad alta prestazione, vegano e cruelty-free che ha sconvolto il settore fin dal debutto del marchio, nel 2008, con l'uscita di 4 rossetti rossi ad alta pigmentazione, a lunga tenuta e cruelty-free. Nel 2010 abbiamo creato il nostro Tattoo Liner, l'eyeliner premiato, numero 1, che resta il Santo Graal incontestato degli eyeliner liquidi. Dopo aver dato il via alla mania dei rossetti liquidi, abbiamo cambiato nuovamente, nel 2016, l'industria della cosmesi rendendo tutta la nostra linea vegana al 100%, senza per questo sacrificare le prestazioni per le quali siamo conosciuti. Oggi vantiamo più di 250 prodotti innovativi in ogni categoria, centinaia di premi e siamo distribuiti in 36 paesi di tutto il mondo con esclusiva per Sephora, Sephora all'interno di JC Penney e Debenhams nel Regno Unito e in Irlanda e su www.kvdveganbeauty.com // Seguici su @kvdveganbeauty.com

INFORMAZIONI SU KENDO BRANDS

KENDO BRANDS possiede e gestisce in maniera esclusiva KVD VEGAN BEAUTY. KENDO è un incubatore di marchi cosmetici innovativi che crea e acquista marchi di cosmesi trasformandoli in marchi di eccellenza globali: FENTY Beauty by Rihanna, Ole Henriksen Skin Care, Marc Jacobs Beauty, Bite Beauty, Lip Lab Stores, e KVD Vegan Beauty. Gli uffici KENDO sono presenti a San Francisco, Parigi, Dubai, Londra, Sydney e Singapore.

Link correlati

http://www.kvdveganbeauty.com/



SOURCE KVD Vegan Beauty