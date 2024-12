Movement Network Foundation annuncia il lancio della versione beta di Movement Mainnet e il Token Generation Event di $MOVE

GRAND CAYMAN, Isole Cayman, 9 dicembre 2024 /PRNewswire/ -- La Movement Network Foundation, l'organizzazione dedicata a promuovere l'innovazione e a far progredire l'adozione della tecnologia MoveVM, ha annunciato oggi il lancio della versione beta di Movement Mainnet di Movement Labs e del Token Generation Event (TGE) di $MOVE, raggiungendo un importante traguardo per la prima blockchain basata su Move che si stabilizza su Ethereum.

Movement Network Foundation Announces Movement Mainnet Beta and $MOVE TGE

Il lancio di Mainnet Beta rappresenta la prima fase dell'infrastruttura di produzione di Movement. Durante questa fase, i fornitori di infrastrutture possono distribuire componenti di rete essenziali, tra cui nodi follower, nodi RPC e indicizzatori. Gli operatori di rete si concentreranno su due compiti fondamentali: garantire la corretta sincronizzazione della rete e convalidare le misure di sicurezza. Questo ambiente di lancio gestito getta le basi per le innovative "postconferme" di Movement, che raggiungono la finalità della transazione in appena un secondo, molto più velocemente delle attuali soluzioni di ridimensionamento di Ethereum che possono richiedere minuti o addirittura giorni.

Movement Foundation sta lanciando il token $MOVE, tramite il suo programma MoveDrop , distribuendo fino a 1 miliardo di token $MOVE (il 10% della fornitura massima) alla sua comunità. MoveDrop premia la partecipazione rilevante e i contributi tecnici genuini. Il programma è stato sviluppato per creare una rete guidata dalla comunità in cui i detentori di token possono partecipare attivamente alla protezione dell'infrastruttura e della governance della rete, riflettendo l'impegno di Movement per lo sviluppo sostenibile dell'ecosistema.

A differenza delle blockchain di layer 1 di nuova generazione che operano in modo isolato, Movement introduce una soluzione progettata per migliorare le possibilità di Ethereum. Movement si integra direttamente con Ethereum, sfruttandone i solidi effetti di rete e la sicurezza, ampliando allo stesso tempo il bacino di applicazioni sicure e innovative. Attraverso Movement, tutti gli sviluppatori Move diventano intrinsecamente sviluppatori Ethereum.

"Ciò che distingue Movement è la nostra visione di una vera utilità su Ethereum", ha affermato Rushi Manche, co-fondatore di Movement Labs. "Portando il linguaggio di Move su EVM, non stiamo solo creando un altro L2, stiamo costruendo un ponte che trasforma ogni sviluppatore Move in uno sviluppatore Ethereum, espandendo notevolmente il potenziale dell'ecosistema."

Il fulcro del fascino di Movement è il linguaggio di programmazione Move, sviluppato per il progetto Diem di Meta e apprezzato per la sua maggiore sicurezza ed espressività. Il modello di programmazione orientato alle risorse di Move mira a garantire uno sviluppo di contratti intelligenti sicuro e a prova di bug, eliminando oltre il 90% dei vettori di attacco prioritariamente assegnati agli auditor.

"La forza di Movement risiede nella nostra vivace comunità di oltre 800 builder e più di 840 collaboratori che ci hanno accompagnato in questo viaggio", ha affermato Cooper Scanlon, co-fondatore di Movement Labs. "Il lancio della versione beta di Mainnet e MoveDrop vogliono consentire a sviluppatori e utenti di dare forma al futuro della scalabilità di Ethereum. Che tu stia lavorando su Movement Network, testando nuovi protocolli, creando contenuti o partecipando alla governance, nel nostro ecosistema c'è posto per tutti."

Per celebrare questo traguardo, la Movement Network Foundation ha anche annunciato la sua prima iniziativa NFT in assoluto: un concorso promosso dalla comunità per creare l'opera d'arte commemorativa ufficiale per il lancio della versione beta di Mainnet.

"La nostra comunità ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo di Movement, quindi è giusto che siano loro a creare un'opera d'arte che commemori questo momento storico", ha aggiunto Scanlon. "Questo NFT iniziale sarà una testimonianza del potere creativo del nostro ecosistema." Il progetto vincitore diventerà il primo NFT di Movement e i primi tre classificati riceveranno premi da 1.000 dollari.

Per saperne di più su Movement Labs e sulla sua versione beta di Mainnet, visitare movementnetwork.xyz oppure seguire gli account @movementlabsxyz, @movementfdn e @Move_Collective su Twitter.

Informazioni su Movement Labs

Movement Labs sviluppa Movement Network, un ecosistema di blockchain modulari basate su Move. L'azienda sta creando la prima Move Virtual Machine L2 per Ethereum, insieme a strumenti open source per promuovere l'adozione di Move nelle blockchain. La sua piattaforma consente agli sviluppatori di avviare facilmente rollup di Move VM ad alte prestazioni, collegando gli ecosistemi Move ed EVM. Attraverso Move Collective, il sup programma di accelerazione, Movement Labs ha coltivato oltre 12 progetti e team innovativi, promuovendo un crescente ecosistema di applicazioni basate su Move. Grazie al finanziamento di serie A da 38 milioni di dollari, Movement Labs sta sviluppando tecnologie basate su Move e l'interoperabilità di blockchain in Web3.

È possibile seguire Movement Labs su X e su Discord per aggiornamenti.

Informazioni su Movement Network Foundation

Movement Network Foundation è la forza trainante dell'ecosistema Movement, impegnata a promuovere l'innovazione e a promuovere l'adozione della tecnologia MoveVM. La fondazione supervisiona lo sviluppo di Movement Network, una soluzione di layer 2 all'avanguardia realizzata utilizzando MoveVM e basata su Ethereum. Attraverso il programma MoveDrop e le iniziative dell'ecosistema, la fondazione supporta sviluppatori, progetti e collaboratori della comunità che realizzano la prossima generazione di applicazioni decentralizzate. Per saperne di più visitare il sito movementfdn.xyz oppure seguire @movementfdn su X.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2575812/Movement_Network_Foundation.jpg