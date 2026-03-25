肯塔基州路易斯維爾2026年3月25日 /美通社/ -- 總部設於路易斯維爾的 Michter's 釀酒廠將於今年 4 月推出 2026 年版 Shenk's Homestead肯塔基酸麥威士忌（Shenk's Homestead Kentucky Sour Mash Whiskey），以及 2026 年版 Bomberger's Declaration肯塔基直釀波本威士忌（Bomberger's Declaration Kentucky Straight Bourbon）。 這兩款威士忌將限量發售。

1753 年，瑞士門諾派農民 John Shenk 於賓夕法尼亞州創辦了 Shenk's 釀酒廠。 這間釀酒廠在 19 世紀時改名為 Bomberger's 釀酒廠，其後在 20 世紀中期易名為 Michter's 釀酒廠。 Michter's Legacy Series，正是向這段歷史傳承致敬。

Michter's 釀酒廠將推出 Legacy Series 的兩款 2026 年版威士忌：Shenk's Homestead 及 Bomberger's Declaration

Michter's 總裁 Joseph J. Magliocco 評論道：「每年，我們的生產團隊都期待參與釀製 Shenk's 和 Bomberger's 的特別版。 這些作品真正彰顯我們釀酒師的創意才華。 儘管這些威士忌每年都保持一脈相承的特色，但由於釀酒廠不斷試驗，每個年份的版本都各具獨特韻味。」

Michter's 首席釀酒師 Dan McKee 在介紹 2026 年版 Shenk's 時表示：「這款威士忌除了黑麥風味較為突出外，我們亦採用了焦糖麥芽，帶來細緻的焦糖麵包布甸風味，與優雅的香料氣息形成平衡。 我們選用的酒桶，部分為來自 Vosges 森林、經 24 個月風乾的法國橡木，亦有經 60 個月風乾的美國橡木，這為此款 Shenk's 版本注入獨一無二的個性。」

Michter's 熟成總監 Andrea Wilson 表示：「能夠與 Dan 及 Michter's 的團隊攜手製作 Shenk's 和 Bomberger's，實屬千載難逢的機遇。 當中意義不止於推陳出新，更在於探究如何透過調控變數，來改變香氣、層次、韻味、複雜度及餘韻，從而將品飲體驗昇華至更高境界。」 今年的 Bomberger's 再次帶來驚喜，除了保留標誌性的 Chinquapin Oak（黃橡木）風味，更融入了 Hungarian Oak（匈牙利橡木）的元素，在 Chinquapin Oak（黃橡木）典型的櫻桃及辛香基調之上，交織出迷人而濃郁的朱古力醇厚感。 兩種橡木都經過三年自然陳化和風乾，並採用訂製的烘烤與炭化工藝處理。 見證橡木風味的渾然交融，如何昇華整個品飲旅程的精妙及深度，實在令人振奮。」

Shenk's Homestead 的酒精濃度為 91.2 Proof（45.6% ABV），在美國的建議零售價為 110 美元。 Bomberger's Declaration 的酒精濃度為 108 Proof（54% ABV），在美國的建議零售價為 120 美元。

2025 年 10 月，Michter's 締造歷史，成為首款連續三年榮獲英國 Drinks International 國際評審團評選為「全球最受推崇威士忌」(The World's Most Admired Whiskey) 的產品。 Michter's 傳承悠久歷史，始終如一地提供品質優越、堅守傳統的美國威士忌。 Michter's 旗下備受好評的產品線，涵蓋波本、黑麥、酸麥芽及美國威士忌，每款限量出品均在顛峰狀態下熟成。 如欲深入了解 Michter's，歡迎瀏覽 michters.com 網頁，或關注我們的 Instagram、Facebook 及 X 專頁。

聯絡人：

Joseph J. Magliocco

+1 (502) 774-2300 x580

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SOURCE Michter's Distillery