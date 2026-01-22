Lo más destacado del año en el sector: la 75.ª edición de Spielwarenmesse, llena de inspiración, intercambio y espíritu conmemorativo

NUREMBERG, Alemania, 22 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- El mundo del juguete se dará cita en Núremberg del 27 al 31 de enero para un evento muy especial: Spielwarenmesse, que celebra su 75.º aniversario junto con minoristas, fabricantes y medios de comunicación. Como evento B2B líder, reúne a la industria y consolida su importancia como plataforma central para el desarrollo empresarial, la inspiración y los encuentros personales. Para conmemorar el aniversario, el organizador, Spielwarenmesse eG, está estableciendo nuevas prioridades en cuanto a contenidos, promoviendo el diálogo sobre temas de futuro y convirtiendo todo el recinto ferial en un animado escenario para la industria.

Christian Ulrich, Member of the Executive Board at Spielwarenmesse eG (Spokesperson), promises plenty of highlights for the 75th Spielwarenmesse, including the ToyAward nominees.

Relevancia mundial

La historia de éxito de Spielwarenmesse alcanza un hito especial con su 75.ª edición. Frente a la entrada Mitte, la exposición «Walk of Play» invita a los visitantes a descubrir las etapas más importantes de la historia de la feria. Lo que comenzó en 1949 con la decisión de fundar la feria se convirtió rápidamente en el encuentro internacional de todo el sector. «Más que nunca, la Spielwarenmesse es sinónimo del mercado global, pero también de especialización y de una red global con contactos durante todo el año», afirma Christian Ulrich, miembro del Consejo de Administración de Spielwarenmesse eG (portavoz). Los minoristas especializados y los compradores, desde los minoristas tradicionales de juguetes hasta las plataformas online y las grandes cadenas de tiendas, se benefician de una amplia gama de productos de 2313 expositores de 68 países. Entre ellos se encuentran 488 nuevas empresas que buscan específicamente establecer nuevas relaciones comerciales en Spielwarenmesse. Con 18 pabellones y 13 grupos de productos, el evento muestra todo el espectro del mundo de los juguetes. El aniversario se celebrará en todo el recinto ferial; los expositores han preparado más de 30 actividades, entre las que se incluyen puntos para selfies, estaciones interactivas y actuaciones musicales.

Áreas de acción con ideas frescas

Las ofertas especiales estratégicamente ubicadas en Spielwarenmesse sirven de orientación para el nuevo año fiscal. En el vestíbulo de la entrada Mitte, las dos ToyTrends ejemplifican el impulso pionero en el mundo de los juguetes. «AI Loves (to) Play» muestra juguetes que utilizan herramientas de inteligencia artificial o transmiten conocimientos sobre ellas, mientras que «Creative Mindfulness» se centra en las habilidades creativas y artesanales hasta llegar al objeto terminado. Justo al lado, la zona Toys for Kidults invita a los visitantes a probar cosas y hablar de negocios. Según la empresa de estudios de mercado Circana, esta zona de productos tiene un enorme potencial de mercado: en Estados Unidos, el gasto en juguetes para consumidores de 12 años o más alcanzará los 13 400 millones de dólares (+12 %) entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, y en Europa, los 5700 millones de euros (+14 %). Los visitantes también encontrarán productos innovadores en el pabellón 3A, en la recién diseñada StartupArea. Aquí, 44 expositores de 16 países presentarán sus ideas creativas, entre ellos 22 nuevos participantes de Alemania. La New Product Gallery exhibirá más de 130 innovaciones diferentes, mientras que el ToyAward, que se concede en seis categorías, atraerá una atención adicional hacia los ganadores y nominados. La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar el miércoles a las 11:00 h en el Toy Business Forum. En el pabellón 7A, la categoría Special for Sports, Leisure, Outdoor ofrecerá un ambiente dinámico lleno de zonas de prueba y actividades.

Ampliación de conocimientos especializados

Spielwarenmesse es mucho más que una simple feria de productos: transmite conocimientos sobre el sector y se nutre del intercambio personal. El Toy Business Forum, situado en el pabellón 3A, ofrece conocimientos especializados en profundidad con presentaciones sobre tendencias en el comercio minorista y los juguetes, digitalización, inteligencia artificial, sostenibilidad y kidults. Las pausas diarias para almorzar con música y food trucks también crean un espacio para conversar en un ambiente relajado. El miércoles, la Value of Play Conference celebrará su estreno en Spielwarenmesse, destacando diversas facetas del valor del juego junto con expertos, de 8:30 a 10:30 h, en el Toy Business Forum. Para los aficionados a los coches en miniatura, el jueves a las 16:30 h, en el mismo lugar, les espera una experiencia especial: con la ceremonia de ingreso en el Model Car Hall of Fame, hobbyDB, la mayor comunidad de diecast del mundo, rinde homenaje a los pioneros de la industria de los vehículos en miniatura. Otro grupo objetivo encontrará lo que busca en el vestíbulo del NCC West: el LicenseLounge, que se centra en el negocio de las licencias como un fuerte motor de crecimiento, y la serie de eventos LicenseTalks, que ofrece importantes conocimientos sobre el mercado. El viernes, la Game Inventors Convention (NCC Mitte, nivel 1) proporcionará una plataforma para las mentes creativas del mundo de los juegos, con 156 participantes de 22 países.

Una industria con ganas de fiesta

Además de la diversidad de productos y la transferencia de conocimientos, el networking forma parte del ADN de Spielwarenmesse. Numerosos formatos crean un espacio para el intercambio en un ambiente relajado. La novedad de este año es Let's Connect! – Toy Community Meetup, en el pabellón 2. Los participantes en Spielwarenmesse tienen la oportunidad de reunirse diariamente entre las 12:00 y las 16:00 h en sesiones informales basadas en temas comunes. La exclusiva ToyNight del primer día de la feria reúne a todos los expositores bajo el lema «Bienvenidos al futuro». Los 15 expositores que estuvieron allí desde el principio también serán homenajeados en este ambiente festivo. El jueves por la noche, la RedNight creará un animado ambiente de fiesta con celebraciones en los stands. ToyCity Nuremberg también participa en las celebraciones del aniversario: las iluminaciones del Castillo Imperial y la Torre Frauentor subrayarán el ambiente festivo.

«Por 75.ª vez, la Spielwarenmesse es el punto de encuentro central del sector: personas de todo el mundo se reúnen en Núremberg para descubrir tendencias, aprovechar oportunidades de negocio y experimentar el "espíritu del juego" único. Estamos deseando celebrar este aniversario con todos los participantes y esperamos con optimismo un futuro lleno de éxitos», resume Christian Ulrich.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2867338/Spielwarenmesse_eG_ToyAward.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2866583/Spielwarenmesse_eG_75_Logo.jpg