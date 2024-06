La nuova funzione RWA di Artrade "Fragments": il lancio con un Picasso

Investire nell'arte di livello mondiale, come acquistare token su Solana.

PARIGI, 4 giugno 2024 /PRNewswire/ -- Artrade è entusiasta di annunciare l'imminente lancio della sua nuova funzione "Fragments": un capolavoro fisico Real World Asset (RWA) collegato a un token su Solana.

Dopo la prevendita, sarà accessibile con un clic come qualsiasi altro token su un DEX.

Rendere l'investimento artistico nel mondo reale più facile che mai.

Le opere d'arte

Per la nostra nuova rubrica "Fragments" stiamo prendendo in considerazione solo artisti importanti. Valutazioni affidabili e in rapida crescita ci hanno convinto che questa è la scelta giusta. Abbiamo cercato e analizzato offerte serie su Monet, Picasso, Warhol e Banksy, tra gli altri.

Questa opportunità di investimento, tipicamente costosa e d'élite, è ora accessibile attraverso la negoziazione di frazioni di essa con Artrade.

Il nostro primo capolavoro inaugurale per questa funzione:

Un disegno di Pablo Picasso.

Artrade è orgogliosa di presentare questo intimo pezzo d'arte della firma più famosa del mondo, valutato 200.000 dollari.

L'opera d'arte sarà svelata alla conferenza NFC di Lisbona e la prevendita è stata aperta in questa occasione.

Dopo mesi di ricerche e ricerche sul mercato dell'arte, siamo orgogliosi di presentare al pubblico un'opera di un artista così iconico.

La nostra vision

La nostra vision per eccellenza non è quella di rivendere le nostre opere d'arte sul mercato tradizionale per ottenere un profitto, ma piuttosto di creare quotazioni in tempo reale dei token delle nostre opere d'arte. Aumentare nel tempo il valore dei token per i titolari.

Tuttavia, se l'opera d'arte viene rivenduta, i titolari avranno la possibilità di riacquistare i loro token (convertendoli in USDC).

Secondo il fondatore di Artrade, Paul Weibel: "Gli asset del mondo reale on-chain democratizzeranno finalmente l'investimento in capolavori storici dell'arte".

Cosa si ottiene in qualità di investitore di Fragment:

Airdrop di token $ATR

Priorità alla whitelist sulla prossima offerta di token

token Entrare a far parte dell'esclusiva comunità Fragment Collector

Accesso a eventi di networking esclusivi e a vetrine di opere d'arte IRL

Perché investire in un token Art Real World Asset?

Liquidità: contrariamente a un NFT o a un'opera d'arte fisica, un token è completamente liquido e può essere scambiato in qualsiasi momento.

Valore: il valore del tuo token è realmente associato al valore dell'opera d'arte sul mercato. È un token con un'utilità e un valore reali nel mondo.

Investimento: la valutazione dei capolavori è affidabile, forte e coerente da centinaia di anni. Il mercato lo sa.

Con il token RWA di Artrade, questo valore sarà visualizzato in tempo reale e aperto a un mercato secondario nativo Web3 dinamico.

Chi è Artrade

Artrade è una JEI (giovane società innovativa di R&S) francese creata e finanziata nel 2021 attraverso un'ICO (initial coin offering). Da allora, il token $ATR ha raggiunto un ATH di 140 milioni di dollari di valutazione con un pool di migliaia di titolari.

Il mercato principale e già attivo è costruito intorno a beni artistici del mondo reale di artisti contemporanei. Con circa 4000 utenti mensili, Artrade sta guadagnando sempre più credibilità e trazione nello spazio.

Rimani sintonizzata/o per ulteriori aggiornamenti e preparati a investire in un'arte di livello mondiale con l'innovativa funzione "Fragments" di Artrade!

Artrade, trade art.

