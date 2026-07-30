Piramal Pharma Limited annonce ses résultats pour le T1 2027

BOMBAY, Inde, 30 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Limited (NSE : PPLPHARMA) (BSE : 543635), l'un des leaders mondiaux du secteur pharmaceutique, de la santé et du bien-être, annonce aujourd'hui ses résultats individuels et consolidés pour le premier trimestre (T1) clos le 30 juin 2026.

Faits saillants financiers consolidés (en crores INR ou comme indiqué) Données T1 2027 T1 2026 Variation en % Revenus d'exploitation 2 270 1 934 17 % CDMO 1 187 997 19 % CHG 743 637 17 % PCH 347 302 15 % BAIIA 285 165 72 % Marge du BAIIA 12,5 % 8,5 %

Bénéfices après impôts (avant éléments exceptionnels) (69) (102) 32 % Élément exceptionnel - 21 NM Bénéfices après impôts (après éléments exceptionnels) (69) (82) 15 %

Remarque : les éléments exceptionnels du premier trimestre de l'exercice 2026 comprennent le produit ponctuel d'une procédure d'insolvabilité résultant d'une plainte déposée en novembre 2023 auprès du NCLT à l'encontre d'un fournisseur tiers de notre activité de médicaments génériques hospitaliers complexes.

Points clés

Revenus : une croissance solide de 17% des revenus, soutenue par d'excellentes performances dans l'ensemble des trois secteurs d'activité.

: une croissance solide de 17% des revenus, soutenue par d'excellentes performances dans l'ensemble des trois secteurs d'activité. Marge du BAIIA : le BAIIA a progressé de 72%, tandis que la marge du BAIIA a augmenté d'environ 400 points de base pour atteindre 12,5%, reflétant l'amélioration du levier opérationnel et de la mise en œuvre des stratégies.

: le BAIIA a progressé de 72%, tandis que la marge du BAIIA a augmenté d'environ 400 points de base pour atteindre 12,5%, reflétant l'amélioration du levier opérationnel et de la mise en œuvre des stratégies. Performance d'exploitation améliorée : l'augmentation du taux d'utilisation des capacités, l'effet de levier opérationnel, la discipline en matière de tarification et l'excellence opérationnelle ont contribué à l'amélioration de la marge du BAIIA.

l'augmentation du taux d'utilisation des capacités, l'effet de levier opérationnel, la discipline en matière de tarification et l'excellence opérationnelle ont contribué à l'amélioration de la marge du BAIIA. Une qualité inégalée : le site de Sellersville, aux États-Unis, a reçu un rapport d'inspection d'établissement de la part de la FDA américaine, marquant ainsi la fin réussie de l'inspection. Nous avons conservé notre statut « Zero OAI » jusqu'à ce jour.

Nandini Piramal, présidente de Piramal Pharma Limited, déclare : « Nous avons démarré l'exercice 2027 avec une performance solide, nos trois secteurs d'activité affichant tous une croissance de leurs revenus comprise entre 15% et 20%, parallèlement à une augmentation significative de la marge du BAIIA. » Notre activité CDMO a enregistré une croissance généralisée tant en Inde que sur nos sites à l'étranger, soutenue par une équipe commerciale renforcée, un volume soutenu d'appels d'offres et de commandes, ainsi qu'une excellente exécution. Dans le secteur des génériques hospitaliers complexes, nous avons conservé notre position de leader dans des domaines thérapeutiques clés, renforcé notre présence sur les marchés de l'anesthésie par inhalation hors États-Unis et poursuivi l'intégration de Kenalog®. Notre activité de soins de santé grand public a enregistré un nouveau trimestre de forte croissance, portée par nos marques phares, le commerce en ligne, l'élargissement de notre réseau de distribution, la montée en gamme et des investissements rigoureux dans nos marques.

Forts de cette dynamique, nous comptons bien générer une croissance soutenue de notre chiffre d'affaires et une progression de notre BAIIA jusqu'à l'exercice 2027, tout en maintenant notre agilité dans un environnement externe en constante évolution. »

Faits saillants commerciaux

Organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) : Croissance généralisée sur l'ensemble des sites en Inde et à l'étranger, soutenue par un afflux solide de commandes et une exécution rigoureuse à l'échelle du réseau.

sur l'ensemble des sites en Inde et à l'étranger, soutenue par un afflux solide de commandes et une exécution rigoureuse à l'échelle du réseau. Renforcement des capacités commerciales grâce à une équipe commerciale élargie, une couverture du marché plus ciblée et un engagement approfondi envers les clients.

grâce à une équipe commerciale élargie, une couverture du marché plus ciblée et un engagement approfondi envers les clients. L'amélioration des conditions de financement dans le secteur biopharmaceutique a favorisé la multiplication des appels d'offres, même si les délais de décision des clients restent longs. Le maintien de nos taux de conversion et la conversion de ces demandes de proposition en commandes constitueront le principal moteur de notre croissance.

a favorisé la multiplication des appels d'offres, même si les délais de décision des clients restent longs. Le maintien de nos taux de conversion et la conversion de ces demandes de proposition en commandes constitueront le principal moteur de notre croissance. Amélioration de l'exécution et du levier opérationnel : une meilleure utilisation des capacités, une politique tarifaire rigoureuse et l'excellence opérationnelle ont permis d'accroître la marge du BAIIA sur la plupart des sites, malgré les pressions inflationnistes.

une meilleure utilisation des capacités, une politique tarifaire rigoureuse et l'excellence opérationnelle ont permis d'accroître la marge du BAIIA sur la plupart des sites, malgré les pressions inflationnistes. Renforcement de nos capacités ADC : mise en service de l'unité de charge utile-linker à échelle commerciale de Riverview (États-Unis), tandis que l'extension des capacités de produits injectables stériles de Lexington (États-Unis) reste en bonne voie.

mise en service de l'unité de charge utile-linker à échelle commerciale de Riverview (États-Unis), tandis que l'extension des capacités de produits injectables stériles de Lexington (États-Unis) reste en bonne voie. Partenariats stratégiques : nous avons collaboré avec Ajinomoto Bio-Pharma Services sur une technologie de conjugaison de nouvelle génération.

nous avons collaboré avec Ajinomoto Bio-Pharma Services sur une technologie de conjugaison de nouvelle génération. Qualité : le site de Sellersville a reçu un rapport d'évaluation d'impact environnemental (EIR) de la FDA américaine. À ce jour, l'activité maintient son statut « Zero OAI ». Génériques hospitaliers complexes (CHG) : Anesthésie par inhalation : l'entreprise a conservé sa position de leader sur le marché américain du sévoflurane, avec une part de marché en valeur de 48%, et a enregistré une progression encourageante sur certains marchés hors États-Unis. (Source : IQVIA)

l'entreprise a conservé sa position de leader sur le marché américain du sévoflurane, avec une part de marché en valeur de 48%, et a enregistré une progression encourageante sur certains marchés hors États-Unis. Kenalog® : avancement des activités d'intégration. Les livraisons devraient débuter au T2 2027.

avancement des activités d'intégration. Les livraisons devraient débuter au T2 2027. Traitement intrathécal : nous avons conservé notre première place sur le marché américain du baclofène intrathécal. (Source : IQVIA)

nous avons conservé notre première place sur le marché américain du baclofène intrathécal. Traitement de la douleur par injection : nous collaborons avec les fournisseurs afin d'améliorer la disponibilité des produits.

nous collaborons avec les fournisseurs afin d'améliorer la disponibilité des produits. Produits différenciés et spécialisés : poursuite des investissements dans les produits relevant de la section 505(b)(2), les génériques complexes et différenciés, ainsi que les produits de marque, par le biais d'acquisitions de licences et de développements conjoints. Piramal Consumer Healthcare (PCH) : Marques phares : ce secteur a enregistré une croissance de 23% en glissement annuel et a représenté 53% des ventes de la division Consumer Healthcare.

ce secteur a enregistré une croissance de 23% en glissement annuel et a représenté 53% des ventes de la division Consumer Healthcare. Commerce en ligne : a enregistré une croissance de 40% en glissement annuel et a représenté 28% des ventes.

a enregistré une croissance de 40% en glissement annuel et a représenté 28% des ventes. i-choose : lancement d'une nouvelle marque ombrelle regroupant la gamme de produits d'hygiène intime féminine sous une identité unique.

lancement d'une nouvelle marque ombrelle regroupant la gamme de produits d'hygiène intime féminine sous une identité unique. Investissements dans les marques : nous avons affecté environ 12% des revenus à la promotion médiatique et commerciale, tant sur les canaux numériques que traditionnels.

nous avons affecté environ 12% des revenus à la promotion médiatique et commerciale, tant sur les canaux numériques que traditionnels. Croissance rentable : la montée en gamme, une politique tarifaire judicieuse et des initiatives d'optimisation des coûts ont contribué à atténuer l'inflation des matières premières et à soutenir la performance du BAIIA.

Compte de résultat consolidé (en crores INR ou comme indiqué) Données Trimestriel T1 2027 T1 2026 Glissement annuel, % Recettes d'exploitation 2 270 1 934 17 % Autres revenus 89 58 53 % Total des revenus 2 359 1 992 18 % Coût des matériaux 852 694 23 % Frais de personnel 676 619 9 % Autres dépenses 547 514 6 % BAIIA 285 165 72 % Charges d'intérêt 88 86 2 % Amortissement 224 197 13 % Part du résultat net des entreprises associées 20 19 5 % Bénéfice avant impôt (7) (100) 93 % Impôts 62 3 2 211 % Bénéfice net après impôt (69) (102) 32 % Élément exceptionnel1 - 21 NM Bénéfice net après impôts (après élément exceptionnel) (69) (82) 15 %

Remarque : les éléments exceptionnels du premier trimestre de l'exercice 2026 comprennent le produit ponctuel d'une procédure d'insolvabilité résultant d'une plainte déposée en novembre 2023 auprès du NCLT à l'encontre d'un fournisseur tiers de notre activité de médicaments génériques hospitaliers complexes.

Téléconférence sur les résultats

Piramal Pharma Limited organisera une téléconférence destinée aux investisseurs et analystes le 30 juillet 2026, de 9h30 à 10h15 (IST), afin de présenter ses résultats du premier trimestre de l'exercice 2027.

Informations pour suivre la téléconférence :

Événement Lieu et heure Numéro de téléphone Téléconférence le 30 juillet 2026 Inde - 9h30 IST +91 22 6280 1461 / +91 22 7115 8320 (numéro principal) 1 800 120 1221 (appel gratuit) États-Unis - minuit (heure de l'Est - New York) Appel gratuit 18667462133 Royaume-Uni - 05h00 (heure de Londres) Appel gratuit 08081011573 Singapour - midi (heure de Singapour) Appel gratuit 8001012045 Hong Kong - midi (heure de Hong Kong) Appel gratuit 800964448 Accès accéléré avec le Diamond Pass™ Veuillez utiliser ce lien pour vous inscrire à l'avance afin de réduire le temps d'attente au moment de rejoindre la téléconférence, cliquez ici

À propos de Piramal Pharma Limited :

Piramal Pharma Limited (PPL) (NSE : PPLPHARMA) (BSE : 543635) propose une gamme de produits et de services différenciés grâce à ses 171 sites de développement et de fabrication répartis dans le monde entier et à un réseau de distribution mondial couvrant plus de 100 pays. PPL comprend Piramal Pharma Solutions (PPS), une organisation intégrée de développement et de fabrication sous contrat ; Piramal Critical Care (PCC), une activité de génériques complexes hospitaliers complexes ; et Piramal Consumer Healthcare (PCH), qui vend des produits de consommation et de bien-être en vente libre. L'une des entreprises associées à Piramal Pharma Limited, Abbvie Therapeutics India Private Limited, une coentreprise entre Abbvie et PPL, s'est par ailleurs imposée comme un leader du marché pharmaceutique indien dans le domaine des traitements ophtalmologiques. Piramal Pharma Limited détient une participation minoritaire stratégique dans Yapan Bio Private Limited, qui opère dans les segments des médicaments biologiques/biothérapeutiques et des vaccins.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : Piramal Pharma |LinkedIn

1Comprend un site via la participation minoritaire de PPL dans Yapan Bio.