Rapporto istituzionale Bybit 2024: le istituzioni diventano chain rialziste e sfidanti, mentre riprendono i finanziamenti di VC destinati a infrastrutture, giochi e intelligenza artificiale

DUBAI, Emirati Arabi Uniti, 19 aprile 2024 /PRNewswire/ -- Bybit, una delle tre principali piattaforme di scambio di criptovalute al mondo per volume di scambi, ha collaborato con Treehouse, l'istituto di ricerca leader del settore che offre approfondimenti professionali sulle risorse digitali, e ha lanciato in collaborazione il suo Rapporto sul settore istituzionale 2024. Tale rapporto fornisce un'analisi approfondita dello stato attuale dell'adozione delle criptovalute in tutto il mondo, esaminando il confronto con la finanza tradizionale (TradFi).

Bybit Institutional Report 2024: Institutions Become Bullish and Eye Challenger Chains, while VC Funding Resurges for Infrastructure, Gaming, and AI

Nel periodo compreso tra ottobre 2023 e marzo 2024, il settore delle criptovalute ha registrato un significativo aumento di valore, con un aumento della capitalizzazione di mercato da poco più di 1 trilione di dollari a oltre 2,5 trilioni di dollari entro la fine di marzo. Questa traiettoria rialzista riflette la crescente fiducia degli investitori e un sostanziale afflusso di capitali nell'ecosistema crittografico.

Approfondendo i risultati, il rapporto rivela tendenze rialziste nel mercato dei derivati, insieme a indicazioni di attività on-chain sempre più aggressive per BTC ed ETH. Il rapporto esplora inoltre i comportamenti di investimento delle istituzioni attraverso parametri on-chain ed evidenzia il crescente interesse per i progetti di ecosistema IA e BTC.

Inoltre, il rapporto indaga i potenziali impatti a lungo termine degli ETF e offre approfondimenti su cosa ci si può aspettare dal prossimo evento di halving dei bitcoin, nonché i temi chiave evidenziati per una corsa al rialzo del 2024 che sta iniziando a mostrare i primi segnali di ripresa.

Aree di interesse istituzionale: punti salienti

1. Il mercato dei derivati segue un trend sempre più rialzista

L'esame delle distorsioni call-put a lungo termine nel corso dei 30 giorni di marzo 2024 rivela un sentiment particolarmente rialzista nonostante il movimento relativamente laterale del mercato nel mese di marzo, con BTC ed ETH che generalmente mostrano un ampio call premium.

Questa tendenza suggerisce che gli investitori mantengono una prospettiva generalmente rialzista sul potenziale di prezzo a lungo termine di queste due major crittografiche verso la fine dell'anno.

2. Bitcoin come perfetto hedge TradFi

Le correlazioni di BTC e di ETH con gli indici tradizionali, le azioni o il reddito fisso rimangono in tutti i casi inferiori al 3%. Di particolare rilievo, BTC mostra nello specifico correlazioni negative dei rendimenti con i principali indici azionari, indicando il suo potenziale ruolo come hedge di diversificazione per portafogli incentrati sulle azioni.

Con una modesta allocazione del 5% in BTC ed ETH (egualmente ponderati), l'indice di Sharpe dell'S&P 500 può essere aumentato da 2,20 a 3,15, pari a un aumento del 43,6%. Questo effetto diventa più marcato poiché gli investitori si assumono volentieri rischi aggiuntivi e assegnano più capitale ai loro portafogli crittografici.

3. Rinnovato interesse verso le chain sfidanti

Dall'inizio del quarto trimestre del 2023, i token nativi delle chain sfidanti hanno registrato prestazioni significative rispetto a ETH. Ad esempio, SOL è emersa come la migliore tra questi token sfidanti, continuando la tendenza osservata nel 2021 come la più grande chain sfidante per TVL e volume delle transazioni.

4. Aumentare i finanziamenti: progetti di infrastrutture, giochi e intelligenza artificiale

I finanziamenti di Venture Capital (VC) nel settore delle criptovalute hanno registrato una significativa ripresa. Nel quarto trimestre del 2023, il numero di accordi di venture capital è aumentato del 21% raggiungendo 174 accordi, con finanziamenti dichiarati che hanno raggiunto 1,42 miliardi di dollari, con un aumento del 29%. Nel primo trimestre del 2024, ci sono state 243 operazioni con finanziamenti resi pubblici per un totale di 1,94 miliardi di dollari, che rappresentano un ulteriore aumento del 36% rispetto al quarto trimestre del 2023.

I progetti infrastrutturali rimangono l'obiettivo principale degli investimenti di capitale di rischio, attirando ingenti capitali per sostenere gli elementi fondamentali dell'ecosistema blockchain. Questi progetti abbracciano vari settori, inclusi portafogli hardware e fornitori di dati blockchain, offrendo soluzioni cruciali per affrontare le sfide del settore e promuovere l'innovazione.

Man mano che il mercato tradizionale si integra con le criptovalute, genera continue sfide per i partecipanti e i nuovi arrivati di TradFi che li obbligano a navigare attraverso le maggiori complessità. Rimanere informati è fondamentale per restare al passo con questo panorama in evoluzione.

Per leggere il rapporto completo, visitare: https://learn.bybit.com/crypto-insights/bybit-institutional-x-treehouse-crypto-landscape-in-q1-2024-analysis-narratives/

