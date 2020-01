Kat Von D se retira e vende ações de participação da Kat Von D Beauty para se dedicar à linha vegana de sapatos e tour musical -- A KENDO BRANDS adquire a participação restante, renomeia a marca para KVD Vegan Beauty

SAN FRANCISCO, 16 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- A Kat Von D Beauty anunciou hoje que sua fundadora Kat Von D se retirou inteiramente da marca para se concentrar em outras iniciativas artísticas (ou seja, sua linha vegana de sapatos e seu próximo álbum), fazendo, desta forma, com que a KENDO se torne a única proprietária e força impulsionadora da linha de produtos de beleza. Com efeito imediato, a marca agora será chamada KVD Vegan Beauty.

Acompanhe o comunicado para a imprensa no multicanal interativo aqui: https://www.multivu.com/players/English/8664451-kat-von-d-departs-from-namesake-brand-kendo-kvd-vegan-beauty/

A empresa continuará oferecendo sua atual linha de produtos, bem como criará novos e inovadores produtos de maquiagem de alto desempenho, veganos e livres de crueldade para consumidores de todo o mundo. A KVD Vegan Beauty continua a valorizar a auto-expressão e a compaixão e a ser uma pioneira na adoção de colaborações muito comentadas com artistas, marcas, organizações de artes e entidades de proteção animal. O desenvolvimento da marca KVD Vegan Beauty e de seus icônicos produtos vem sendo o resultado de uma parceria de doze anos entre Kat Von D e a KENDO.

David Suliteanu , CEO da KENDO declarou:

"Quero agradecer à Kat por ajudar a mudar o setor de beleza junto conosco. Os produtos que criamos juntos passaram pelos testes do tempo e se tornaram ícones. A KENDO, juntamente com nossa parceira global de varejo, a SEPHORA, esperamos com ansiedade pelo crescimento contínuo da KVD Vegan Beauty sob a liderança, propriedade e direção da KENDO. Estamos totalmente posicionados para continuarmos com o crescimento e o desenvolvimento da marca tanto com produtos quanto com marketing. Desenvolvemos uma linha de produtos muito forte para 2020 e além. A mesma equipe KENDO que fez história com a KVD Vegan Beauty está pronta para repetir a dose".

Kat Von D , fundadora e artista explicou:

"Este último foi um ano de grande mudança para mim. Conforme muitos de vocês sabem, dei à luz meu lindo bebê, lancei minha linha vegana de sapatos e estou agora muito ocupada preparando o lançamento do meu, há muito tempo esperado, álbum na primavera, seguido de um tour internacional! O tanto quanto queria poder equilibrar tudo isso, além de dar continuidade à minha linha de maquiagem, percebi que simplesmente não posso fazer tudo isso em capacidade máxima".

"Dito isso, decidi me retirar como fundadora (e todas as outras capacidades) da Kat Von D Beauty, e vender minhas ações da marca, passando todas para a KENDO, minha parceira durante os últimos doze anos. Essa não foi uma decisão fácil. Mas, após profunda consideração, decidi que queria que a linha de maquiagem continuasse a prosperar e a crescer, e a KENDO está preparada para fazer exatamente isso".

A marca foi lançada em 2008 com quatro batons vermelhos. Hoje, a KVD Vegan Beauty tem mais de 250 produtos inovadores em quase todas as categorias de beleza. A marca é vendida globalmente, em todos os principais mercados, em 36 países de todo o mundo, principalmente na SEPHORA e no site kvdveganbeauty.com. Desde sua fundação, a KVD Vegan Beauty recebeu grandes prêmios, nacionais e internacionais, por fórmulas de produtos, embalagens e marketing inovadores e melhores de sua classe. Desta forma, resultando em uma longa lista de produtos comprovados ao longo do tempo e líderes de vendas, incluindo, mas não limitados a:

Tattoo Liner , um líder mundial e nosso principal produto

, um líder mundial e nosso principal produto Everlasting Liquid Lipsticks, deram início à revolução do batom líquido

deram início à revolução do batom líquido Shade + Light Contour Palette , liderou a moda dos contornos

, liderou a moda dos contornos Go Big or Go Home Mascara , um rímel vegano de volume com base em gorduras vegetais

, um rímel vegano de volume com base em gorduras vegetais True Portrait Foundation , uma base vegana verdadeiramente leve, líquida que vira pó, de alto desempenho

, uma base vegana verdadeiramente leve, líquida que vira pó, de alto desempenho Lolita, o universal e adorado tom castanho-rosado vendido em batons, delineadores de olhos e lábios e paletas de sombras para os olhos

SOBRE A KVD VEGAN BEAUTY

A KVD VEGAN BEAUTY é uma marca global e icônica de produtos de beleza de alto desempenho, veganos e livres de crueldade que perturbou o setor desde que foi lançada em 2008 -- com quatro batons vermelhos de alta pigmentação, longa duração e livres de crueldade. Em 2010, criamos nosso premiado delineador número 1 -- o Tattoo Liner -- e ele permanece sendo o incontestável cálice sagrado dos delineadores líquidos. Depois de liderarmos a revolução do batom líquido, mudamos o setor de produtos de beleza novamente em 2016, quando reformulamos nossa linha inteira para ser 100% vegana, sem sacrificarmos o desempenho pelo qual somos conhecidos. Atualmente, temos mais de 250 produtos inovadores em todas as categorias, centenas de prêmios e nossos produtos são distribuídos em 36 países de todo o mundo, exclusivamente na Sephora, Sephora dentro da JC Penney e Debenhams no Reino Unido e Irlanda e no site www.kvdveganbeauty.com // siga-nos no endereço @kvdveganbeauty.com

SOBRE A KENDO BRANDS

A KENDO BRANDS é a única proprietária e opera a KVD VEGAN BEAUTY. A KENDO é uma inovadora incubadora de marcas de produtos de beleza que cria e adquire marcas de produtos de beleza e as transforma em potências globais: FENTY Beauty by Rihanna, Ole Henriksen Skin Care, Marc Jacobs Beauty, Bite Beauty, Lip Lab Stores e KVD Vegan Beauty. A KENDO tem escritórios em San Francisco, Paris, Dubai, Londres, Sydney e Singapura.

FONTE KVD Vegan Beauty

Related Links

http://www.kvdveganbeauty.com



SOURCE KVD Vegan Beauty