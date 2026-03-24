La Michter's Distillery lance l'édition 2026 de deux whiskies de la série « Legacy » : La propriété de Shenk et la déclaration de Bomberger

LOUISVILLE, Ky., 24 mars 2026 /PRNewswire/ -- En avril prochain, Michter's Distillery, basée à Louisville, lancera son Shenk's Homestead Kentucky Sour Mash Whiskey 2026 et son Bomberger's Declaration Kentucky Straight Bourbon 2026. Les deux whiskeys seront disponibles en quantités limitées.

Michter's Distillery to Release 2026 Edition of Two Legacy Series Whiskeys: Shenk's Homestead & Bomberger's Declaration

En 1753, le fermier suisse mennonite John Shenk fonde la distillerie Shenk's en Pennsylvanie. Cette distillerie a ensuite été rebaptisée Bomberger's Distillery dans les années 1800 avant de changer à nouveau de nom pour devenir Michter's Distillery au milieu du XXe siècle. C'est cet héritage que la série Michter's Legacy met à l'honneur.

« Chaque année, notre équipe de production se réjouit de travailler sur ces sorties spéciales de Shenk's et Bomberger's », a déclaré Joseph J. Magliocco, président de la société Michter. « Ils mettent vraiment en valeur la créativité de nos distillateurs. Bien qu'il y ait des points communs entre ces whiskeys d'une année à l'autre, chaque édition est un peu différente en raison des expérimentations réalisées à la distillerie. »

En décrivant la version 2026 de Shenk's, le maître distillateur de Michter's, Dan McKee, a déclaré : « Outre le fait que ce whisky est un peu plus axé sur le seigle, nous avons utilisé de l'orge maltée au caramel qui offre une belle note de pudding au caramel qui contrebalance les belles épices. La tonnellerie que nous utilisons comprend du chêne français séché à l'air pendant 24 mois provenant de la forêt vosgienne ainsi que du chêne américain séché à l'air pendant 60 mois, ce qui contribue à conférer un caractère particulier à cette édition de Shenk's. »

Andrea Wilson, maître de maturation chez Michter, a déclaré : « C'est une merveilleuse occasion de travailler sur le Shenk's et le Bomberger's avec Dan et l'équipe de Michter. L'objectif n'est pas seulement d'essayer quelque chose de nouveau, mais d'explorer comment l'arôme, la profondeur, la saveur, la complexité et la finale peuvent être influencés par des variables changeantes afin d'améliorer l'expérience de la dégustation. Cette année, le Bomberger's est à nouveau un délice grâce au chêne chinquapin caractéristique du whisky, auquel a été ajouté du chêne hongrois, créant ainsi une décadence chocolatée riche et intrigante autour des attributs de cerise et d'épices synonymes de chinquapin. Les deux types de chêne ont été assaisonnés naturellement et séchés à l'air libre pendant trois ans, avec une torréfaction et une carbonisation personnalisées. Il est passionnant de voir comment l'intégration des arômes de chêne peut améliorer la sophistication et la profondeur de la dégustation ».

Shenk's Homestead a une teneur en alcool de 91,2 % (45,6 % de VAB) et son prix de vente au détail suggéré aux États-Unis est de 110 $. La Bomberger's Declaration a une teneur en alcool de 108 (54 %) et son prix de vente conseillé aux États-Unis est de 120 $.

En octobre 2025, Michter's est devenu le premier whiskey à être nommé trois années consécutives « The World's Most Admired Whiskey » (le whiskey le plus admiré au monde) par une académie internationale de votants convoquée par l'organisation britannique Drinks International. Michter's a une longue et riche tradition de whiskeys américains traditionnels d'une qualité sans compromis. Chacun de ses produits de production limitée est vieilli jusqu'à sa maturité maximale. Le portefeuille de Michter's, qui jouit d'une grande renommée, comprend du bourbon, du seigle, du whisky « sour mash » et du whisky américain. Pour plus d'informations sur Michter's, veuillez consulter michters.com et nous suivre sur Instagram, Facebook, et X.

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Joseph J. Magliocco

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