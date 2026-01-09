Pierre Fabre Laboratories und Iktos kündigen eine integrierte KI-gestützte Zusammenarbeit bei der Arzneimittelentdeckung in der Onkologie an

CASTRES, Frankreich und PARIS, 9. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Pierre Fabre Laboratories und Iktos, ein weltweit führender Anbieter von künstlicher Intelligenz (KI) und Robotik in der Arzneimittelforschung, gaben heute eine integrierte Zusammenarbeit in der Arzneimittelforschung bekannt, um neue niedermolekulare Arzneimittelkandidaten in der Onkologie zu identifizieren und zu entwickeln. Diese Initiative spiegelt das Engagement beider Unternehmen wider, die Onkologieforschung voranzutreiben, indem sie ihre komplementären Stärken in den Bereichen Computational Design, medizinische Chemie, Biologie, medizinische Wissenschaft und präklinische Entwicklung zusammenführen.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Iktos seine KI-gestützte generative Design-Plattform einsetzen, um die Entdeckung von optimierten niedermolekularen Kandidaten gegen ein nicht genanntes onkologisches Zielmolekül zu beschleunigen. Pierre Fabre Laboratories wird sein umfangreiches Wissen in der Onkologieforschung und präklinischen Entwicklung einbringen, um die Auswahl, Bewertung und Weiterentwicklung von Molekülkandidaten zu unterstützen.

Die finanziellen Bedingungen der Vereinbarung wurden nicht bekannt gegeben, beinhalten aber eine Vorauszahlung und mehrere Meilensteinzahlungen.

„Diese Zusammenarbeit mit Iktos stellt einen bedeutenden Meilenstein auf unserem Weg zum Aufbau einer KI-gestützten F&E-Engine bei Pierre Fabre Laboratories dar", erklärte Audrey Kauffmann, Leiterin für Datenwissenschaft und Biometrie bei Pierre Fabre Medical Care R&D. „Durch die Integration der generativen KI- und automatisierten Chemietechnologien von Iktos in unsere Forschungsplattformen kommen wir der Umsetzung unserer Daten- und KI-Strategie einen Schritt näher. Diese Zusammenarbeit steht beispielhaft für unser Bestreben, modernste Innovationen zu nutzen, um die Qualität und Erfolgswahrscheinlichkeit der Arzneimittelforschung zu verbessern und gleichzeitig bedeutende Fortschritte für Patienten in der Onkologie zu beschleunigen."

„Wir freuen uns sehr, eine Zusammenarbeit mit Iktos im Bereich der Arzneimittelforschung zu beginnen", sagte Olivier Geneste, Leiter der Arzneimittelforschung bei Pierre Fabre Medical Care R&D. „Wir sind fest davon überzeugt, dass Iktos uns dank seiner fundierten Expertise im Bereich generative KI in Verbindung mit automatisierter Chemietechnik dabei unterstützen wird, die Entwicklung innovativer Therapeutika für ein hochinteressantes Zielmolekül in der Onkologie zu beschleunigen und Risiken zu minimieren, um den ungedeckten Bedarf von Krebspatienten zu decken."

„Wir freuen uns sehr über diese Zusammenarbeit mit Pierre Fabre Laboratories, einem Unternehmen mit einer hervorragenden Erfolgsbilanz in der Onkologie", sagte Yann Gaston-Mathé, Mitbegründer und Geschäftsführer von Iktos. „Diese Zusammenarbeit ist ein Beispiel für die starke Komplementarität zwischen den generativen KI- und automatisierten Chemietechnologien von Iktos und der umfassenden wissenschaftlichen und klinischen Entwicklungskompetenz von Pierre Fabre. Gemeinsam wollen wir den optimalen Rahmen schaffen, um innovative niedermolekulare Kandidaten in der Onkologie schnell und effizient voranzubringen, mit dem Ziel, den Patienten weltweit sinnvolle therapeutische Fortschritte zu ermöglichen."

Informationen zur FuE-Pipeline der Pierre Fabre Laboratories:

Pierre Fabre Laboratories hat seine Bemühungen im Bereich der Präzisionsonkologie ausgeweitet und seine Forschungs- und Entwicklungspipeline um mehrere Produkte erweitert. PFL-241 und PFL-721, zwei mutantenselektive EGFR-Inhibitoren, werden für die Behandlung von Patienten mit nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) entwickelt, der durch EGFR verursacht wird. PFL-002 befindet sich in der klinischen Erprobung bei soliden Tumoren, die durch genetische Veränderungen des MET verursacht werden. Der pan-RAF-Inhibitor Exarafenib wird entwickelt, um die Möglichkeiten der gezielten Therapie von RAS/RAF-gesteuerten soliden Tumoren zu erweitern. Darüber hinaus sollen in Zusammenarbeit mit Vernalis Ltd. präklinische Kandidaten für verschiedene onkologische Ziele identifiziert werden. Darüber hinaus ist eine Zusammenarbeit mit RedRidge Bio im Gange, um biparatopische Antikörper für mehrere Zielmoleküle in der Präzisionsonkologie, Dermatologie und bei seltenen Krankheiten zu identifizieren und zu entwickeln. Diese neuen Ergänzungen des Forschungs- und klinischen Entwicklungsportfolios ergänzen das bestehende Präzisionsonkologie-Portfolio von Pierre Fabre Laboratories, das auf BRAF, MEK, HER2 sowie EBV-bedingte posttransplantative lymphoproliferative Erkrankungen ausgerichtet ist.

Informationen zu Pierre Fabre Laboratories

Pierre Fabre Laboratories ist das zweitgrößte Dermokosmetikunternehmen der Welt und eines der führenden pharmazeutischen Laboratorien in Europa. Das Portfolio von Dermokosmetik & Körperpflege umfasst internationale Marken wie Eau Thermale Avène, Ducray, Klorane, A-Derma, René Furterer, Même Cosmetics, Darrow und Elgydium. Der Bereich Medizinische Versorgung umfasst 5 Haupttherapiebereiche: Onkologie, Dermatologie, seltene Krankheiten, medizinische Grundversorgung und Familiengesundheitspflege.

Seit über 40 Jahren hat sich Pierre Fabre Laboratories als internationaler Akteur in der Onkologie etabliert und beherrscht die gesamte Wertschöpfungskette von der Forschung und Entwicklung bis zur Vermarktung. Das Portfolio der onkologischen Spezialgebiete umfasst Darm-, Brust-, Lungen- und Hautkrebs sowie bestimmte hämatologische Malignome und dermatologische Präkanzerosen wie aktinische Keratose. Im Jahr 2024 beläuft sich der Umsatz von Pierre Fabre Laboratories im Bereich Onkologie auf 520 Millionen Euro, wovon 88 % auf den internationalen Vertrieb entfallen, bei einem Gesamtumsatz von 3,1 Milliarden Euro.

Pierre Fabre Laboratories, das seit seiner Gründung im Südwesten Frankreichs ansässig ist, stellt fast 90 % seiner Produkte in Frankreich her und beschäftigt weltweit 10.200 Mitarbeiter. Im Jahr 2024 beläuft sich sein F&E-Budget auf 219 Millionen Euro, wovon 60 % auf gezielte Therapien in der Onkologie und 35 % auf Lösungen für die Hautgesundheit und -pflege entfallen. Derzeit laufen 10 Forschungs- und Entwicklungsprogramme, die sich mit gezielten Therapien in der Onkologie befassen.

Mehrheitsaktionär von Pierre Fabre Laboratories (86 %) ist eine gleichnamige humanitäre Stiftung. Die Arbeitnehmer sind der andere Aktionär des Unternehmens. Diese Kapitalstruktur garantiert die Unabhängigkeit des Unternehmens, seine langfristige Vision und seinen Beitrag zum Gemeinwohl. Die an die Stiftung Pierre Fabre gezahlten Dividenden tragen zu 35 Programmen für den Zugang zur Gesundheitsversorgung in 22 der am wenigsten entwickelten Länder der Welt bei.

Die CSR-Politik von Pierre Fabre Laboratories wurde von der AFNOR-Zertifizierung bewertet und mit dem CSR-Gütesiegel der Stufe „Vorbildlich" ausgezeichnet (ISO-Norm 26 000 für nachhaltige Entwicklung).

Weitere Informationen finden Sie unter www.pierre-fabre.com , @Laboratoires Pierre Fabre, @Pierre Fabre Oncology

Informationen zu Iktos

Iktos wurde 2016 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von künstlicher Intelligenz und Robotik für die Arzneimittelforschung. Seine generative KI-Technologie entwirft Moleküle in silico, die so optimiert sind, dass sie alle wichtigen Erfolgskriterien eines Forschungsprojekts erfüllen. Durch Software und strategische Kooperationen mit Pharmaunternehmen kombiniert Iktos KI-gesteuertes Moleküldesign mit Robotersynthese und biologischen Tests, um die Entdeckung neuer Medikamente zu beschleunigen. Mit bisher über 60 erfolgreichen Projekten treibt Iktos auch seine eigene Pipeline von Arzneimittelkandidaten in den Bereichen Onkologie, Fettleibigkeit und Stoffwechsel, Entzündungs- und Autoimmunkrankheiten voran. Das Unternehmen schloss 2023 eine Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 15,5 Millionen Euro ab, die von M Ventures und Debiopharm Innovation unter Beteiligung von Omnes Capital durchgeführt wurde. Im Jahr 2024 erwarb Iktos das Unternehmen Synsight und stärkte damit seine Plattform durch modernste zelluläre Bildgebung und hochauflösende biologische Screening-Fähigkeiten. Im Jahr 2025 erhielt Iktos einen Zuschuss in Höhe von 2,5 Mio. Euro vom European Innovation Council (EIC) Accelerator mit einer potenziellen Anschlussfinanzierung in Höhe von 5 Mio. Euro, um seine integrierte KI- und Robotik-Plattform voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie unter Iktos.ai.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2857623/Pierre_Fabre_Laboratories_Iktos_Logo.jpg