OneOdio bringt in Zusammenarbeit mit dem weltbekannten DJ KSHMR den Studio Max 2 auf den Markt: Eine neue Dimension im Bereich professioneller drahtloser Audiotechnik

NEW YORK, 11. Mai 2026 /PRNewswire/ -- OneOdio, ein Pionier im Bereich professioneller Audiotechnologie, gibt heute offiziell die weltweite Markteinführung des Studio Max 2 bekannt, des Flaggschiff-Kopfhörers, der in enger Zusammenarbeit mit dem weltbekannten DJ und Produzenten KSHMR entwickelt wurde.

Ab heute ist der Studio Max 2 weltweit erhältlich. Um diesen Meilenstein zu feiern, bringt OneOdio eine limitierte, signierte Sonderedition heraus – inklusive einer Sammler-Signaturkarte von KSHMR –, die exklusiv auf der offiziellen OneOdio -Website erhältlich ist. Diese Sonderausgabe ist welweit streng limitiert auf 1.000 Einheiten.

Nach einer äußerst erfolgreichen Vorbestellungsphase ist der Studio Max 2 nun für die breite Öffentlichkeit erhältlich. Diese Markteinführung stellt einen bedeutenden Meilenstein im Bereich der professionellen Audiotechnik dar und schließt die Lücke zwischen kabelloser Freiheit und den hohen Anforderungen an studio-taugliche Präzision.

Von KSHMR feinabgestimmt: Die Vision eines Produzenten Der Studio Max 2 ist mehr als nur ein Signature-Modell; er ist ein Werkzeug, das für den Workflow moderner Kreativer entwickelt wurde. KSHMR (Niles Hollowell-Dhar) war intensiv in den akustischen Entwicklungsprozess eingebunden.

„Ich habe von diesen Kopfhörern absolute Ehrlichkeit verlangt", sagt KSHMR. „Als Produzent ist die Stimmung sehr empfindlich. Der Studio Max 2 bietet diesen transparenten, professionellen Klang, der es dir ermöglicht, deinen kreativen Entscheidungen zu vertrauen, egal ob du auf der Bühne oder in einem Hotelzimmer bist."

Bahnbrechende Technologie: Die 9 ms Revolution

Das Herzstück des Studio Max 2 ist die proprietäre RapidWill+ 3.0- Technologie. Durch den Einsatz eines dedizierten 2,4-GHz-Senders hat OneOdio eine rekordverdächtige extrem niedrige Latenz von 9 ms erreicht. Dies treibt die kabellose Leistung an die Grenze der menschlichen Wahrnehmung und ermöglicht es Musikern, MIDI-Keyboards, Gitarren und DJ-Controller mit dem sofortigen Feedback zu spielen, das bisher nur mit einem Kabel möglich war.

Professionelle Hauptmerkmale

Doppelte Hi-Res-Zertifizierung: High-Fidelity-Leistung sowohl im kabelgebundenen als auch im kabellosen Modus.

45-mm-Großtreiber: Liefert ehrliche, straffe Bässe und kristallklare Höhen.

LDAC und Bluetooth 6.0: Nahezu verlustfreie Audioübertragung für kritisches Hören.

120 Stunden Akkulaufzeit: Gebaut für strapaziöse weltweite Tournee-Termine.

Hochwertige EVA-Schutzhülle: Maßgefertigter, robuster Schutz für unterwegs.

Exklusives KSHMR Sample Pack: Jeder Käufer erhält nach der Produktregistrierung auf der offiziellen Website einen kostenlosen Download der charakteristischen Sounds von KSHMR.

Preise und exklusive Verfügbarkeit

Der Studio Max 2 kostet 189,99 USD für die Standardversion. Die limitierte signierte Auflage (nur 1.000 Stück) ist für 199,99 USD exklusiv auf der Website erhältlich.

Globale Preise für die limitierte und signierte Auflage Region Standardpreis Limitierte und signierte Auflage (nur offizielle Seite) Eurozone €189,99 €199,99 Großbritannien £179,99 £189,99 Japan ¥27.980 ¥29.980 Kanada C$259,99 C$274,99 Australien A$266,99 A$281,99

Wer ist OneOdio

OneOdio wurde 2013 gegründet und ist eine globale Audiomarke, die professionellen Sound liefert. Die Marke, bekannt für ihre Serien Studio Pro, Monitor, Fusion und Focus, entwickelt innovative Kopfhörer für Musiker und Kreative. Over-Ear-Modelle rangieren in der Kopfhörerkategorie von Amazon stets unter den Top 3.

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Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2965022/OneOdio_Partners_with_Global_DJ_KSHMR.jpg