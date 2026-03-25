La distilleria Michter's presenterà l'edizione 2026 di due whiskey della Legacy Series: Homestead di Shenk's e Declaration di Bomberger's

LOUISVILLE, Kentucky, 25 marzo 2026 /PRNewswire/ -- Questo aprile la distilleria Michter's, con sede a Louisville, presenterà l'edizione 2026 dell'Homestead Kentucky Sour Mash Whiskey di Shenk's e del Declaration Kentucky Straight Bourbon di Bomberger's. I due whiskey saranno disponibili in quantità limitata.

Michter's Distillery to Release 2026 Edition of Two Legacy Series Whiskeys: Shenk's Homestead & Bomberger's Declaration

Nel 1753, il contadino mennonita svizzero John Shenk fondò la distilleria Shenk's in Pennsylvania. Durante il 1800, la distilleria fu ribattezzata Bomberger's, prima di cambiare nuovamente nome in Michter's, a metà del XX secolo. È proprio questa eredità a essere celebrata dalla Legacy Series di Michter's.

"Ogni anno il nostro team di produzione attende con entusiasmo di lavorare a queste edizioni speciali di Shenk's e Bomberger's", ha commentato il presidente di Michter's, Joseph J. Magliocco. "Queste etichette mettono in risalto la creatività dei nostri distillatori. Pur mantenendo caratteristiche comuni anno dopo anno, ogni nuova versione di questi whiskey presenta elementi distintivi unici grazie alla sperimentazione in distilleria".

Nel descrivere l'edizione 2026 di Shenk's, il mastro distillatore Dan McKee di Michter's ha dichiarato: "Oltre a un whiskey un po' più orientato alla segale, abbiamo usato orzo maltato caramellato che regala una piacevole nota di budino di pane al caramello per bilanciare la componente speziata. L'affinamento avviene in botti di rovere francese proveniente dai boschi dei Vosgi essiccato all'aria per circa 24 mesi e rovere americano essiccato all'aria per circa 60 mesi, contribuendo così a conferire un carattere unico a questa versione di Shenk's".

Andrea Wilson, Master of Maturation di Michter's, ha commentato: "Lavorare su Shenk's e Bomberger's con Dan e il team di Michter's è un'opportunità incredibile. Non si tratta solo di sperimentare qualcosa di nuovo, ma di esplorare come variabili diverse possano incidere su aroma, profondità, gusto, complessità e finale per migliorare l'esperienza di degustazione. Anche quest'anno Bomberger's conquista con l'inconfondibile nota del rovere Chinquapin del whisky, arricchito dell'aggiunta di un tocco di rovere ungherese, che crea una seducente e intensa nota di cioccolato intorno ai sentori di ciliegia e spezie, tipici del rovere Chinquapin. Entrambi i legni sono stati stagionati naturalmente ed essiccati all'aria per tre anni, oltre a essere sottoposti a un processo personalizzato di tostatura e carbonizzazione. È affascinante vedere come l'integrazione dei diversi tipi di rovere possa migliorare la raffinatezza e la profondità sensoriale".

Shenk's Homestead presenta una gradazione di 91,2 (45,6% vol.) e il prezzo al dettaglio consigliato negli Stati Uniti è di 110 dollari. Bomberger's Declaration raggiunge invece una gradazione di 108 (54% vol.) con un prezzo al dettaglio consigliato negli Stati Uniti di 120 dollari.

A ottobre 2025, Michter's è diventato il primo whiskey a essere nominato per tre anni consecutivi "The World's Most Admired Whiskey" (il whiskey più apprezzato al mondo) da un'accademica internazionale di esperti convocati dalla britannica Drinks International. Michter's vanta una lunga e prestigiosa tradizione nella produzione di whiskey americani classici, sempre all'insegna della massima qualità. Con ciascuna delle sue edizioni a produzione limitata invecchiate fino al punto ottimale di maturazione, la rinomata gamma di prodotti comprende bourbon, rye, sour mash whiskey e American whiskey. Per ulteriori informazioni su Michter's, visita il sito michters.com e seguici su Instagram, Facebook e X.

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Joseph J. Magliocco

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