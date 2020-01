Kat Von D parte y vende sus acciones de Kat Von D Beauty para dedicarse a su línea de calzados veganos y a su gira musical -- KENDO BRANDS adquiere el resto del capital, cambia nombre a KVD Vegan Beauty

SAN FRANCISCO, 16 de enero de 2020 /PRNewswire/ -- Kat Von D Beauty anunció hoy que la fundadora Kat Von D abandona la marca para centrarse en otras iniciativas artísticas (puntualmente, su línea de calzados veganos y su próximo álbum), por lo que KENDO será el único propietario y la fuerza detrás de la línea de belleza. Con efecto inmediato, la marca se llamará ahora KVD Vegan Beauty.

La compañía continuará ofreciendo su línea de productos actual, y creará un maquillaje nuevo e innovador de alto rendimiento, vegano y no testeado en animales para consumidores de todo el mundo. KVD Vegan Beauty continúa valorando la autoexpresión y la compasión, y ser uno de los primeros en adoptar colaboraciones que ameritan ser difundidas con artistas, marcas, organizaciones artísticas y organizaciones benéficas de animales. El desarrollo de la marca KVD Vegan Beauty y sus productos icónicos ha sido el resultado de una sociedad de doce años entre Kat Von D y KENDO.

David Suliteanu , CEO de KENDO, dijo:

"Quiero agradecer a Kat por ayudar a cambiar la industria de la belleza con nosotros. Los productos que creamos juntos han resistido la prueba del tiempo y se han convertido en iconos. En KENDO, junto con nuestro socio minorista global, SEPHORA, esperamos el crecimiento continuo de KVD Vegan Beauty bajo el liderazgo, la propiedad y la dirección de KENDO. Estamos íntegramente posicionados para continuar con el crecimiento y desarrollo de la marca, tanto en materia de productos como de marketing. Hemos desarrollado una cartera de productos muy sólida para el 2020 y años siguientes. El mismo equipo de KENDO que hizo historia con KVD Vegan Beauty está listo para volver a hacer historia".

Kat Von D , fundadora y artista, explicó:

"Este último año ha sido un gran cambio para mí. Como muchos de ustedes saben, di a luz a mi hermoso niño, lancé mi línea de calzados veganos, y ahora estoy ocupada preparándome para presentar mi esperado álbum en primavera, ¡al que seguirá una gira internacional! Por mucho que me gustaría poder lograr un equilibrio con todo esto, además de continuar con mi línea de maquillaje, he comprendido perfectamente que no puedo hacer todo al máximo nivel.

Dicho esto, he decidido renunciar como fundadora (y a todas las demás funciones) de Kat Von D Beauty, y vender mis acciones de la marca, y entregar todo a KENDO, mis socios durante los últimos 12 años. No ha sido una decisión fácil, pero después de una cuidadosa reflexión, decidí que quería que la línea de maquillaje siguiera prosperando y creciendo, y KENDO está preparado para hacer exactamente eso".

La marca se lanzó en 2008 con cuatro labiales rojos. Hoy en día, KVD Vegan Beauty tiene más de 250 productos innovadores en casi todas las categorías de belleza. Se vende a nivel mundial, en todos los principales mercados, en 36 países de todo el mundo, principalmente en SEPHORA y en kvdveganbeauty.com. Desde sus inicios, KVD Vegan Beauty ha ganado muchos premios, a nivel nacional e internacional, por la innovación y exclusividad de las fórmulas de sus productos, el embalaje y el marketing. Esto dio como resultado una larga lista de best-sellers comprobados con el transcurrir del tiempo. Estos son algunos:

Tattoo Liner , ícono mundial, nuestro producto número 1

, ícono mundial, nuestro producto número 1 Everlasting Liquid Lipsticks, desataron la revolución del lápiz labial líquido

desataron la revolución del lápiz labial líquido Shade + Light Contour Palette , lideró la locura del contorno

, lideró la locura del contorno Go Big or Go Home Mascara , una máscara vegana volumizadora elaborada con grasas de plantas

, una máscara vegana volumizadora elaborada con grasas de plantas True Portrait Foundation , una base vegana de alto rendimiento verdaderamente ligera, líquida con acabado de polvo

, una base vegana de alto rendimiento verdaderamente ligera, líquida con acabado de polvo Lolita, la universal y amada sombra castaño-rosa que se vende en labiales, delineadores de ojos y labios, y paletas de sombras de ojos

ACERCA DE KVD VEGAN BEAUTY

KVD VEGAN BEAUTY es una marca de belleza icónica, global, de alto rendimiento, vegana y no testeada en animales que ha revolucionado el sector desde su debut en 2008, con cuatro labiales rojos de alta pigmentación, duraderos, no testeados en animales. En el año 2010, creamos nuestro galardonado delineador número 1 —Tattoo Liner—y es al día de hoy el Santo Grial invencible entre los delineadores líquidos. Luego de ser pioneros en la moda de labiales líquidos, cambiamos la industria de la belleza nuevamente en 2016 cuando reformulamos toda nuestra línea para que fuera 100% vegana, sin sacrificar el rendimiento por el que somos conocidos. Hoy en día, la marca tiene más de 250 productos innovadores en cada categoría, cientos de premios y se distribuye en 36 países en todo el mundo exclusivamente en Sephora, Sephora dentro de JC Penney y Debenhams en Reino Unido e Irlanda y www.kvdveganbeauty.com // Síganos en @kvdveganbeauty.com

ACERCA DE KENDO BRANDS

KENDO BRANDS es propietaria exclusiva de y opera KVD VEGAN BEAUTY. KENDO es una incubadora, una innovadora marca de belleza que crea y adquiere marcas de belleza y las convierte en usinas globales. FENTY Beauty by Rihanna, Ole Henriksen Skin Care, Marc Jacobs Beauty, Bite Beauty, Lip Lab Stores y KVD Vegan Beauty. Las oficinas de KENDO se encuentran en San Francisco, París, Dubai, Londres, Sídney y Singapur.

