Pierre Fabre LaboratoriesとIktos、腫瘍学分野におけるAI駆動型統合新薬探索の共同プロジェクトを発表

フランス・カストルおよびパリ, 2026年1月9日 /PRNewswire/ -- Pierre Fabre Laboratoriesと、創薬における人工知能（AI）およびロボティクスの世界的リーダーであるIktosは本日、腫瘍学分野における新規低分子医薬候補の特定および開発を目的とした統合型創薬コラボレーションを発表しました。この取り組みは、計算デザイン、医薬化学、生物学、医学、前臨床開発における双方の補完的な強みを統合することで、腫瘍学研究の推進に貢献するという両社のコミットメントを反映しています。

契約条件に基づき、IktosはAI駆動型の生成デザインプラットフォームを活用し、非公開の腫瘍学ターゲットに対する最適化された低分子候補の発見を加速させます。Pierre Fabre Laboratoriesは、腫瘍学研究および前臨床開発における豊富な知見を提供し、候補分子の選定、評価、進展を指導します。

契約の金銭条件は公表されていませんが、前払金および複数のマイルストーン支払いが含まれています。

「Iktosとのこのコラボレーションは、Pierre Fabre LaboratoriesにおけるAI駆動型R&Dエンジン構築の歩みの中で重要な節目となります」と、Pierre Fabre Medical Care R&DR&Dのデータサイエンスおよびバイオメトリー部門責任者、Audrey Kauffmann氏は述べています。「Iktosの生成型AIおよび自動化化学技術を当社の研究プラットフォームに統合することで、私たちはデータおよびAI戦略の実現に向けた一歩を踏み出しています。この協力は、最先端のイノベーションを活用して創薬の質と成功の可能性を高めるとともに、腫瘍学領域で患者にとって意義のある進展をより迅速に届けるという当社の志を体現するものです。」

「Iktosとの創薬コラボレーションを開始できることを大変うれしく思います」と、Pierre Fabre Medical Care R&D 創薬部門責任者のOlivier Geneste氏は述べています。「生成型AIと自動化化学における確立された専門知識を活かし、Iktosは、非常に価値の高い腫瘍学ターゲットを標的とした革新的な治療薬の発見を加速し、リスクを低減するうえで大きく貢献してくれると確信しています。そして、それにより、満たされていないがん患者のニーズに応えることが可能になります。」

「腫瘍学分野で優れた実績を持つPierre Fabre Laboratoriesとのコラボレーションを開始できることを大変うれしく思います」と、Iktosの共同創設者兼CEO、Yann Gaston-Mathé氏は述べています。「このコラボレーションは、Iktosの生成型AIおよび自動化化学技術と、Pierre Fabreの深い科学的・臨床開発の専門知識との間にある強力な補完性を示すものです。両社は協力して、革新的な低分子候補を腫瘍学分野で迅速かつ効率的に進展させるための最適なフレームワークを構築し、世界中の患者に意義ある治療的進展を届けることを目指しています。」

Pierre Fabre LaboratoriesのR&Dパイプラインについて：

Pierre Fabre Laboratoriesは、R&Dパイプラインに複数の資産を追加することで、精密腫瘍学への取り組みを拡大しています。PFL-241およびPFL-721の2つの変異型選択的EGFR阻害剤は、EGFR駆動型非小細胞肺がん（NSCLC）患者の治療を目的に開発されています。PFL-002は、MET遺伝子変異により駆動される固形腫瘍を対象に臨床試験が進行中です。汎RAF阻害剤であるエクサラフェニブは、RAS/RAF駆動型固形腫瘍に対する標的療法の選択肢を拡大するために開発されています。さらに、さまざまな腫瘍学ターゲットに対する前臨床候補は、Vernalis Ltd.との協力の下で特定される予定です。また、RedRidge Bioとのコラボレーションも進行中で、精密腫瘍学、皮膚科学、および希少疾患における複数のターゲットに対するバイパラトピック抗体の特定と開発が行われています。これらの新たな創薬および臨床開発ポートフォリオへの追加は、BRAF、MEK、HER2を標的とした既存の精密腫瘍学ポートフォリオや、EBV駆動型移植後リンパ増殖性疾患を対象とした取り組みを補完するものです。

Pierre Fabre Laboratoriesについて

Pierre Fabre Laboratoriesは、世界第2位の皮膚化粧品会社であり、ヨーロッパを代表する製薬研究所の1つです。同社のダーモコスメティックおよびパーソナル・ケアのポートフォリオには、Eau Thermale Avène、Ducray、Klorane、A-Derma、René Furterer、Même Cosmetics、Darrow、Elgydiumなどの国際ブランドが含まれています。同社の医療活動は、腫瘍、皮膚、希少疾患、プライマリ・ケア、家庭医療の5つの主要な治療分野をカバーしています。

Pierre Fabre Laboratoriesは、40年以上にわたり、R&Dからマーケティングまでのバリューチェーン全体を掌握し、腫瘍学分野で国際的なプレーヤーとしての地位を確立しています。同社の腫瘍学スペシャリティ製品ポートフォリオは、大腸がん、乳がん、肺がん、皮膚がんに加え、特定の血液悪性腫瘍や日光角化症などの前がん性皮膚疾患を対象としています。2024年、Pierre Fabre Laboratoriesの腫瘍学分野の売上高は5億2,000万ユーロに達し、そのうち88％が海外売上によるもので、総売上高31億ユーロの一部を占めています。

Pierre Fabre Laboratories は創設以来フランス南西部に本拠を置き、製品の約90％をフランス国内で製造するとともに、世界中で1万2百人の従業員を雇用しています。2024年、同社のR&D予算は2億1,900万ユーロに達し、そのうち60％が腫瘍学における標的療法に、35％が皮膚の健康およびケアソリューションに充てられています。現在、腫瘍学における標的療法専用の研究開発プログラムが10件進行中です。

Pierre Fabre Laboratoriesの筆頭株主（86％）は、同名の人道的財団です。従業員が同社のその他の株主を構成しています。この資本構成により、同社の独立性、長期的なビジョン、そして公共善への貢献が保証されています。Pierre Fabre Foundationに支払われる配当金は、世界で最も開発が遅れている22か国に展開されている35の医療アクセスプログラムに充てられています。

ピエール ファーブル ラボラトリーズのCSR方針はAFNOR認証によって評価され、CSRラベル（持続可能な開発に関するISO 26000規格）の「模範的」レベルに認定されました。

詳細については、 www.pierre-fabre.com 、 @Laboratoires Pierre Fabre、 @Pierre Fabre Oncology をご覧ください。

Iktosについて

Iktosは2016年に設立され、創薬における人工知能（AI）およびロボティクスの世界的リーダーです。同社の生成型AI技術は、創薬プロジェクトの主要な成功基準をすべて満たすよう最適化された分子をインシリコで設計します。Iktosは、ソフトウェアおよび製薬企業との戦略的協力を通じて、AI駆動の分子設計とロボットによる合成・生物学的評価を組み合わせ、創薬の加速を図っています。これまでに60件以上のプロジェクトを成功させてきたIktosは、腫瘍学、肥満・代謝、炎症性および自己免疫疾患領域における自社の創薬候補パイプラインの開発も進めています。同社は2023年に1,550万ユーロのシリーズA資金調達ラウンドを完了しました。このラウンドはM VenturesとDebiopharm Innovationが共同リードし、Omnes Capitalも参加しました。2024年、IktosはSynsightを買収し、最先端の細胞イメージングおよびハイコンテント生物学的スクリーニング機能をプラットフォームに統合しました。2025年、Iktosは欧州イノベーション評議会（EIC）アクセラレーターから250万ユーロの助成金を受領しました。さらに、統合型AI・ロボティクスプラットフォームの開発を進めるため、追加で最大500万ユーロのフォローオン資金が見込まれています。詳細については、Iktos.aiをご覧ください。

