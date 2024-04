Bybit-rapport: Beurzen hebben nog maar negen maanden voorraad tegen huidige prijzen voordat de Bitcoin halving plaatsvindt

DUBAI, VAE, 29 april 2024 /PRNewswire/ -- Bybit , een van 's werelds drie grootste cryptobeurzen qua volume, heeft een nieuw rapport gepubliceerd waaruit blijkt dat door de huidige dynamiek van het aanbod van Bitcoin er nog maar negen maanden aanbod overblijft op de beurzen. Dit komt door de aankomende Bitcoin halving, waardoor het aanbod met 50% afneemt.

Er wordt verwacht dat de Bitcoin-voorraad na de halving nog verder onder druk zal komen te staan. "Bitcoin-reserves in alle gecentraliseerde beurzen zijn sneller uitgeput geraakt", aldus het rapport. "Met nog maar 2 miljoen bitcoins over, als we uitgaan van een dagelijkse instroom van $ 500 miljoen in Bitcoin Spot ETF's, zal het equivalent van ongeveer 7.142 bitcoins dagelijks de beursreserves verlaten, wat suggereert dat het slechts negen maanden zal duren om alle resterende reserves te verbruiken."

Door de halving zal Bitcoin namelijk twee keer zo zeldzaam worden als goud, volgens het rapport. "De Stock-to-Flow (S2F)-ratio wordt berekend door de circulerende voorraad van een grondstof te delen door de jaarlijkse productie, wat een maatstaf voor schaarste oplevert", aldus het rapport. "De S2F-ratio van Bitcoin is ongeveer 56 voor de komende halving, terwijl deze voor goud 60 bedraagt. Na de halving in april 2024 zal de S2F-ratio van Bitcoin naar verwachting verdubbelen tot 112."

Daarom zijn institutionele beleggers de curve al voor geweest en hebben ze zich op deze gebeurtenis voorbereid, vooral sinds de goedkeuring van Bitcoin Spot ETF's in de VS. "Bitcoin is de aantrekkelijkste beleggingskeuze aan het worden, zelfs voor de meest geavanceerde beleggers op het gebied van crypto", aldus het rapport. "De prijscorrelatie tussen Bitcoin en de rest van de cryptocurrencies is consistent hoog geweest, en beleggingen in Bitcoin worden ook beschouwd als de cryptocurrency met de laagste bèta."

"Elke Bitcoin halving verscherpt het narratief van Bitcoin als niet alleen een valuta, maar ook een schaars digitaal actief, verwant aan digitaal goud," aldus Ben Joe, Co-Founder en CEO van Bybit. "Deze komende halving in 2024 zal Bitcoin naar een tijdperk van ongekende schaarste duwen, waardoor de cryptocurrency twee keer zo zeldzaam wordt als goud."

