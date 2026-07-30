Piramal Pharma Limited annonce ses résultats pour le T1 2027
News provided byPiramal Pharma Limited
Jul 30, 2026, 10:31 ET
BOMBAY, Inde, 30 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Limited (NSE : PPLPHARMA) (BSE : 543635), l'un des leaders mondiaux du secteur pharmaceutique, de la santé et du bien-être, annonce aujourd'hui ses résultats individuels et consolidés pour le premier trimestre (T1) clos le 30 juin 2026.
|
Faits saillants financiers consolidés
|
(en crores INR ou comme indiqué)
|
Données
|
T1 2027
|
T1 2026
|
Variation en %
|
Revenus d'exploitation
|
2 270
|
1 934
|
17 %
|
CDMO
|
1 187
|
997
|
19 %
|
CHG
|
743
|
637
|
17 %
|
PCH
|
347
|
302
|
15 %
|
BAIIA
|
285
|
165
|
72 %
|
Marge du BAIIA
|
12,5 %
|
8,5 %
|
Bénéfices après impôts (avant éléments exceptionnels)
|
(69)
|
(102)
|
32 %
|
Élément exceptionnel
|
-
|
21
|
NM
|
Bénéfices après impôts (après éléments exceptionnels)
|
(69)
|
(82)
|
15 %
Remarque : les éléments exceptionnels du premier trimestre de l'exercice 2026 comprennent le produit ponctuel d'une procédure d'insolvabilité résultant d'une plainte déposée en novembre 2023 auprès du NCLT à l'encontre d'un fournisseur tiers de notre activité de médicaments génériques hospitaliers complexes.
Points clés
- Revenus : une croissance solide de 17% des revenus, soutenue par d'excellentes performances dans l'ensemble des trois secteurs d'activité.
- Marge du BAIIA : le BAIIA a progressé de 72%, tandis que la marge du BAIIA a augmenté d'environ 400 points de base pour atteindre 12,5%, reflétant l'amélioration du levier opérationnel et de la mise en œuvre des stratégies.
- Performance d'exploitation améliorée : l'augmentation du taux d'utilisation des capacités, l'effet de levier opérationnel, la discipline en matière de tarification et l'excellence opérationnelle ont contribué à l'amélioration de la marge du BAIIA.
- Une qualité inégalée : le site de Sellersville, aux États-Unis, a reçu un rapport d'inspection d'établissement de la part de la FDA américaine, marquant ainsi la fin réussie de l'inspection. Nous avons conservé notre statut « Zero OAI » jusqu'à ce jour.
Nandini Piramal, présidente de Piramal Pharma Limited, déclare : « Nous avons démarré l'exercice 2027 avec une performance solide, nos trois secteurs d'activité affichant tous une croissance de leurs revenus comprise entre 15% et 20%, parallèlement à une augmentation significative de la marge du BAIIA. » Notre activité CDMO a enregistré une croissance généralisée tant en Inde que sur nos sites à l'étranger, soutenue par une équipe commerciale renforcée, un volume soutenu d'appels d'offres et de commandes, ainsi qu'une excellente exécution. Dans le secteur des génériques hospitaliers complexes, nous avons conservé notre position de leader dans des domaines thérapeutiques clés, renforcé notre présence sur les marchés de l'anesthésie par inhalation hors États-Unis et poursuivi l'intégration de Kenalog®. Notre activité de soins de santé grand public a enregistré un nouveau trimestre de forte croissance, portée par nos marques phares, le commerce en ligne, l'élargissement de notre réseau de distribution, la montée en gamme et des investissements rigoureux dans nos marques.
Forts de cette dynamique, nous comptons bien générer une croissance soutenue de notre chiffre d'affaires et une progression de notre BAIIA jusqu'à l'exercice 2027, tout en maintenant notre agilité dans un environnement externe en constante évolution. »
|
Faits saillants commerciaux
|
Organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) :
Génériques hospitaliers complexes (CHG) :
Piramal Consumer Healthcare (PCH) :
|
Compte de résultat consolidé
|
(en crores INR ou comme indiqué)
|
Données
|
Trimestriel
|
T1 2027
|
T1 2026
|
Glissement annuel, %
|
Recettes d'exploitation
|
2 270
|
1 934
|
17 %
|
Autres revenus
|
89
|
58
|
53 %
|
Total des revenus
|
2 359
|
1 992
|
18 %
|
Coût des matériaux
|
852
|
694
|
23 %
|
Frais de personnel
|
676
|
619
|
9 %
|
Autres dépenses
|
547
|
514
|
6 %
|
BAIIA
|
285
|
165
|
72 %
|
Charges d'intérêt
|
88
|
86
|
2 %
|
Amortissement
|
224
|
197
|
13 %
|
Part du résultat net des entreprises associées
|
20
|
19
|
5 %
|
Bénéfice avant impôt
|
(7)
|
(100)
|
93 %
|
Impôts
|
62
|
3
|
2 211 %
|
Bénéfice net après impôt
|
(69)
|
(102)
|
32 %
|
Élément exceptionnel1
|
-
|
21
|
NM
|
Bénéfice net après impôts (après élément exceptionnel)
|
(69)
|
(82)
|
15 %
Remarque : les éléments exceptionnels du premier trimestre de l'exercice 2026 comprennent le produit ponctuel d'une procédure d'insolvabilité résultant d'une plainte déposée en novembre 2023 auprès du NCLT à l'encontre d'un fournisseur tiers de notre activité de médicaments génériques hospitaliers complexes.
Téléconférence sur les résultats
Piramal Pharma Limited organisera une téléconférence destinée aux investisseurs et analystes le 30 juillet 2026, de 9h30 à 10h15 (IST), afin de présenter ses résultats du premier trimestre de l'exercice 2027.
Informations pour suivre la téléconférence :
|
Événement
|
Lieu et heure
|
Numéro de téléphone
|
Téléconférence le 30 juillet 2026
|
Inde - 9h30 IST
|
+91 22 6280 1461 / +91 22 7115 8320 (numéro principal)
|
1 800 120 1221 (appel gratuit)
|
États-Unis - minuit
(heure de l'Est - New York)
|
Appel gratuit
18667462133
|
Royaume-Uni - 05h00
(heure de Londres)
|
Appel gratuit
08081011573
|
Singapour - midi
(heure de Singapour)
|
Appel gratuit
8001012045
|
Hong Kong - midi
(heure de Hong Kong)
|
Appel gratuit
800964448
|
Accès accéléré avec le Diamond Pass™
|
Veuillez utiliser ce lien pour vous inscrire à l'avance afin de réduire le temps d'attente au moment de rejoindre la téléconférence, cliquez ici
À propos de Piramal Pharma Limited :
Piramal Pharma Limited (PPL) (NSE : PPLPHARMA) (BSE : 543635) propose une gamme de produits et de services différenciés grâce à ses 171 sites de développement et de fabrication répartis dans le monde entier et à un réseau de distribution mondial couvrant plus de 100 pays. PPL comprend Piramal Pharma Solutions (PPS), une organisation intégrée de développement et de fabrication sous contrat ; Piramal Critical Care (PCC), une activité de génériques complexes hospitaliers complexes ; et Piramal Consumer Healthcare (PCH), qui vend des produits de consommation et de bien-être en vente libre. L'une des entreprises associées à Piramal Pharma Limited, Abbvie Therapeutics India Private Limited, une coentreprise entre Abbvie et PPL, s'est par ailleurs imposée comme un leader du marché pharmaceutique indien dans le domaine des traitements ophtalmologiques. Piramal Pharma Limited détient une participation minoritaire stratégique dans Yapan Bio Private Limited, qui opère dans les segments des médicaments biologiques/biothérapeutiques et des vaccins.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur : Piramal Pharma |LinkedIn
1Comprend un site via la participation minoritaire de PPL dans Yapan Bio.
Share this article