OneOdio s'associe au DJ mondial KSHMR pour lancer le Studio Max 2 : redéfinir l'audio professionnel sans fil

NEW YORK, 11 mai 2026 /PRNewswire/ -- OneOdio, pionnier de la technologie audio professionnelle, annonce officiellement aujourd'hui le lancement mondial du Studio Max 2, le casque emblématique créé en étroite collaboration avec le DJ et producteur de renommée mondiale, KSHMR.

Le Studio Max 2 est disponible dès aujourd'hui dans le monde entier. Pour célébrer cette étape, OneOdio sort une édition limitée signée - comprenant une carte collector signée par KSHMR - disponible exclusivement sur le site web officiel de OneOdio. Cette édition spéciale est strictement limitée à 1 000 exemplaires dans le monde entier.

Après une période de précommande couronnée de succès, le Studio Max 2 est désormais disponible pour le grand public. Ce lancement marque une étape importante dans le domaine de l'audio professionnel, comblant le fossé entre la liberté sans fil et les exigences rigoureuses d'une précision digne d'un studio.

Un réglage de précision par KSHMR : la vision d'un producteur

Le Studio Max 2 est plus qu'un modèle emblématique : c'est un outil conçu pour le flux de travail du créateur moderne. KSHMR (Niles Hollowell-Dhar) a été étroitement associé au processus d'ingénierie acoustique.

« J'ai exigé une honnêteté absolue de la part de ce casque », a déclaré KSHMR. « En tant que producteur, l'ambiance est délicate. Le Studio Max 2 offre un son transparent et professionnel qui vous permet de vous fier à vos décisions créatives, que vous soyez sur scène ou dans une chambre d'hôtel. »

Technologie de pointe : la révolution en 9 ms

Au cœur du Studio Max 2 se trouve la technologie propriétaire RapidWill+ 3.0. En utilisant un émetteur dédié de 2,4 GHz, OneOdio a atteint une latence ultra-faible de 9 ms. Les performances sans fil sont ainsi poussées à la limite de la perception humaine, ce qui permet aux musiciens de jouer sur des claviers MIDI, des guitares et des contrôleurs DJ avec un retour d'information instantané, ce qui n'était auparavant possible qu'à l'aide d'un câble.

Principales caractéristiques professionnelles

Double certification Hi-Res : performances haute fidélité en mode filaire et sans fil.

Driver grande taille de 45 mm : il offre des basses honnêtes et serrées et des aigus d'une clarté cristalline.

LDAC et Bluetooth 6.0 : transmission audio sans perte pour l'écoute critique.

Autonomie de 120 heures : conçu pour les tournées mondiales épuisantes.

Étui protecteur en EVA de première qualité : protection robuste moulée sur mesure pour le voyage.

Sample Pack exclusif de KSHMR : chaque propriétaire reçoit un téléchargement gratuit des sons caractéristiques de KSHMR lors de l'enregistrement du produit sur le site web officiel.

Prix et disponibilité exclusive

Le Studio Max 2 est vendu au prix de 189,99 USD pour la version standard. L'édition limitée signée (1 000 exemplaires seulement) est disponible au prix de 199,99 USD exclusivement sur le site web.

Tarifs mondiaux pour l'édition limitée signée Région Prix standard Édition limitée signée (site officiel uniquement) Zone euro 189,99 € 199,99 € Royaume-Uni 179,99 £ 189,99 £ Japon 27 980 ¥ 29 980 ¥ Canada 259,99 C$ 274,99 C$ Australie 266,99 A$ 281,99 A$

À propos de OneOdio

Fondée en 2013, OneOdio est une marque mondiale de produits audio offrant un son de qualité professionnelle. Connue pour ses séries Studio Pro, Monitor, Fusion et Focus, la marque crée des casques innovants pour les musiciens et les créateurs. Les modèles supra-auriculaires se classent systématiquement dans le top 3 de la catégorie des casques sur Amazon.

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Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2965022/OneOdio_Partners_with_Global_DJ_KSHMR.jpg