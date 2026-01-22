Le temps fort de l'année du secteur : La 75ème édition de la Spielwarenmesse, riche en inspiration et en échanges dans une ambiance festive

NUREMBERG, Allemagne, 22 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Le monde du jouet se réunit du 27 au 31 janvier à Nuremberg pour participer à un événement exceptionnel : la Spielwarenmesse célèbre son 75ème anniversaire aux côtés des acteurs du commerce, de l'industrie et des médias. En tant qu'événement B2B de référence, elle rassemble l'ensemble du secteur et consolide son importance en tant que plateforme centrale pour le développement commercial, l'inspiration et les rencontres en personne. À l'occasion de cet anniversaire, l'organisateur, Spielwarenmesse eG, met l'accent sur de nouveaux contenus, favorise le dialogue sur des thèmes d'avenir et transforme l'ensemble du parc des expositions en une scène vivante.

Christian Ulrich, Member of the Executive Board at Spielwarenmesse eG (Spokesperson), promises plenty of highlights for the 75th Spielwarenmesse, including the ToyAward nominees.

Une portée mondiale

La 75ème édition de la Spielwarenmesse marque une étape importante dans une histoire couronnée de succès. Situé à l'entrée Mitte, le « Walk of Play » invite à découvrir les grandes étapes de l'histoire du salon. Ce qui a commencé en 1949 avec la décision de sa création est rapidement devenu un rendez-vous international incontournable pour l'ensemble de la filière. « La Spielwarenmesse reflète plus que jamais le marché mondial, tout en étant synonyme de spécialisation et d'un réseau international animé par des échanges tout au long de l'année », déclare Christian Ulrich, porte-parole du comité de direction de Spielwarenmesse eG. Les détaillants spécialisés et les acheteurs, du commerce traditionnel du jouet aux grandes chaînes de distribution, en passant par les plateformes en ligne, bénéficient d'une offre extrêmement diversifiée, portée par 2 313 exposants issus de 68 pays. Parmi eux, 488 nouvelles entreprises venues trouver dans la Spielwarenmesse une plateforme ciblée pour établir de nouvelles relations commerciales. Réparti sur 18 halls et 13 groupes de produits, l'événement couvre toute la gamme de l'univers du jouet. Pour cet anniversaire, l'ensemble du parc des expositions se met en fête : plus de 30 animations, dont des spots à selfies, des animations participatives et des performances musicales, ont été préparées par les exposants.

Des espaces d'animation pour des idées novatrices

Les « Specials » de la Spielwarenmesse sont stratégiquement placés pour offrir des orientations précieuses pour l'année à venir. À l'entrée Mitte, les deux ToyTrends donnent des impulsions novatrices : « AI Loves (to) Play » met en avant des jouets qui utilisent des outils d'intelligence artificielle ou transmettent des connaissances liées à l'IA, tandis que « Creative Mindfulness » valorise la créativité et les compétences manuelles, de l'idée initiale jusqu'à l'objet final. Juste à côté, l'espace Toys for Kidults invite les visiteurs à tester les produits et à échanger entre professionnels. Selon l'institut d'études de marché Circana, ce segment représente un potentiel de marché considérable : aux États-Unis, les dépenses en jouets des consommateurs âgés de 12 ans et plus ont atteint 13,4 milliards de dollars entre octobre 2024 et septembre 2025 (+12 %), tandis qu'en Europe, elles s'élèvent à 5,7 milliards d'euros (+14 %). Les visiteurs découvrent également des produits résolument tournés vers l'avenir dans le hall 3A : dans la Startup Area entièrement repensée, 44 exposants issus de 16 pays présentent leurs idées créatives, parmi eux 22 viennent d'Allemagne. La New Product Gallery regroupe des innovations dans plus de 130 vitrines, tandis que le ToyAward, décerné dans six catégories, offre une visibilité supplémentaire aux lauréats et aux nominés. La cérémonie de remise des prix aura lieu le mercredi à 11h, au Toy Business Forum. Dans le hall 7A, le Special dédié à la catégorie Sport, Loisirs et activités de plein air apporte une touche de dynamisme, avec à une surface pour tester et voir les produits en action.

Approfondir les connaissances sectorielles

La Spielwarenmesse représente bien plus qu'une vitrine de produits : elle transmet un savoir sectoriel approfondi et se nourrit des échanges entre participants. Une expertise pointue est proposée au Toy Business Forum (hall 3A) à travers des conférences consacrées aux tendances du commerce et du jouet, à la digitalisation, à l'intelligence artificielle, à la durabilité et au segment des Kidults. Les pauses déjeuner quotidiennes, accompagnées de musique et de foodtrucks, offrent également un cadre propice aux échanges informels dans une ambiance conviviale. Le mercredi, la Value of Play Conference se tiendra sur la Spielwarenmesse pour la première fois : de 8h30 à 10h30, au Toy Business Forum, des experts y explorent ensemble les multiples dimensions de la valeur du jeu. Les amateurs de voitures miniatures ne seront pas en reste, le jeudi à 16h30 au même endroit : la cérémonie du Model Car Hall of Fame rend hommage aux pionniers de l'industrie du modèle réduit, organisée par la plus grande communauté mondiale de Diecast, hobbyDB. Un autre public cible trouvera son bonheur dans le foyer NCC West : la LicenseLounge met en lumière le marché des licences en tant que puissant moteur de croissance et propose, à travers les LicenseTalks, des analyses clés du marché. Enfin, le vendredi, la Game Inventors Convention (NCC Mitte, niveau 1) constitue une plateforme dédiée aux créateurs de l'univers du jeu, réunissant 156 participants issus de 22 pays.

Un secteur à l'humeur festive

Outre la diversité de produits et le partage de connaissances, le networking fait partie intégrante de l'ADN de la Spielwarenmesse. De nombreux formats offrent des espaces d'échange dans une atmosphère détendue. La nouveauté cette année, le Let's Connect! – Toy Community Meetup dans le hall 2 permet aux participants de la Spielwarenmesse de se retrouver chaque jour de 12h à 16h lors de sessions consacrées à des thématiques actuelles. La ToyNight, soirée exclusive, organisée le premier jour du salon, réunit l'ensemble des exposants sous le slogan « Welcome to the Future ». Dans ce cadre festif, les 15 exposants de la première heure sont également mis à l'honneur. Le jeudi soir, la RedNight crée une ambiance festive grâce à des soirées sur les stands. La ToyCity Nuremberg s'associe aussi aux célébrations : des illuminations du Kaiserburg et de la Frauentorturm viennent sublimer l'atmosphère festive de la ville.

« Pour la 75ème fois, la Spielwarenmesse est le point de rencontre central de la filière : des personnes du monde entier se réunissent à Nuremberg, découvrent les tendances, saisissent des opportunités commerciales et vivent le « Spirit of Play ». Nous nous réjouissons de célébrer cet anniversaire avec l'ensemble des participants et regardons l'avenir avec optimisme », conclut Christian Ulrich.

