L'evento clou dell'anno nel settore: 75ª Fiera del Giocattolo ricca di ispirazioni, scambi e atmosfera festosa

NUREMBERG, Germania, 22 gennaio 2026 /PRNewswire/ -- Il mondo dei giocattoli si riunisce dal 27 al 31 gennaio a Norimberga e diventa parte di un evento speciale: la Fiera del Giocattolo festeggia il suo 75° compleanno insieme al commercio, all'industria e ai media. In qualità di evento B2B leader, riunisce il settore e consolida la sua importanza come piattaforma centrale per lo sviluppo commerciale, l'ispirazione e gli incontri personali. In occasione dell'anniversario, l'organizzatore, Spielwarenmesse eG, pone nuovi accenti sui contenuti, promuove il dialogo sui temi del futuro e trasforma l'intero centro fieristico in un vivace palcoscenico.

Christian Ulrich, Member of the Executive Board at Spielwarenmesse eG (Spokesperson), promises plenty of highlights for the 75th Spielwarenmesse, including the ToyAward nominees.

Rilevanza globale

La storia di successo della Spielwarenmesse raggiunge un traguardo speciale con la sua 75ª edizione. All'ingresso centrale, la "Walk of Play" invita a scoprire le tappe più importanti della storia della fiera. Quello che è iniziato nel 1949 con la decisione di fondarla, si è rapidamente trasformato in un punto d'incontro internazionale per il settore. "La Spielwarenmesse rappresenta più che mai il mercato mondiale, ma anche la specializzazione ed una rete globale con contatti durante tutto l'anno", afferma Christian Ulrich, portavoce del Consiglio di Amministrazione della Spielwarenmesse eG. Rivenditori specializzati ed acquirenti – dal commercio classico di giocattoli alle piattaforme online fino alle grandi catene di negozi – beneficiano di un'offerta diversificata di 2.313 espositori provenienti da 68 paesi. Tra questi ci sono 488 nuove aziende che, alla Spielwarenmesse, cercano di instaurare nuove relazioni commerciali. In 18 padiglioni con 13 gruppi di prodotti, l'evento mostra l'intera gamma del mondo dei giocattoli. L'anniversario sarà celebrato in tutto il centro fieristico: gli espositori hanno preparato più di 30 iniziative, tra cui selfie spot, postazioni interattive e spettacoli musicali.

Aree promozionali con idee innovative

Gli eventi speciali della Fiera del Giocattolo, strategicamente posizionati, offrono orientamento per il nuovo anno. All'ingresso centrale, i due ToyTrends danno impulsi innovativi: "AI Loves (to) Play" mostra giocattoli che utilizzano strumenti di intelligenza artificiale o trasmettono conoscenze al riguardo, mentre "Creative Mindfulness" si concentra sulle capacità creative e artigianali fino all'oggetto finito. Proprio accanto, l'area Toys for Kidults. Invita a provare e a discutere su argomenti specialistici. Secondo la società di ricerche di mercato Circana, il segmento ha un enorme potenziale di mercato. Negli Stati Uniti, la spesa per i giocattoli destinati ai consumatori di età superiore ai dodici anni tra ottobre 2024 e settembre 2025 sarà pari a 13,4 miliardi di dollari (+12%) e in Europa a 5,7 miliardi di euro (+14%). I visitatori troveranno prodotti altrettanto innovativi nel padiglione 3A: nella StartupArea, recentemente rinnovata, 44 espositori provenienti da 16 paesi presenteranno le loro idee creative, tra cui 22 newcomer dalla Germania. La New Product Gallery riunisce le innovazioni in oltre 130 showcases, mentre il ToyAward in sei categorie attira ulteriore attenzione sui vincitori e sui candidati. La cerimonia di premiazione si terrà mercoledì alle ore 11 nel Toy Business Forum. Nel padiglione 7A, lo speciale dedicato alla categoria Sports, Leisure, Outdoor garantirà dinamismo con aree di prova e iniziative.

Approfondire le conoscenze specialistiche

La Fiera del Giocattolo non è solo sinonimo di prodotti: trasmette conoscenze di settore e vive dello scambio personale. Il Toy Business Forum nel padiglione 3A offre approfondimenti specialistici con conferenze sulle tendenze del commercio e dei giocattoli, la digitalizzazione, l'intelligenza artificiale, la sostenibilità e i kidult. Le pause pranzo quotidiane con musica e food truck creano inoltre spazio per conversazioni in un'atmosfera rilassata. Formati diversificati come panel, podcast live, ToyPitch ed Exhibitors on Stage completano il programma sul palco. Mercoledì, la Value of Play Conference festeggia il suo debutto alla Fiera del Giocattolo e, dalle 8.30 alle 10.30 al Toy Business Forum, insieme ad esperti, metterà in luce i diversi aspetti del valore del gioco. Per gli appassionati di modellini di automobili, giovedì alle 16.30 nello stesso luogo è prevista un'esperienza speciale: con la cerimonia di ammissione nella Model Car Hall of Fame, la più grande comunità al mondo di modellini diecast di hobbyDB rende omaggio ai pionieri dell'industria dei modellini di automobili. Un altro gruppo target troverà tutto quello che desidera nel foyer NCC West: la LicenseLounge pone al centro dell'attenzione il business delle licenze come forte motore di crescita e fornisce importanti approfondimenti sul mercato nei LicenseTalks. Il venerdì della fiera, la Game Inventors Convention (NCC Mitte, livello 1) costituisce una piattaforma per le menti creative del mondo dei giochi.

Un settore in festa

Oltre alla varietà dei prodotti e alla trasmissione delle conoscenze, il networking fa parte del DNA della Fiera del Giocattolo. Numerosi format creano spazio per lo scambio in un'atmosfera rilassata. La novità di quest'anno è Let's Connect! – Toy Community Meetup nel padiglione 2. I partecipanti alla Spielwarenmesse hanno la possibilità di incontrarsi ogni giorno dalle 12 alle 16 in sessioni informali su temi di attualità. L'esclusiva ToyNight, che si terrà il primo giorno della fiera, riunirà tutti gli espositori all'insegna del motto "Welcome to the Future". In questo contesto festoso saranno anche premiati i 15 espositori della prima ora. Giovedì sera, la RedNight con feste negli stand creerà un'atmosfera festosa. Anche ToyCity Nürnberg è coinvolta nei festeggiamenti dell'anniversario: le illuminazioni del Kaiserburg e della Frauentorturm sottolineano l'atmosfera festosa.

"Per la 75ª volta, la Fiera del Giocattolo è il punto d'incontro centrale del settore: persone provenienti da tutto il mondo si riuniscono a Norimberga per scoprire le tendenze, cogliere opportunità commerciali e vivere l'esclusivo "Spirit of Play". Non vediamo l'ora di festeggiare questo anniversario insieme a tutti i partecipanti e guardiamo con ottimismo a un futuro di successo", conclude Christian Ulrich.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2867338/Spielwarenmesse_eG_ToyAward.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2866583/Spielwarenmesse_eG_75_Logo.jpg