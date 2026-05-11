OneOdio collabora con il DJ di fama mondiale KSHMR per lanciare le cuffie Studio Max 2 e ridefinire l'audio professionale wireless
Notizia fornita daOneOdio
11 mag, 2026, 12:00 GMT
NEW YORK, 11 maggio 2026 /PRNewswire/ -- OneOdio, pioniere nella tecnologia audio professionale, oggi annuncia ufficialmente il lancio globale delle cuffie Studio Max 2, fiore all'occhiello dell'azienda e frutto della stretta collaborazione con il DJ e produttore di fama mondiale KSHMR.
Da oggi le Studio Max 2 sono disponibili in tutto il mondo e, per festeggiare questo importante risultato, OneOdio rilascia l'edizione Limited Signed Edition, con una carta da collezione autografata da KSHMR e disponibile in esclusiva sul sito web ufficiale di OneOdio. Questa edizione speciale è strettamente limitata a 1.000 unità in tutto il mondo.
Dopo un periodo dedicato ai preordini, coronato da un grande successo, le Studio Max 2 sono finalmente disponibili al pubblico. Il lancio rappresenta una pietra miliare significativa nel settore dell'audio professionale e colma il divario tra la libertà del wireless e le rigorose esigenze in termini di precisione tipiche degli studi di registrazione.
Messe a punto da KSHMR: la visione di un produttore Le Studio Max 2 rappresentano ben più di un modello signature: sono lo strumento ideato per il flusso di lavoro del creatore moderno. KSHMR (Niles Hollowell-Dhar) ha partecipato attivamente al processo di ingegneria acustica.
"Ho preteso la massima onestà per queste cuffie", afferma KSHMR. "Come produttore, so che la questione è delicata. Le Studio Max 2 generano quel suono trasparente e professionale che consente di avere fiducia nelle tue scelte creative, sia sul palco o in una camera d'albergo".
Una tecnologia totalmente all'avanguardia: la rivoluzione dei 9 ms
Al cuore delle Studio Max 2 c'è la tecnologia proprietaria RapidWill+ 3.0. Grazie al trasmettitore dedicato a 2,4 GHz, OneOdio ha raggiunto una latenza ultra-bassa di 9 ms, un risultato record. In questo modo le performance wireless giungono ai limiti della percezione umana e permettono ai musicisti di suonare tastiere MIDI, chitarre e controller per DJ con un feedback immediato, in precedenza ottenibile solo tramite cablaggio.
Le principali caratteristiche professionali
- Certificazione ad alta risoluzione in doppia modalità: performance ad alta fedeltà in modalità sia cablata che wireless.
- Driver più ampio, da 45 mm: per bassi precisi e definiti e alti cristallini.
- LDAC e Bluetooth 6.0: trasmissione audio praticamente senza perdite, per un ascolto critico.
- Durata della batteria di 120 ore: progettata per faticosissime tournée mondiali.
- Custodia protettiva in plastica EVA di qualità elevata: robusta e sagomata su misura, ideale per i viaggi.
- Kit di campioni esclusivo firmato KSHMR: ogni acquirente riceve un download gratuito degli audio esclusivi di KSHMR registrando il prodotto sul sito web ufficiale.
Prezzi e disponibilità esclusiva
Il prezzo delle Studio Max 2 è di 189,99 dollari USA per la versione standard. L'edizione limitata autografata (solo 1.000 unità) è disponibile al prezzo di 199,99 dollari USA in esclusiva sul sito web.
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Prezzi globali per l'edizione limitata autografata
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Regione
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Prezzo standard
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Edizione limitata autografata (disponibile in esclusiva sul sito ufficiale)
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Zona euro
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€ 189,99
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€ 199,99
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Regno Unito
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£ 179,99
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£ 189,99
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Giappone
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¥ 27.980
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¥ 29.980
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Canada
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C$ 259,99
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C$ 274,99
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Australia
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A$ 266,99
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A$ 281.99
Chi è OneOdio?
Fondato nel 2013, OneOdio è un brand audio globale che offre un suono di livello professionale. Nota per le linee di prodotti Studio Pro, Monitor, Fusion e Focus, l'azienda crea soluzioni innovative per musicisti e creatori di contenuti, e le sue cuffie circumaurali si classificano costantemente nelle 'top 3' della categoria su Amazon.
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Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2965022/OneOdio_Partners_with_Global_DJ_KSHMR.jpg
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