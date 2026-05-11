OneOdio bringt in Zusammenarbeit mit dem weltbekannten DJ KSHMR den Studio Max 2 auf den Markt: Eine neue Dimension im Bereich professioneller drahtloser Audiotechnik

News provided by

OneOdio

May 11, 2026, 08:00 ET

NEW YORK, 11. Mai 2026 /PRNewswire/ -- OneOdio, ein Pionier im Bereich professioneller Audiotechnologie, gibt heute offiziell die weltweite Markteinführung des Studio Max 2 bekannt, des Flaggschiff-Kopfhörers, der in enger Zusammenarbeit mit dem weltbekannten DJ und Produzenten KSHMR entwickelt wurde.

Continue Reading
OneOdio_Partners_with_Global_DJ_KSHMR
OneOdio_Partners_with_Global_DJ_KSHMR

Ab heute ist der Studio Max 2 weltweit erhältlich. Um diesen Meilenstein zu feiern, bringt OneOdio eine limitierte, signierte Sonderedition heraus – inklusive einer Sammler-Signaturkarte von KSHMR –, die exklusiv auf der offiziellen OneOdio -Website erhältlich ist. Diese Sonderausgabe ist welweit streng limitiert auf 1.000 Einheiten.

Nach einer äußerst erfolgreichen Vorbestellungsphase ist der Studio Max 2 nun für die breite Öffentlichkeit erhältlich. Diese Markteinführung stellt einen bedeutenden Meilenstein im Bereich der professionellen Audiotechnik dar und schließt die Lücke zwischen kabelloser Freiheit und den hohen Anforderungen an studio-taugliche Präzision.

Von KSHMR feinabgestimmt: Die Vision eines Produzenten  Der Studio Max 2 ist mehr als nur ein Signature-Modell; er ist ein Werkzeug, das für den Workflow moderner Kreativer entwickelt wurde. KSHMR (Niles Hollowell-Dhar) war intensiv in den akustischen Entwicklungsprozess eingebunden.

„Ich habe von diesen Kopfhörern absolute Ehrlichkeit verlangt", sagt KSHMR. „Als Produzent ist die Stimmung sehr empfindlich. Der Studio Max 2 bietet diesen transparenten, professionellen Klang, der es dir ermöglicht, deinen kreativen Entscheidungen zu vertrauen, egal ob du auf der Bühne oder in einem Hotelzimmer bist."

Bahnbrechende Technologie: Die 9 ms Revolution
Das Herzstück des Studio Max 2 ist die proprietäre RapidWill+ 3.0- Technologie. Durch den Einsatz eines dedizierten 2,4-GHz-Senders hat OneOdio eine rekordverdächtige extrem niedrige Latenz von 9 ms erreicht. Dies treibt die kabellose Leistung an die Grenze der menschlichen Wahrnehmung und ermöglicht es Musikern, MIDI-Keyboards, Gitarren und DJ-Controller mit dem sofortigen Feedback zu spielen, das bisher nur mit einem Kabel möglich war.

Professionelle Hauptmerkmale

  • Doppelte Hi-Res-Zertifizierung: High-Fidelity-Leistung sowohl im kabelgebundenen als auch im kabellosen Modus.
  • 45-mm-Großtreiber: Liefert ehrliche, straffe Bässe und kristallklare Höhen.
  • LDAC und Bluetooth 6.0: Nahezu verlustfreie Audioübertragung für kritisches Hören.
  • 120 Stunden Akkulaufzeit: Gebaut für strapaziöse weltweite Tournee-Termine.
  • Hochwertige EVA-Schutzhülle: Maßgefertigter, robuster Schutz für unterwegs.
  • Exklusives KSHMR Sample Pack: Jeder Käufer erhält nach der Produktregistrierung auf der offiziellen Website einen kostenlosen Download der charakteristischen Sounds von KSHMR.

Preise und exklusive Verfügbarkeit
Der Studio Max 2 kostet 189,99 USD für die Standardversion. Die limitierte signierte Auflage (nur 1.000 Stück) ist für 199,99 USD exklusiv auf der Website erhältlich.

Globale Preise für die limitierte und signierte Auflage

Region

Standardpreis

Limitierte und signierte Auflage (nur offizielle Seite)

Eurozone

€189,99

€199,99

Großbritannien

£179,99

£189,99

Japan

¥27.980

¥29.980

Kanada

C$259,99

C$274,99

Australien

A$266,99

A$281,99

Wer ist OneOdio

OneOdio wurde 2013 gegründet und ist eine globale Audiomarke, die professionellen Sound liefert. Die Marke, bekannt für ihre Serien Studio Pro, Monitor, Fusion und Focus, entwickelt innovative Kopfhörer für Musiker und Kreative. Over-Ear-Modelle rangieren in der Kopfhörerkategorie von Amazon stets unter den Top 3.

Hier finden Sie uns in den sozialen Medien:

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/oneodio-headphones
Facebook: https://www.facebook.com/oneodio
Instagram: https://www.instagram.com/oneodioshop/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2965022/OneOdio_Partners_with_Global_DJ_KSHMR.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

OneOdio se asocia con el DJ internacional KSHMR para lanzar Studio Max 2

OneOdio se asocia con el DJ internacional KSHMR para lanzar Studio Max 2

OneOdio, pionera en tecnología de audio profesional, anuncia hoy oficialmente el lanzamiento mundial de los Studio Max 2, los auriculares insignia...
OneOdio s'associe au DJ mondial KSHMR pour lancer le Studio Max 2 : redéfinir l'audio professionnel sans fil

OneOdio s'associe au DJ mondial KSHMR pour lancer le Studio Max 2 : redéfinir l'audio professionnel sans fil

OneOdio, pionnier de la technologie audio professionnelle, annonce officiellement aujourd'hui le lancement mondial du Studio Max 2, le casque...
More Releases From This Source

Explore

Consumer Electronics

Consumer Electronics

Household, Consumer & Cosmetics

Household, Consumer & Cosmetics

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Mobile Entertainment

Mobile Entertainment

News Releases in Similar Topics