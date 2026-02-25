Michter's si appresta a lanciare il nuovo Kentucky Straight Bourbon 10 Year

LOUISVILLE, Kentucky, 25 febbraio 2026 /PRNewswire/ -- A marzo, il Michter's 10 Year Bourbon verrà messo in commercio per la prima volta dallo scorso anno. L'edizione 2026 è stata approvata dal Master Distiller e dalla Master of Maturation di Michter's, Dan McKee e Andrea Wilson.

Michter's 10 Year Single Barrel Kentucky Straight Bourbon

McKee ha osservato: "Poiché le botti non invecchiano necessariamente tutte allo stesso modo anche quando si trovano una accanto all'altra nella rickhouse, prolunghiamo l'invecchiamento del nostro whiskey oltre i dieci anni e poi selezioniamo le botti completamente mature per il Michter's 10 Year Bourbon. Il nostro team è entusiasta di avere un Bourbon invecchiato dieci anni che riteniamo all'altezza dei nostri elevati standard e che è pronto per fare il suo ingresso nel mercato".

Il Michter's 10 Year Bourbon ha una gradazione di 94,4 proof (47,2% alc./vol.). Secondo Wilson, "L'edizione 2026 del Michter's 10 Year Bourbon, ancora una volta morbida, ricca, complessa e seducente, rimanda alla sensazione di calore dei grandi whiskey. Con la sua ricca gamma di sapori, ricorda che non serve un'elevata gradazione per ottenere un'esperienza sensoriale intensa e piacevole". With its rich array of flavors it continues to remind that you don't have to have a high proof to get a rich, flavorful drinking experience."

L'edizione 2026 avrà un prezzo al dettaglio suggerito di 195 dollari per una bottiglia da 750 ml negli Stati Uniti. "Il Ten Year Bourbon è per noi molto speciale perché, insieme al 10 Year Rye, è stato uno dei primi due prodotti lanciati da Kentucky Michter's. L'obiettivo del nostro team rimane sempre quello di produrre il miglior whiskey americano, così abbiamo lavorato intensamente affinché ogni edizione del nostro 10 Year Bourbon si distingua per ricchezza, pienezza e profondità aromatica, offrendo un'esperienza di degustazione memorabile", ha commentato il Presidente di Michter's, Joseph J. Magliocco.

Nell'ottobre 2025, Michter's è diventato il primo whiskey a essere nominato per tre anni consecutivi "The World's Most Admired Whiskey" (il whiskey più apprezzato al mondo) da un'accademica internazionale di esperti convocati dalla britannica Drinks International. Michter's vanta una lunga e prestigiosa tradizione nella produzione di whiskey americani classici, sempre all'insegna della massima qualità. Con ciascuna delle sue edizioni a produzione limitata invecchiate fino al punto ottimale di maturazione, la rinomata gamma di prodotti comprende bourbon, rye, sour mash whiskey e American whiskey. Per ulteriori informazioni su Michter's, visita il sito michters.com e seguici su Instagram, Facebook e X.

Contatto:

Joseph J. Magliocco

+1 (502) 774-2300 x580

[email protected]

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2918898/Michters_10_Year_Single_Barrel_Kentucky_Straight_Bourbon.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1923917/MICHTER_S_DISTILLERY__LLC_LOGO_Logo.jpg