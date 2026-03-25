Michter's Distillery zal in 2026 twee Legacy Series-whisky's uitbrengen: Shenk's Homestead en Bomberger's Declaration

LOUISVILLE, Kentucky, 25 maart 2026 /PRNewswire/ -- In april zal de in Louisville gevestigde Michter's Distillery zijn 2026 Shenk's Homestead Kentucky Sour Mash Whiskey en zijn 2026 Bomberger's Declaration Kentucky Straight Bourbon uitbrengen. De twee whisky's zullen in beperkte hoeveelheden verkrijgbaar zijn.

Michter's Distillery to Release 2026 Edition of Two Legacy Series Whiskeys: Shenk's Homestead & Bomberger's Declaration

In 1753 richtte de Zwitserse doopsgezinde boer John Shenk in Pennsylvania Shenk's Distillery op. Deze distilleerderij werd later in de jaren 1800 omgedoopt tot Bomberger's Distillery voordat de naam opnieuw veranderde naar Michter's Distillery in het midden van de twintigste eeuw. Het is dit erfgoed dat de Michter's Legacy Series eert.

"Elk jaar kijkt ons productieteam uit naar het werken aan deze speciale releases van Shenk's en Bomberger's", aldus Joseph J. Magliocco, President van Michter's. "Ze benadrukken echt de creativiteit van onze distilleerders. Hoewel elk van deze whisky's van jaar tot jaar heel wat gemeens hebben, is elke release toch een beetje anders als gevolg van het experimenteren ermee in de distilleerderij."

Terwijl hij de release van de 2026 Shenk's beschreef, zei Michter's Master Distiller Dan McKee: "Naast het feit dat deze whisky een sterke nadruk op rogge heeft, hebben we karamelmout gebruikt die voor een mooie noot van karamelbroodpudding zorgt die het heerlijke specerijprofiel in evenwicht brengt. De vatenmakerij waarmee we werken, gebruikt onder andere 24 maanden aan de lucht gedroogd Frans eikenhout uit de Vogezen en 60 maanden aan de lucht gedroogd Amerikaans eikenhout. Dit draagt bij aan het bijzondere karakter van deze Shenk's-editie."

Michter's Master of Maturation Andrea Wilson zei: "Het is een prachtige gelegenheid om met Dan en het team van Michter's te werken aan Shenk's en Bomberger's. Het perspectief is niet alleen om iets nieuws te proberen, maar om te onderzoeken hoe aroma, diepte, smaak, complexiteit en afwerking kunnen worden beïnvloed door veranderende variabelen om de smaakbeleving te verbeteren. Ook dit jaar bekoort Bomberger's met de kenmerkende Chinquapin-eikennoot van de whisky, gecombineerd met de toevoeging van een aantal Hongaarse eiken, waardoor een intrigerende, rijke chocoladedecadentie ontstaat rond de kersen- en specerijenattributen die synoniem zijn met Chinquapin. Beide soorten eik werden op natuurlijke wijze gekruid en gedurende drie jaar aan de lucht gedroogd met een eigen rokerige smaak tot gevolg. Het is super spannend om te zien hoe de integratie van eikensmaken de verfijning en de diepgang van de smaakbeleving kan verbeteren."

Shenk's Homestead is 91,2 proof (45,6% ABV) en heeft een voorgestelde verkoopprijs van USD 110. Bomberger's Declaration is 108 proof (54% ABV) en heeft een voorgestelde verkoopprijs van USD 120.

In oktober 2025 werd Michter's de eerste whisky die drie jaar op rij werd uitgeroepen tot 'The World's Most Admired Whiskey' door een internationale academie van stemmers bijeengeroepen door het in het VK gevestigde Drinks International. Michter's heeft een lange en rijke geschiedenis in het aanbieden van traditionele Amerikaanse whisky's van onberispelijke kwaliteit. Elk product uit het beperkte aanbod van Michter's wordt gerijpt tot het perfect op dronk is. Het veelgeprezen portfolio omvat bourbon, rye, sour mash whisky en Amerikaanse whisky. Voor meer informatie over Michter's kunt u terecht op michters.com en ons volgen op Instagram, Facebook en X.

