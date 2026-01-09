Pierre Fabre Laboratories e Iktos se unen en el descubrimiento de fármacos en oncología basada en IA

- Pierre Fabre Laboratories e Iktos anuncian una colaboración integrada para el descubrimiento de fármacos en oncología basada en IA

CASTRES, Francia y PARÍS, 9 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Pierre Fabre Laboratories e Iktos, líder mundial en Inteligencia Artificial (IA) y Robótica para el descubrimiento de fármacos, anunciaron hoy una colaboración integrada para el descubrimiento de fármacos con el fin de identificar y desarrollar nuevos fármacos candidatos de moléculas pequeñas en oncología. Esta iniciativa refleja el compromiso de ambas compañías con el avance de la investigación oncológica mediante la integración de fortalezas complementarias en diseño computacional, química médica, biología, ciencias médicas y desarrollo preclínico.

Según los términos del acuerdo, Iktos aprovechará su plataforma de diseño generativo basada en IA para acelerar el descubrimiento de moléculas pequeñas candidatas optimizadas para una diana oncológica aún no revelada. Pierre Fabre Laboratories aportará su amplio conocimiento en investigación oncológica y desarrollo preclínico para guiar la selección, evaluación y desarrollo de las moléculas candidatas.

Los términos financieros del acuerdo no se revelan, pero incluyen un pago inicial y varios pagos por hitos.

"Esta colaboración con Iktos marca un hito importante en nuestro camino hacia el desarrollo de un motor de I+D basado en IA en los Laboratorios Pierre Fabre", declaró Audrey Kauffmann, directora de Ciencia de Datos y Biometría en Pierre Fabre Medical Care R&D. "Al integrar las tecnologías de IA generativa y química automatizada de Iktos en nuestras plataformas de investigación, damos un paso hacia la consecución de nuestra estrategia de datos e IA. Esta cooperación ejemplifica nuestra ambición de aprovechar la innovación de vanguardia para mejorar la calidad y la probabilidad de éxito en el descubrimiento de fármacos, a la vez que aceleramos la obtención de avances significativos para los pacientes oncológicos".

"Estamos encantados de iniciar una colaboración con Iktos para el descubrimiento de fármacos", afirmó Olivier Geneste, director de Descubrimiento de Fármacos en Pierre Fabre Medical Care R&D. "Gracias a su sólida experiencia en IA generativa combinada con química automatizada, creemos firmemente que Iktos nos ayudará a acelerar y minimizar los riesgos del descubrimiento de terapias innovadoras dirigidas a una diana oncológica de gran valor para satisfacer las necesidades no cubiertas de los pacientes con cáncer".

"Nos complace iniciar esta colaboración con Pierre Fabre Laboratories, una empresa con una destacada trayectoria en oncología", indicó Yann Gaston-Mathé, cofundador y consejero delegado de Iktos. "Esta colaboración ejemplifica la sólida complementariedad entre las tecnologías de IA generativa y química automatizada de Iktos y la profunda experiencia en desarrollo científico y clínico de Pierre Fabre. Juntos, pretendemos crear el marco óptimo para el desarrollo rápido y eficiente de moléculas pequeñas candidatas innovadoras en oncología, con el objetivo de ofrecer avances terapéuticos significativos a pacientes de todo el mundo".

Acerca del proyecto de I+D de los Laboratorios Pierre Fabre:

Pierre Fabre Laboratories ha ampliado sus esfuerzos en oncología de precisión incorporando varios activos a su cartera de I+D. PFL-241 y PFL-721, dos inhibidores del EGFR selectivos de mutantes, se están desarrollando para el tratamiento de pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP) inducido por EGFR. PFL-002 se encuentra en fase de pruebas clínicas en tumores sólidos inducidos por alteraciones genéticas MET. El inhibidor pan-RAF, exarafenib, se está desarrollando para ampliar las opciones de terapia dirigida para tumores sólidos inducidos por RAS/RAF. Además, se buscan candidatos preclínicos para diversas dianas oncológicas en colaboración con Vernalis Ltd. Asimismo, se está llevando a cabo una colaboración con RedRidge Bio para identificar y desarrollar anticuerpos biparatópicos para múltiples dianas en oncología de precisión, dermatología y enfermedades raras. Estas nuevas incorporaciones a la cartera de descubrimiento y desarrollo clínico complementan la cartera de oncología de precisión existente de Pierre Fabre Laboratories dirigida a BRAF, MEK, HER2, así como al trastorno linfoproliferativo postrasplante impulsado por EBV.

Acerca de Pierre Fabre Laboratories

Laboratorios Pierre Fabre es la segunda empresa de dermocosmética más grande del mundo y uno de los laboratorios farmacéuticos líderes en Europa. Su portafolio de Dermocosmética y Cuidado Personal incluye marcas internacionales como Eau Thermale Avène, Ducray, Klorane, A-Derma, René Furterer, Même Cosmetics, Darrow y Elgydium. Su actividad en Atención Médica abarca cinco áreas terapéuticas principales: oncología, dermatología, enfermedades raras, atención primaria y salud familiar.

Durante más de 40 años, Laboratorios Pierre Fabre se ha consolidado como un actor internacional en oncología, dominando toda la cadena de valor, desde la I+D hasta la comercialización. Su cartera de especialidades oncológicas abarca el cáncer colorrectal, de mama, de pulmón y de piel, así como ciertas neoplasias hematológicas malignas y afecciones dermatológicas precancerosas como la queratosis actínica. En 2024, los ingresos de Laboratorios Pierre Fabre en oncología ascendieron a 520 millones de euros, de los cuales el 88% provino de ventas internacionales, de una cifra total de ventas de 3.100 millones de euros.

Con sede en el suroeste de Francia desde su creación, los Laboratorios Pierre Fabre fabrican casi el 90% de sus productos en Francia y emplean a 10.200 personas en todo el mundo. En 2024, su presupuesto de I+D ascendió a 219 millones de euros, de los cuales el 60% se destina a terapias dirigidas en oncología y el 35% a soluciones para la salud y el cuidado de la piel. Actualmente, hay en marcha 10 programas de investigación y desarrollo dedicados a terapias dirigidas en oncología.

El accionista mayoritario de los Laboratorios Pierre Fabre (86%) es una fundación humanitaria homónima. Los empleados constituyen el otro accionista de la empresa. Esta estructura de capital garantiza la independencia de la empresa, su visión a largo plazo y su contribución al bien común. Los dividendos pagados a la Fundación Pierre Fabre contribuyen a 35 programas de acceso a la atención médica implementados en 22 de los países menos desarrollados del mundo.

La política de RSE de los Laboratorios Pierre Fabre ha sido evaluada por AFNOR Certification y ha obtenido el nivel "Ejemplar" de su sello de RSE (norma ISO 26 000 de desarrollo sostenible).

Para más información, visite www.pierre-fabre.com , @Laboratoires Pierre Fabre, @Pierre Fabre Oncology

Acerca de Iktos

Fundada en 2016, Iktos es líder mundial en inteligencia artificial y robótica para el descubrimiento de fármacos. Su tecnología de IA generativa diseña moléculas in silico, optimizadas para cumplir con todos los criterios clave de éxito de un proyecto de descubrimiento. Mediante software y colaboraciones estratégicas con compañías farmacéuticas, Iktos combina el diseño molecular impulsado por IA con la síntesis robótica y las pruebas biológicas para acelerar el descubrimiento de fármacos. Con más de 60 proyectos exitosos hasta la fecha, Iktos también está impulsando su propia cartera de fármacos candidatos en oncología, obesidad y metabolismo, enfermedades inflamatorias y autoinmunes. La compañía completó una ronda de financiación Serie A de 15,5 millones de euros en 2023, codirigida por M Ventures y Debiopharm Innovation, con la participación de Omnes Capital. En 2024, Iktos adquirió Synsight, reforzando su plataforma con imágenes celulares de vanguardia y capacidades de cribado biológico de alto contenido. En 2025, Iktos recibió una subvención de 2,5 millones de euros del Acelerador del Consejo Europeo de Innovación (CEI), con una posible financiación adicional de 5 millones de euros, para impulsar su plataforma integrada de IA y robótica. Para más información, visite Iktos.ai.



