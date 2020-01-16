Kat Von D передает все права собственности и управления одноименным брендом своему многолетнему партнеру KENDO BRANDS: торговая марка получает новое название - KVD Vegan Beauty

ПО итогам 12-летнего сотрудничества компания KENDO становится единоличным владельцем и идейным вдохновителем легендарного веганского бьюти-бренда

Торговая марка и дальше будет радовать своих поклонников высококачественными, функциональными продуктами, отвечающими всем принципам веганства и заботы о животных

САН-ФРАНЦИСКО (SAN FRANCISCO), 16 января 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Kat Von D Beauty сегодня сообщила о полном выходе свой основательницы из деятельности бренда Kat Von D в стремлении посвятить себя другим художественным и коммерческим проектам (в частности, линии веганской обуви и подготовке к выпуску предстоящего альбома). В результате единоличным владельцем косметической линии становится KENDO. Начиная с сегодняшнего дня, бренд получает новое название - KVD Vegan Beauty.

Ознакомьтесь с интерактивным многоканальным пресс-релизом здесь: https://www.multivu.com/players/English/8664451-kat-von-d-departs-from-namesake-brand-kendo-kvd-vegan-beauty/

В дополнение к существующему ассортименту компания представит потребителям по всему миру новые, инновационные, эффективные, веганские косметические продукты, не проходящие испытания на животных. Самовыражение и участие остаются главными ценностями для KVD Vegan Beauty. Бренд и дальше будет активно развивать сенсационные проекты в сотрудничестве с представителями шоу-бизнеса, торговыми марками, арт-сообществами и благотворительными организациями в сфере защиты прав животных. Успех бренда KVD Vegan Beauty и его легендарных продуктов является результатом двенадцатилетнего партнерства Kat Von D и KENDO.

Генеральный директор KENDO Дэвид Сулитяну (David Suliteanu) отметил :

"Я хочу поблагодарить Кэт за ее неоценимую поддержку и помощь в процессе реформирования индустрии красоты. Созданные нами продукты с честью выдержали испытание временем и стали настоящими легендами. Вместе с международным ритейл-партнером SEPHORA бренд KENDO будет и дальше развивать KVD Vegan Beauty - теперь уже под нашим единоличным руководством. Текущие позиции бренда позволяют нам с уверенностью заявлять о потенциале его роста. На 2020 год мы уже подготовили очень интересный и перспективный ассортимент продуктов. И та же команда KENDO, что стояла у истоков KVD Vegan Beauty, готова повторить этот успех снова".

Основатель бренда и известный тату-мастер Kat Von D поделилась:

"Прошлый год принес множество изменений в мою жизнь. Как многие из вас знают, я родила чудесного малыша, запустила собственную линию веганской обуви, и сейчас активно готовлюсь к выходу долгожданного альбома этой весной, за которым последует международное турне! И как бы мне ни хотелось соблюсти баланс между столь разноплановыми начинаниями и параллельно продолжить работу над линией декоративной косметики, я понимаю, что не в силах объять необъятное.

Именно поэтому я приняла решение сложить с себя полномочия основателя и руководителя Kat Von D Beauty и продать все принадлежащие мне акции компании KENDO, являвшейся моим партнером на протяжении всех последних 12 лет. Это решение далось мне отнюдь не легко, однако, здраво оценивая сложившуюся ситуацию, мне хотелось бы обеспечить нашей косметической линии дальнейшее процветание, и я знаю, что KENDO готов взять эту задачу на себя".

Бренд появился на рынке в 2008 году, представив коллекцию губных помад в четырех оттенках красного. Сегодня в ассортименте KVD Vegan Beauty - свыше 250 инновационных продуктов, охватывающих практически все категории декоративной косметики. Бренд представлен в 36 странах мира. Приобрести его продукцию можно, главным образом, в сети SEPHORA и на портале kvdveganbeauty.com. За годы своего существования KVD Vegan Beauty не раз удостаивался престижных национальных и международных наград за свои инновационные и передовые формулы, яркую упаковку и выразительные маркетинговые кампании. Торговая марка может похвалиться длинным списком проверенных временем бестселлеров, включая:

Tattoo Liner - настоящая легенда и самый популярный продукт в линейке бренда

- настоящая легенда и самый популярный продукт в линейке бренда Everlasting Liquid Lipstick - эти помады совершили настоящую революцию в сегменте жидких помад

- эти помады совершили настоящую революцию в сегменте жидких помад Shade + Light Contour Palette - безусловный лидер контурирования

- безусловный лидер контурирования Go Big or Go Home Mascara - увеличивающая объем веганская тушь на основе растительных жиров

- увеличивающая объем веганская тушь на основе растительных жиров True Portrait Foundation - поистине невесомая тональная крем-пудра, отвечающая всем принципам веганства

- поистине невесомая тональная крем-пудра, отвечающая всем принципам веганства Lolita - универсальный каштаново-розовый оттенок наших помад, контурных карандашей и теней, пользующихся большой любовью у наших клиенток

О БРЕНДЕ KVD VEGAN BEAUTY

KVD VEGAN BEAUTY - легендарный международный бренд стойкой и яркой декоративной косметики, отвечающей всем принципам веганства и не проходящей тестирование на животных. С момента первого появления помады этого бренда в 4 красных оттенках в 2008 году компания постоянно совершает перевороты в отрасли. В 2010-м мы создали свой продукт №1 - Tatoo Liner, - который и по сей день остается неоспоримой легендой среди всех жидких подводок на рынке. Приложив руку к созданию сегмента жидкой помады, мы вновь совершили революцию в индустрии красоты в 2016 году, сделав все наши продукты на 100% веганскими без ущерба для эффекта и стойкости. Сегодня в нашем ассортименте представлены свыше 250 инновационных продуктов во всех категориях. На нашем счету - сотни наград и премий, в продукцию KVD VEGAN BEAUTY можно приобрести в 36 странах мира в магазинах сети Sephora, отделах Sephora в универмагах JC Penny и Debenhams в Великобритании и Ирландии, а также на портале www.kvdveganbeauty.com // Следите за нашими новостями на @kvdveganbeauty.com

О КОМПАНИИ KENDO BRANDS

KENDO BRANDS является единоличным владельцем и управляющим торговой марки KVD VEGAN BEAUTY. В качестве "инкубатора" для инновационных бьюти-брендов KENDO создает и приобретает косметические торговые марки, превращая их в глобальных лидеров отрасли. На счету компании такие громкие имена, как FENTY Beauty by Rihanna, Ole Henriksen Skin Care, Marc Jacobs Beauty, Bite Beauty, Lip Lab Stores и KVD Vegan Beauty. Представительства KENDO работают в Сан-Франциско, Париже, Дубае, Лондоне, Сиднее и Сингапуре.

Сопутствующие ссылки

http://www.kvdveganbeauty.com/



SOURCE KVD Vegan Beauty