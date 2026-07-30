Piramal Pharma Limited annuncia i risultati del primo trimestre dell'anno fiscale 2027
Notizia fornita daPiramal Pharma Limited
30 lug, 2026, 16:33 GMT
MUMBAI, India, 30 luglio 2026 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Limited (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), azienda leader a livello mondiale nel settore farmaceutico, della salute e del benessere, ha annunciato oggi i propri risultati individuali e consolidati relativi al primo trimestre (Q1) chiuso il 30 giugno 2026.
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Principali dati finanziari consolidati
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(in ₹ crore o come indicato)
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Dettagli
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1° trimestre
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1° trimestre
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Variazione
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Ricavi operativi
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2.270
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1.934
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17 %
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CDMO
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1.187
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997
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19 %
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CHG
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743
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637
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17 %
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PCH
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347
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302
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15 %
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EBITDA
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285
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165
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72 %
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Margine EBITDA
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12,5 %
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8,5 %
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PAT (al lordo delle voci eccezionali)
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(69)
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(102)
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32 %
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Voce eccezionale
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-
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21
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NM
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PAT (al netto delle voci eccezionali)
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(69)
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(82)
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15 %
Nota: le voci eccezionali del primo trimestre dell'anno fiscale 2026 includono i proventi una tantum derivanti da una procedura di insolvenza avviata nei confronti di un fornitore terzo della nostra divisione di farmaci generici ospedalieri complessi, presso l'NCLT nel novembre 2023
Punti salienti
- Ricavi: solida crescita dei ricavi del 17%, sostenuta da ottime performance in tutti e tre i settori di attività.
- Margine EBITDA: l'EBITDA è aumentato del 72%, con il margine EBITDA che si è ampliato di circa 400 punti base attestandosi al 12,5%, riflettendo il miglioramento della leva operativa e una maggiore efficienza nell'esecuzione.
- Miglioramento della performance operativa: il maggiore utilizzo della capacità produttiva, la leva operativa, la disciplina dei prezzi e l'eccellenza operativa hanno contribuito all'espansione del margine EBITDA.
- Qualità ai massimi livelli: lo stabilimento di Sellersville negli Stati Uniti ha ricevuto un rapporto di ispezione (Establishment Inspection Report) dalla FDA statunitense, a conferma del superamento dell'ispezione. Manteniamo il nostro status di "zero OAI" fino ad oggi.
Nandini Piramal, presidente di Piramal Pharma Limited, ha dichiarato: "Abbiamo avviato l'anno fiscale 2027 con ottimi risultati: tutti e tre i settori di attività hanno registrato una crescita del fatturato compresa tra il 15% e il 19%, accompagnata da una significativa espansione del margine EBITDA. La nostra divisione CDMO ha registrato una crescita generalizzata sia in India che nelle sedi estere, sostenuta da un team commerciale potenziato, da una solida attività di richieste di offerta (RFP) e dall'afflusso di ordini, nonché da una forte capacità di esecuzione. Nel settore dei farmaci generici ospedalieri complessi, abbiamo mantenuto la leadership nelle terapie chiave, guadagnato terreno nei mercati dell'anestesia per inalazione al di fuori degli Stati Uniti e proseguito l'integrazione di Kenalog®. Il nostro settore Consumer Healthcare ha registrato l'ennesimo trimestre di crescita robusta, trainata dai marchi di punta, dall'e-commerce, dall'ampliamento della distribuzione, dalla premiumizzazione e da investimenti disciplinati nei marchi.
Incoraggiati da questo slancio, puntiamo a realizzare una crescita sostenuta dei ricavi e un'espansione dell'EBITDA fino all'anno fiscale 2027, mantenendo al contempo la nostra agilità in un contesto esterno dinamico".
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Principali risultati finanziari
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Organizzazione di sviluppo e produzione a contratto (CDMO):
Prodotti generici ospedalieri complessi (CHG):
Piramal Consumer Healthcare (PCH):
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Conto economico consolidato
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(in ₹ crore o come indicato)
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Dettagli
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Trimestrale
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1° trimestre
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1° trimestre
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% su
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Ricavi da attività operative
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2.270
|
1.934
|
17 %
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Altro reddito
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89
|
58
|
53 %
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Reddito totale
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2.359
|
1.992
|
18 %
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Costo del materiale
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852
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694
|
23 %
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Spese per i dipendenti
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676
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619
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9 %
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Altre spese
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547
|
514
|
6 %
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EBITDA
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285
|
165
|
72 %
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Interessi passivi
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88
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86
|
2 %
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Ammortamento
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224
|
197
|
13 %
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Quota dell'utile netto delle società collegate
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20
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19
|
5 %
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Utile ante imposte
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(7)
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(100)
|
93 %
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Imposte
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62
|
3
|
2.211 %
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Utile al netto delle imposte
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(69)
|
(102)
|
32 %
|
Voce eccezionale 1
|
-
|
21
|
NM
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Utile al netto delle imposte e della voce eccezionale
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(69)
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(82)
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15 %
Nota: le voci eccezionali del primo trimestre dell'anno fiscale 2026 includono i proventi una tantum derivanti da una procedura di insolvenza avviata nei confronti di un fornitore terzo della nostra divisione di farmaci generici ospedalieri complessi, presso l'NCLT nel novembre 2023
Teleconferenza sui risultati
Piramal Pharma Limited terrà una teleconferenza per investitori e analisti il 30 luglio 2026 dalle ore 9:30 alle ore 10:15 (IST) per discutere i risultati del primo trimestre dell'anno fiscale 2027.
I dettagli per partecipare alla teleconferenza sono i seguenti:
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Evento
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Luogo e ora
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Numero di telefono
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Teleconferenza il 30 luglio 2026
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India – 9:30 IST
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+91 22 6280 1461/+91 22 7115 8320 (numero principale)
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1 800 120 1221 (numero verde)
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Stati Uniti – 12:00
(Ora della costa orientale – New York)
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Numero verde
18667462133
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Regno Unito – 5:00
(Ora di Londra)
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Numero verde
08081011573
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Singapore – 12:00
(Ora di Singapore)
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Numero verde
8001012045
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Hong Kong – 12:00
(Ora di Hong Kong)
|
Numero verde
800964448
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Iscrizione rapida con Diamond Pass™
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Utilizzare questo link per registrarsi in anticipo e ridurre i tempi di attesa al momento della partecipazione alla chiamata: cliccare qui
Informazioni su Piramal Pharma Limited:
Piramal Pharma Limited (PPL), (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), offre un portafoglio di prodotti e servizi differenziati attraverso i suoi 171 stabilimenti di sviluppo e produzione globali e una rete di distribuzione globale in oltre 100 Paesi. PPL comprende Piramal Pharma Solutions (PPS), un'organizzazione integrata di sviluppo e produzione a contratto, Piramal Critical Care (PCC), un'azienda che si occupa di farmaci generici complessi per ospedali, e Piramal Consumer Healthcare (PCH), che commercializza prodotti da banco per il benessere e la salute. Inoltre, una delle società collegate di PPL, Abbvie Therapeutics India Private Limited, una joint venture tra Abbvie e PPL, è emersa come uno dei leader di mercato nel settore della terapia oftalmologica nel mercato farmaceutico indiano. Inoltre, PPL detiene una partecipazione strategica di minoranza in Yapan Bio Private Limited, che opera nei segmenti dei prodotti biologici/bioterapici e dei vaccini.
Per ulteriori informazioni, visitare: Piramal Pharma | LinkedIn
1Include una struttura tramite la partecipazione di minoranza di PPL in Yapan Bio.
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