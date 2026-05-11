OneOdio、世界的DJのKSHMRと提携し、Studio Max 2を発売：ワイヤレス・プロフェッショナル・オーディオの再定義

ニューヨーク、2026年5月11日 /PRNewswire/ --プロフェッショナル用オーディオ技術のパイオニアであるOneOdioは、世界的に有名なDJ兼プロデューサーのKSHMRとのコラボレーションにより誕生したフラッグシップ・ヘッドフォン「 Studio Max 2」のグローバルローンチを正式に発表しました。

本日より、Studio Max 2は全世界で発売されます。この節目を記念して、OneOdioはKSHMRのコレクターズ・サインカード付きの限定サイン版をリリースします。本製品はOneOdio公式ウェブサイトでのみ販売されます。この特別版は、全世界で1,000個限定です。

大好評を博した予約販売に続き、Studio Max 2の一般販売が開始されました。この発売は、ワイヤレスの自由度とスタジオ・グレードの精密さへの厳しい要求とのギャップを埋めるもので、プロフェッショナル・オーディオにおける重要なマイルストーンとなります。

KSHMRによるファインチューニング：プロデューサーのビジョン

Studio Max 2は単なるシグネチャーモデルではなく、現代のクリエイターのワークフローのために作られたツールです。KSHMR（Niles Hollowell-Dhar）は音響工学のプロセスに深く関わりました。

「私はこのヘッドフォンに絶対的な正直さを求めました」と、KSHMRは述べています。「プロデューサーとして、その雰囲気はデリケートなものです。Studio Max 2は、ステージの上でもホテルの部屋でも、あなたのクリエイティブな判断を確信させてくれる、透明感あふれるプロフェッショナルなサウンドを提供します。」

ブレイクスルー・テック：9ms Revolution

Studio Max 2の心臓部には、独自のRapidWill+ 3.0テクノロジーが搭載されています。専用の2.4GHzトランスミッターを利用することで、OneOdioは記録的な9 msの超低遅延を達成しました 。これにより、ワイヤレス・パフォーマンスが人間の知覚の限界まで押し上げられ、ミュージシャンはMIDIキーボード、ギター、DJコントローラーを、これまではケーブルでしか不可能だったインスタント・フィードバックで演奏できるようになります。

プロフェッショナルの主な特徴

デュアル・ハイレゾ認証 ：有線・無線両モードで高音質のパフォーマンスを実現します。

45 mmラージ・ドライバー： 素直でタイトな低域と透明感のある高域を実現します。

LDAC & Bluetooth 6.0： クリティカルなリスニングのための、ロスレスに近いオーディオ伝送を実現します。

120時間のバッテリー寿命： 過酷なグローバル・ツアーに対応します。

プレミアムEVA保護ケース： 旅行用にカスタム成型された頑丈なプロテクションです。

独占KSHMRサンプル・パック： 公式サイトで製品登録をすると、KSHMRのシグネチャー・サウンドを無料でダウンロードできます。

価格および独占販売

Studio Max 2の価格は標準バージョンで189.99米ドルとなります。限定サイン版 （1,000個限定）は199.99米ドルで、ウェブサイトにて独占販売されます。

限定サイン版のグローバル価格 地域 標準価格 限定サイン版（公式サイトのみ） ユーロ圏 189.99ユーロ 199.99ユーロ 英国 179.99ポンド 189.99ポンド 日本 27,980円 29,980円 カナダ 259.99カナダドル 274.99カナダドル オーストラリア 266.99オーストラリアドル 281.99オーストラリアドル

OneOdioとは

2013年に設立された OneOdioは、プロ仕様のサウンドを提供する世界的なオーディオブランドです。Studio Pro、Monitor、Fusion、Focusシリーズで知られるこのブランドは、ミュージシャンやクリエイターのための革新的なヘッドホンを生み出しています。オーバーイヤー型モデルは、アマゾンのヘッドホン部門で常にトップ3にランクインしています。

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SOURCE OneOdio