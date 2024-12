Movement Network Foundation kondigt lancering van Movement Mainnet Beta en $MOVE Token Generation Event aan

GRAND CAYMAN, Kaaimaneilanden, 9 december 2024 /PRNewswire/ -- De Movement Network Foundation, de organisatie die zich toelegt op het stimuleren van innovatie en het bevorderen van de toepassing van MoveVM-technologie, kondigde vandaag de succesvolle lancering van Movement Mainnet Beta van Movement Labs en het Token Generation Event (TGE) van $MOVE aan. Dit is een belangrijke mijlpaal voor de eerste op Move-gebaseerde blockchain waarbij wordt gerekend in Ethereum.

Movement Network Foundation Announces Movement Mainnet Beta and $MOVE TGE

De lancering van Mainnet Beta vormt de eerste fase van de productie-infrastructuur van Movement. Tijdens deze fase kunnen infrastructuurproviders essentiële netwerkcomponenten implementeren, zoals volgnodes, RPC-nodes en indexers. Netwerkoperators gaan zich richten op twee cruciale taken: de juiste synchronisatie van het netwerk controleren en de beveiligingsmechanismen valideren. Deze beheerde lanceeromgeving vormt het fundament voor de innovatieve "postconfirmations" van Movement, waarmee finaliteit van transacties wordt bereikt in slechts één seconde - ongekend snel in vergelijking met bestaande schaaloplossingen voor ethereum, die minuten of zelfs dagen kunnen vergen.

Movement Foundation lanceert het $MOVE-token via haar MoveDrop-programma, waarbij tot 1 miljard $MOVE-tokens (10% van de maximale voorraad) worden uitgedeeld aan haar community. Het MoveDrop-programma beloont zinvolle deelname en echte technische bijdragen. Het programma is opgezet om een community-gedreven netwerk op te bouwen, waar tokenhouders actief kunnen deelnemen aan de beveiliging van de infrastructuur en het bestuur van het netwerk. Dit weerspiegelt de toewijding van Movement tot de ontwikkeling van een duurzaam ecosysteem.

In tegenstelling tot next-gen Layer 1-blockchains die geïsoleerd werken, biedt Movement een oplossing die is ontworpen is om de mogelijkheden van Ethereum te vergroten. Movement biedt rechtstreekse integratie met Ethereum, maakt gebruik van robuuste netwerkeffecten en -beveiliging en breidt tegelijkertijd de pool van veilige en innovatieve toepassingen uit. Door middel van Movement worden alle Move-ontwikkelaars automatisch ook Ethereum-ontwikkelaars.

"Wat Movement onderscheidt, is onze visie op werkelijke utiliteit op Ethereum," aldus Rushi Manche, medeoprichter van Movement Labs. "Door de Move-taal over te brengen naar EVM, creëren we niet slechts een nieuwe L2, maar bouwen we een brug die van elke Move-ontwikkelaar een Ethereum-ontwikkelaar maakt, waardoor het potentieel van het ecosysteem enorm wordt verhoogd."

De kern van de aantrekkingskracht van Movement wordt gevormd door de Move-programmeertaal, ontwikkeld voor het Diem-project van Meta en geroemd om zijn verbeterde veiligheid en expressiviteit. Het resource-georiënteerde programmeermodel van Move is gericht op een veilige en bug-resistente ontwikkeling van slimme contracten, waarbij meer dan 90% van de aanvalsvectoren die door auditors zijn geprioriteerd worden geëlimineerd.

"De kracht van Movement ligt in onze levendige community van meer dan 800 builders en 840+ contributors die ons op dit traject hebben bijgestaan," aldus Cooper Scanlon, medeoprichter van Movement Labs. "De lancering van Mainnet Beta en MoveDrop biedt mogelijkheden aan ontwikkelaars en gebruikers om de toekomst van Ethereum-schaling vorm te geven. Of het nu gaat om het bouwen aan het Movement Network, het testen van nieuwe protocollen, het maken van content of deelname aan governance - er is plaats voor iedereen in ons ecosysteem."

Om deze mijlpaal luister bij te zetten, kondigde de Movement Network Foundation tevens haar allereerste NFT-initiatief aan - een door de community georganiseerde wedstrijd voor het ontwerpen van het officiële artwork voor de lancering van Mainnet Beta.

"Onze community heeft een essentiële rol gespeeld bij het opbouwen van de Movement, dus is het passend dat zij het artwork maken voor dit historische moment," voegt Scanlon toe. "Deze NFT ter gelegenheid van de ontstaansgeschiedenis is een uitdrukking van de creatieve kracht van ons ecosysteem." Het winnende ontwerp wordt gebruikt voor de eerste NFT van Movement, en de beste drie inzendingen ontvangen een prijs van USD 1000.

Ga voor meer informatie over Movement Labs en Mainnet Beta naar movementnetwork.xyz of volg @movementlabsxyz, @movementfdn en @Move_Collective op Twitter.

Over Movement Labs

Movement Labs ontwikkelt het Movement Network, een ecosysteem van Modular Move-Based Blockchains. Het bedrijf creëert de eerste Move Virtual Machine L2 voor Ethereum, samen met open-source tools om de toepassing van Move in verschillende blockchains te bevorderen. Het platform van het bedrijf stelt ontwikkelaars in staat om eenvoudig krachtige Move VM-roll-ups te lanceren, waarbij een brug wordt geslagen tussen de ecosystemen van Move en EVM. Door middel van het Move Collective, het accelleratieprogramma van het bedrijf, heeft Movement Labs meer dan 12 innovatieve projecten en teams gecultiveerd om zo een groeiend ecosysteem van op Move gebaseerde toepassingen te stimuleren. Ondersteund door een Series A-financiering van USD 38 miljoen zet Movement Labs zich in voor op Move gebaseerde technologieën en blockchain-interoperabiliteit in Web3.

Volg Movement Labs op X en op Discord om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen.

Over de Movement Network Foundation

Movement Network Foundation is de drijvende kracht achter het Movement-ecosysteem, toegewijd aan het stimuleren van innovatie en het bevorderen van de toepassing van MoveVM-technologie. De Foundation houdt toezicht op de ontwikkeling van Movement Network, een geavanceerde Layer 2-oplossing die is opgebouwd met behulp van MoveVM en waarbij wordt gerekend in Ethereum. Door middel van het MoveDrop-programma en ecosysteeminitiatieven ondersteunt de Foundation ontwikkelaars, projecten en community contributors die bouwen aan gedecentraliseerde applicaties van de volgende generatie. Ga voor meer informatie naar movementfdn.xyz of volg @movementfdn op X.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2575812/Movement_Network_Foundation.jpg