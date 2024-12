La Movement Network Foundation annonce le lancement de Movement Mainnet Beta et de l'événement de génération de tokens $MOVE

GRAND CAYMAN, Îles Caïmans, 9 décembre 2024 /PRNewswire/ -- La Movement Network Foundation, l'organisation dédiée à la promotion de l'innovation et à l'avancement de l'adoption de la technologie MoveVM, annonce aujourd'hui le lancement de Movement Mainnet Beta de Movement Labs et du Token Generation Event (TGE) de $MOVE, marquant une étape importante pour la première blockchain basée sur Move avec un règlement sur Ethereum.

Le lancement de Mainnet Beta représente la première phase de l'infrastructure de production de Movement. Au cours de cette phase, les fournisseurs d'infrastructure peuvent déployer les composants essentiels du réseau, notamment les nœuds suiveurs, les nœuds RPC et les indexeurs. Les opérateurs de réseaux se concentreront sur deux tâches essentielles : s'assurer que le réseau se synchronise correctement et valider les mesures de sécurité. Cet environnement de lancement géré jette les bases de l'innovation « postconfirmations » de Movement, qui permet de finaliser les transactions en une seconde seulement, soit beaucoup plus rapidement que les solutions existantes de mise à l'échelle de l'Ethereum, qui peuvent prendre des minutes, voire des jours.

La Movement Foundation lance le token $MOVE, via son programme MoveDrop, distribuant jusqu'à 1 milliard de tokens $MOVE (10 % de l'offre maximale) à sa communauté. Le MoveDrop récompense une participation significative et de véritables contributions techniques. Le programme est conçu pour construire un réseau communautaire où les détenteurs de tokens peuvent participer activement à la sécurisation de l'infrastructure et de la gouvernance du réseau, reflétant ainsi l'engagement de Movement en faveur du développement d'un écosystème durable.

Contrairement aux blockchains de couche 1 de nouvelle génération qui fonctionnent de manière isolée, Movement introduit une solution conçue pour améliorer les possibilités de l'Ethereum. Movement s'intègre directement à Ethereum, tirant parti de ses effets de réseau robustes et de sa sécurité, tout en élargissant simultanément le pool d'applications sécurisées et innovantes. Grâce à Movement, tous les développeurs Move deviennent intrinsèquement des développeurs Ethereum.

« Ce qui distingue Movement, c'est notre vision d'une véritable utilité sur Ethereum », déclare Rushi Manche, cofondateur de Movement Labs. « En intégrant le langage Move à l'EVM, nous ne nous contentons pas de créer une autre L2, nous lançons une passerelle qui transforme chaque développeur Move en développeur Ethereum, ce qui élargit considérablement le potentiel de l'écosystème. »

Le langage de programmation Move, développé pour le projet Diem de Meta et reconnu pour sa sécurité et son expressivité accrues, est au cœur de l'attrait de Movement. Le modèle de programmation orienté ressources de Move vise à garantir un développement de contrats intelligents sûrs et résistants aux bugs - en éliminant plus de 90 % des vecteurs d'attaque priorisés par les auditeurs.

« La force de Movement réside dans sa communauté dynamique de plus de 800 constructeurs et de plus de 840 contributeurs qui nous ont accompagnés tout au long de noytr évolution », déclare Cooper Scanlon, cofondateur de Movement Labs. « Le lancement de Mainnet Beta et MoveDrop visent à donner aux développeurs et aux utilisateurs les moyens de façonner l'avenir de la mise à l'échelle de l'Ethereum. Que vous construisiez sur le Movement Network, testiez de nouveaux protocoles, créiez du contenu ou participiez à la gouvernance, il y a une place pour chacun dans notre écosystème ».

Pour célébrer cette étape, la Movement Network Foundation a également annoncé sa toute première initiative NFT - un concours organisé par la communauté pour créer l'œuvre d'art commémorative officielle du lancement de Mainnet Beta.

« Notre communauté a joué un rôle essentiel dans la construction de Movement, il est donc normal qu'elle crée l'œuvre qui commémore ce moment historique », a ajouté M. Scanlon. « Ce NFT de la genèse sera un témoignage de la puissance créative de notre écosystème ». Le design gagnant sera le premier NFT de Movement, et les trois premiers recevront un prix de 1 000 dollars.

Pour en savoir plus sur Movement Labs et son Mainnet Beta, visitez movementnetwork.xyz ou suivez @movementlabsxyz, @movementfdn et @Move_Collective sur Twitter.

À propos de Movement Labs

Movement Labs développe le Movement Network, un écosystème de blockchains modulaires basées sur Move. L'entreprise est en train de créer la première machine virtuelle Move L2 pour Ethereum, ainsi que des outils open-source pour promouvoir l'adoption de Move dans toutes les blockchains. Sa plateforme permet aux développeurs de lancer facilement des rollups de VM Move très performants, en faisant le lien entre les écosystèmes Move et EVM. Par le biais du Move Collective, son programme d'accélération, Movement Labs a cultivé plus de 12 projets et équipes innovants, favorisant un écosystème croissant d'applications basées sur Move. Adossé à un financement de série A de 38 millions USD, Movement Labs fait progresser les technologies basées sur Move et l'interopérabilité de la blockchain dans le Web3.

Suivez l'actualité de Movement Labs sur X et Discord.

À propos de Movement Network Foundation

Movement Network Foundation est la force motrice de l'écosystème Movement, dédiée à la promotion de l'innovation et à l'adoption de la technologie MoveVM. La fondation supervise le développement de Movement Network, une solution de pointe de niveau 2 construite à l'aide de MoveVM avec un règleùent sur Ethereum. Grâce à son programme MoveDrop et aux initiatives de l'écosystème, la fondation soutient les développeurs, les projets et les contributeurs de la communauté qui construisent la prochaine génération d'applications décentralisées. Pour en savoir plus, consultez le site movementfdn.xyz ou suivez @movementfdn sur X.

