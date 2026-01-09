Les Laboratoires Pierre Fabre et Iktos annoncent une collaboration basée sur l'intelligence artificielle intégrée dans le domaine de la recherche de médicaments contre le cancer

CASTRES, France et PARIS, 9 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Les Laboratoires Pierre Fabre et Iktos, leader mondial de l'intelligence artificielle (IA) et de la robotique dans le domaine de la découverte de médicaments, ont annoncé aujourd'hui une collaboration d'identification et de développement intégrée de nouveaux candidats médicaments à petites molécules en oncologie. Cette initiative reflète l'engagement des deux sociétés à faire progresser la recherche en oncologie en intégrant leurs forces complémentaires dans les domaines du design computationnel, de la chimie médicinale, de la biologie, des sciences médicales et du développement préclinique.

Selon les termes de l'accord, Iktos mettra à profit sa plateforme de conception générative basée sur l'IA pour accélérer la découverte de candidats optimisés à base de petites molécules contre une cible oncologique non divulguée. Les Laboratoires Pierre Fabre apporteront leur vaste connaissance de la recherche en oncologie et du développement préclinique pour guider la sélection, l'évaluation et la progression des molécules candidates.

Les conditions financières de l'accord ne sont pas divulguées, mais comprennent un paiement initial et plusieurs paiements d'étape.

« Cette collaboration avec Iktos marque une étape importante dans notre démarche visant à mettre en place un moteur de R&D alimenté par l'IA chez Pierre Fabre », a déclaré Audrey Kauffmann, responsable de la science des données et de la biométrie chez Pierre Fabre Medical Care R&D. « En intégrant les technologies d'IA générative et de chimie automatisée d'Iktos à nos plateformes de recherche, nous faisons un pas vers la concrétisation de notre stratégie en matière de données et d'IA. Cette coopération illustre notre ambition de tirer parti des innovations de pointe pour améliorer la qualité et les chances de succès de la découverte de médicaments, tout en accélérant la mise à disposition de progrès significatifs pour les patients en oncologie. »

« Nous sommes ravis de démarrer une collaboration avec Iktos dans le domaine de la découverte de médicaments », a déclaré Olivier Geneste, responsable de la découverte de médicaments chez Pierre Fabre Medical Care R&D. « Grâce à son expertise bien établie en matière d'IA générative couplée à la chimie automatisée, nous sommes convaincus qu'Iktos nous aidera à accélérer et à réduire les risques liés à la découverte de thérapies innovantes ciblant une cible oncologique très précieuse afin de répondre aux besoins non satisfaits des patients atteints de cancer. »

« Nous sommes ravis d'entamer cette collaboration avec les Laboratoires Pierre Fabre, une entreprise qui possède une expérience remarquable dans le domaine de l'oncologie », a déclaré Yann Gaston-Mathé, cofondateur et PDG d'Iktos. « Cette collaboration illustre la puissante complémentarité entre les technologies d'IA générative et de chimie automatisée d'Iktos et la profonde expertise scientifique et clinique de Pierre Fabre. Ensemble, nous avons l'intention de créer un cadre optimal pour faire progresser rapidement et efficacement des candidats innovants à base de petites molécules en oncologie, dans le but d'apporter des avancées thérapeutiques significatives aux patients du monde entier. »

A propos du pipeline et du portefeuille R&D des Laboratoires Pierre Fabre

Les Laboratoires Pierre Fabre ont renforcé leurs efforts dans le domaine de l'oncologie de précision en ajoutant plusieurs actifs à leur pipeline de R&D. Le PFL-241/STX-241 et le PFL-721/STX-721, deux inhibiteurs mutants sélectifs de l'EGFR, seront développés pour le traitement des patients atteints de cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) dû à une mutation de l'EGFR. Le PFL-002/VERT-002 fera l'objet d'essais cliniques pour les tumeurs solides induites par des altérations génétiques du récepteur MET. L'inhibiteur pan-RAF exarafenib est en cours de développement afin d'élargir les options de thérapie ciblée pour les tumeurs solides induites par RAS/RAF. De plus, des candidats précliniques pour diverses cibles oncologiques sont recherchés en collaboration avec Vernalis Ltd. Par ailleurs, une collaboration avec RedRidge Bio est en cours afin d'identifier et de développer des anticorps biparatopiques pour plusieurs cibles en oncologie de précision, dermatologie et maladies rares. Ces nouveaux ajouts au portefeuille de découverte et de développement clinique complètent le portefeuille existant de Pierre Fabre Laboratoires en oncologie de précision ciblant BRAF, MEK, HER2, ainsi que les troubles lymphoprolifératifs post-transplantation induits par l'EBV.

À propos des Laboratoires Pierre Fabre

Les Laboratoires Pierre Fabre sont la 2ème entreprise dermo-cosmétique au monde et l'un des premiers laboratoires pharmaceutiques européens. Leur portefeuille Dermo-cosmétique & Personal Care est composé de marques internationales dont Eau Thermale Avène, Dexeryl, Ducray, Klorane, A-Derma, René Furterer, Même Cosmetics, Darrow et Elgydium. Leur activité Medical Care couvre 5 domaines thérapeutiques principaux : l'oncologie, la dermatologie, les maladies rares, les maladies chroniques et la santé familiale.

Depuis plus de 40 ans, les Laboratoires Pierre Fabre s'affirment comme un acteur international en oncologie dont ils maîtrisent l'ensemble de la chaine de valeur, de la R&D à la commercialisation. Leur portefeuille de spécialités oncologique couvre les cancers colorectaux, du sein, du poumon et de la peau, ainsi que certaines tumeurs malignes hématologiques et des affections dermatologiques précancéreuses comme la kératose actinique. En 2024, leurs revenus en oncologie se sont élevés à 520 millions d'euros dont 88% réalisés à l'international, sur un chiffre d'affaires total de 3,1 milliards d'euros.

Implantés depuis toujours en région Occitanie, les Laboratoires Pierre Fabre fabriquent près de 90% de leurs produits en France et emploient 10 200 collaborateurs dans le monde. En 2024, leur budget de R&D s'est élevé à 219 M€ dont 60% dédiés aux thérapies ciblées en oncologie et 35% aux thérapies et aux soins de la peau. 10 programmes de recherche et développement sont en cours dans les thérapies ciblées en oncologie.

L'actionnaire majoritaire (86%) des Laboratoires Pierre Fabre est une Fondation humanitaire éponyme reconnue d'utilité publique. Les collaborateurs sont l'autre actionnaire de l'entreprise. Cette structure capitalistique est garante de l'indépendance de l'entreprise, de sa vision à long-terme et de sa contribution au bien commun. Les dividendes versés à la Fondation Pierre Fabre bénéficient à 35 programmes d'accès à la santé déployés dans 22 pays parmi les moins avancés au monde.

La démarche RSE des Laboratoires Pierre Fabre est évaluée par AFNOR Certification au niveau « Exemplaire » du label Engagé RSE (norme ISO 26 000 du développement durable).

Pour de plus amples renseignements, visiter www.pierre-fabre.com, @Laboratoires Pierre Fabre, @Pierre Fabre Oncology

À propos d'Iktos

Fondée en 2016, Iktos est un leader mondial de l'intelligence artificielle et de la robotique au service de la découverte de médicaments. Sa technologie d'IA générative conçoit des molécules in silico, optimisées pour répondre à tous les critères clés de réussite d'un projet de découverte. Grâce à des logiciels et à des collaborations stratégiques avec des sociétés pharmaceutiques, Iktos combine la conception moléculaire basée sur l'IA avec la synthèse robotisée et les tests biologiques, afin d'accélérer la découverte de médicaments. Avec plus de 60 projets couronnés de succès à ce jour, Iktos fait également progresser son propre portefeuille de candidats-médicaments dans les domaines de l'oncologie, de l'obésité et du métabolisme, des maladies inflammatoires et auto-immunes. La société a réalisé en 2023 un tour de table de série A de 15,5 millions d'euros, co-dirigé par M Ventures et Debiopharm Innovation, avec la participation d'Omnes Capital. En 2024, Iktos a acquis Synsight, renforçant ainsi sa plateforme avec des capacités de pointe en imagerie cellulaire et en criblage biologique à haut contenu. En 2025, Iktos a obtenu une subvention de 2,5 millions d'euros de l'Accélérateur du Conseil européen de l'innovation (EIC), avec un financement supplémentaire potentiel de 5 millions d'euros, afin de faire progresser sa plateforme intégrée d'IA et de robotique. Pour plus d'informations, rendez-vous sur Iktos.ai .





