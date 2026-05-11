OneOdio、世界的DJのKSHMRと提携し、Studio Max 2を発売：ワイヤレス・プロフェッショナル・オーディオの再定義

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OneOdio

11 5月, 2026, 21:00 JST

ニューヨーク、2026年5月11日 /PRNewswire/ --プロフェッショナル用オーディオ技術のパイオニアであるOneOdioは、世界的に有名なDJ兼プロデューサーのKSHMRとのコラボレーションにより誕生したフラッグシップ・ヘッドフォン「 Studio Max 2」のグローバルローンチを正式に発表しました。

本日より、Studio Max 2は全世界で発売されます。この節目を記念して、OneOdioはKSHMRのコレクターズ・サインカード付きの限定サイン版をリリースします。本製品はOneOdio公式ウェブサイトでのみ販売されます。この特別版は、全世界で1,000個限定です。

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大好評を博した予約販売に続き、Studio Max 2の一般販売が開始されました。この発売は、ワイヤレスの自由度とスタジオ・グレードの精密さへの厳しい要求とのギャップを埋めるもので、プロフェッショナル・オーディオにおける重要なマイルストーンとなります。

KSHMRによるファインチューニング：プロデューサーのビジョン
Studio Max 2は単なるシグネチャーモデルではなく、現代のクリエイターのワークフローのために作られたツールです。KSHMR（Niles Hollowell-Dhar）は音響工学のプロセスに深く関わりました。

「私はこのヘッドフォンに絶対的な正直さを求めました」と、KSHMRは述べています。「プロデューサーとして、その雰囲気はデリケートなものです。Studio Max 2は、ステージの上でもホテルの部屋でも、あなたのクリエイティブな判断を確信させてくれる、透明感あふれるプロフェッショナルなサウンドを提供します。」

ブレイクスルー・テック：9ms Revolution
Studio Max 2の心臓部には、独自のRapidWill+ 3.0テクノロジーが搭載されています。専用の2.4GHzトランスミッターを利用することで、OneOdioは記録的な9 msの超低遅延を達成しました 。これにより、ワイヤレス・パフォーマンスが人間の知覚の限界まで押し上げられ、ミュージシャンはMIDIキーボード、ギター、DJコントローラーを、これまではケーブルでしか不可能だったインスタント・フィードバックで演奏できるようになります。

プロフェッショナルの主な特徴

  • デュアル・ハイレゾ認証 ：有線・無線両モードで高音質のパフォーマンスを実現します。
  • 45 mmラージ・ドライバー： 素直でタイトな低域と透明感のある高域を実現します。
  • LDAC & Bluetooth 6.0： クリティカルなリスニングのための、ロスレスに近いオーディオ伝送を実現します。
  • 120時間のバッテリー寿命： 過酷なグローバル・ツアーに対応します。
  • プレミアムEVA保護ケース： 旅行用にカスタム成型された頑丈なプロテクションです。
  • 独占KSHMRサンプル・パック： 公式サイトで製品登録をすると、KSHMRのシグネチャー・サウンドを無料でダウンロードできます。

価格および独占販売
Studio Max 2の価格は標準バージョンで189.99米ドルとなります。限定サイン版 （1,000個限定）は199.99米ドルで、ウェブサイトにて独占販売されます。

限定サイン版のグローバル価格

地域

標準価格

限定サイン版（公式サイトのみ）

ユーロ圏

189.99ユーロ

199.99ユーロ

英国

179.99ポンド

189.99ポンド

日本

27,980円

29,980円

カナダ

259.99カナダドル

274.99カナダドル

オーストラリア

266.99オーストラリアドル

281.99オーストラリアドル

OneOdioとは

2013年に設立された OneOdioは、プロ仕様のサウンドを提供する世界的なオーディオブランドです。Studio Pro、Monitor、Fusion、Focusシリーズで知られるこのブランドは、ミュージシャンやクリエイターのための革新的なヘッドホンを生み出しています。オーバーイヤー型モデルは、アマゾンのヘッドホン部門で常にトップ3にランクインしています。

ソーシャルメディア

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/oneodio-headphones
Facebook：https://www.facebook.com/oneodio
Instagram：https://www.instagram.com/oneodioshop/

SOURCE OneOdio

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